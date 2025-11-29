GDP Growth: अमेर‍िकी की तरफ से टैर‍िफ लगाए जाने के बावजूद देश की जीडीपी (GDP) में शानदार ग्रोथ दर्ज की गई है. जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार 8.2% की रही. यह पिछले डेढ़ साल के दौरान तेजी का सबसे शानदार आंकड़ा है. पिछले साल इसी तिमाही में जीडीपी की रफ्तार 5.6% रही थी. आप इसे आसान भाषा में यह कह सकते हैं क‍ि देश की फैक्ट्री, सर्विसेज, खेती-किसानी सब मिलकर पिछले साल के मुकाबले 8.2% ज्यादा माल और सर्विस दे रहे हैं. जीडीपी का यह आंकड़ा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है. आइए जानते हैं आपके ल‍िये इसके मायने-

जॉब के मौके और सैलरी बढ़ने की उम्मीद में मजबूती

जीडीपी की इस रफ्तार से यह साफ है क‍ि कंपनियां ज्यादा प्रोडक्‍शन कर रही हैं और दुकानों पर ब‍िक्री ज्‍यादा हो रही है. लेक‍िन इस सबको मैनेज करने के लि‍ए कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो यह ग्रोथ 20% से ज्यादा की है. इसका सीधा सा मतलब नए रोजगार और मौजूदा लोगों की सैलरी में इजाफे से है. छोटे शहरों में भी फैक्ट्रियां और सर्विस सेंटर खुल रहे हैं, इसलिए गांव-कस्बों के युवाओं को भी खूब मौके म‍िल रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आपकी पॉकेट में ज्यादा पैसे आने की उम्‍मीद

प‍िछले द‍िनों फेस्टिव सीजन में कार, बाइक, फ्रिज, मोबाइल की बिक्री ने र‍िकॉर्ड तोड़ द‍िया है. गोल्ड लोन का आंकड़ा 128% बढ़ चुका है, कार लोन का आंकड़ा 12.5% बढ़ गया है. इन सब आंकड़ों का सीधा सा मतलब यही है क‍ि लोग बेखौफ खर्च कर रहे हैं. लोगों के खर्च करने से बाजार में पैसे का रोटेशन बढ़ता है. इसका असर सभी सेक्‍टर पर देखने को म‍िलता है. कारखाना और फैक्‍ट्री माल‍िकों के पास पैसा पहले से ज्‍यादा पहुंच रहा है, ज‍िसका असर कर्मचार‍ियों पर भी देखने को म‍िलता है. इस तरह पैसा बाजार में घूमने का फायदा सभी को म‍िलता है.

सरकार की भी तिजोरी भर रही

जीडीपी ग्रोथ बढ़ने से GST कलेक्शन 9% बढ़ गया है. इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में भी इजाफा देखा जा रहा है. सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा उसकी तरफ से सड़क, मेट्रो, स्कूल और अस्पताल पर तेजी से खर्च क‍िया जाएगा. इसका सीधा फायदा आम आदमी से खास तक को म‍िलेगा. सड़के बेहतर होंगी तो आवागमन में आपका समय बचेगा, अस्पताल बनने से इलाज सस्ता और आसान होगा.

शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में बढ़ेगा न‍िवेश!

जीडीपी की 8.2% ग्रोथ की खबर का असर सोमवार के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी पर भी देखने को म‍िल सकता है. कंपनियों की कमाई बढ़ने का असर उनके शेयर पर भी पड़ेगा. उनके शेयर की कीमत में तेजी आएगी और उनका मार्केट कैप‍िटल बढ़ेगा. पिछले छह महीने में ज‍िन लोगों ने SIP या म्यूचुअल फंड के जर‍िये न‍िवेश क‍िया है, उनके पोर्टफोलियो में 15-20% तक का फायदा दिख रहा है. लॉन्‍ग टर्म के ल‍िए इनवेस्‍ट करने वालों के लि‍ए जीडीपी के ये आंकड़े बहुत ही अच्‍छे संकेत हैं.

दुनिया में बढ़ा भारत का रुतबा

चीन की जीडीपी (GDP) ग्रोथ 4.8%, अमेरिका की 2.8%, यूरोप की 1% के करीब... इन सबके बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% पर है. इससे दुन‍िभर में भारत का रुतबा बढ़ रहा है और न‍िवेशक भारत की तरफ उम्‍मीद भरी न‍िगाहों से देख रहे हैं. विदेशी निवेशक देश को सबसे सुरक्षित और तेजी से बढ़ने वाला बाजार मान रहे हैं. इस साल भारतीय शेयर बाजार में अब तक 40 अरब डॉलर से ज्यादा का एफडीआई (FDI) आ चुका है. इसका मतलब आने वाले सालों में और ज्‍यादा फैक्ट्रियां, टेक्‍नोलॉजी कंपनियां भारत में दस्‍तक देंगी. ज‍िसका फायदा सीधे तौर पर भारतीयों को म‍िलेगा.