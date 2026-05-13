गोल्ड पर लिखे 916, 750 और 585 का क्या मतलब है? खरीदने से पहले जरूर जान लें ये खास बात

अगर आपने कभी सोने की अंगूठी, चेन या कंगन को ध्यान से देखा हो, तो उस पर 916, 750, 585 या 999 जैसे छोटे नंबर जरूर नजर आए होंगे. ज्यादातर लोग इन्हें सामान्य कोड या सीरियल नंबर समझते हैं. लेकिन, असल में ये नंबर सोने की शुद्धता यानी गोल्ड प्योरिटी बताते हैं. इन नंबरों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं. उसमें कितना असली सोना मौजूद है.

916 का मतलब क्या है?

भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हॉलमार्क 916 होता है. इसका मतलब है कि ज्वेलरी में 91.6 फीसदी शुद्ध सोना मौजूद है. इसे 22 कैरेट गोल्ड कहा जाता है. बाकी हिस्सा तांबा, चांदी या जिंक जैसी धातुओं का होता है. इससे गहने मजबूत बनते हैं. पारंपरिक भारतीय आभूषणों में आमतौर पर 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है.

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750 का क्या मतलब होता है?

अगर ज्वेलरी पर 750 लिखा है, तो इसका मतलब है कि उसमें 75 फीसदी शुद्ध सोना है. इसे 18 कैरेट गोल्ड कहा जाता है. ये गोल्ड ज्यादा मजबूत होता है. इसलिए डायमंड और स्टोन ज्वेलरी में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है.

585 मार्किंग क्यों होती है?

585 का मतलब है कि ज्वेलरी में 58.5 फीसदी शुद्ध सोना है, यानी यह 14 कैरेट गोल्ड है. हल्के वजन और मॉडर्न डिजाइन वाली ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है.

999 सबसे शुद्ध सोना

999 मार्किंग का मतलब 99.9 फीसदी शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट गोल्ड होता है. ये सोने का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, लेकिन बेहद मुलायम होने के कारण इससे आमतौर पर गहने नहीं बनाए जाते. इसका उपयोग ज्यादातर गोल्ड कॉइन और बार में होता है.

BIS हॉलमार्क क्यों है जरूरी?

भारत में सोने की शुद्धता की जांच और प्रमाणन का काम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) करता है. BIS हॉलमार्क इस बात की गारंटी देता है कि ज्वेलरी की प्योरिटी टेस्ट की गई है और वह तय मानकों पर खरी उतरती है. आजकल हॉलमार्क ज्वेलरी पर BIS का लोगो, प्योरिटी नंबर (जैसे 916 या 750) और 6 अंकों का HUID कोड भी होता है. इस कोड की मदद से ग्राहक अपनी ज्वेलरी की सत्यता को ट्रैक और वेरिफाई कर सकते हैं.

खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

सोने की कीमत केवल उसकी शुद्धता पर निर्भर नहीं करती. ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और टैक्स भी बिल में जोड़े जाते हैं. इसलिए सिर्फ हॉलमार्क देखना ही नहीं, बल्कि पूरा बिल समझना भी जरूरी है.