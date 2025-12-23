फल-ऊन,डेयरी होंगे सस्ते, 5 साल में डबल कारोबार, भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड से क्या-क्या बदलेगा ?

India-New Zealand: लंबे इंतजार के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुफ्त व्यापार समझौता हो गया. साल 2025 में न्यूजीलैंड तीसरा देश है, जिसके साथ भारत से फ्री ट्रेड डील की है. इस FTA से न्यूजीलैंड की 95 प्रतिशत वस्तुओं पर टैरिफ कम या समाप्त कर दिए गए हैं. 57 फीसदी निर्यात पर पहले दिन से टैक्स खत्म हो जाएगा. न्यूजीलैंड से आने वाले सस्ते सामानों की पहुंचा भारत के मिडिल क्लास तक आसान हो जाएगी. एफटीए डील साइन होने से न्यूजीलैंड से आने वाले सामान भारत में सस्ते हो जाएंगे. कीवी फल, सेब, मटन, ऊन, कोयला और वनस्पति उत्पाद टैक्स फ्री होने से भारत में सस्ते हो जाएंगे.

भारत और न्यूजीलैंड को कितना फायदा

इस व्यापार समझौते में वित्तीय सेवाएं, ई-पेमेंट्स और फिनटेक (वित्तीय तकनीक) जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया है. यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच नए अवसरों को बढ़ावा देगा. अगले 5 साल में व्यापार को दोगुना करने और अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश का लक्ष्य रखा गया है. इस डील से कृषि, एमएसएमई, शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों को फायदा होगा. न्यूजीलैंड के किसानों, उत्पादकों और व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजित होंगे और आय में वृद्धि होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के लोगों को डील से कितना फायदा



भारत और न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) से भारतीय निर्यात पर जोरी ड्यूटी लगेगी और इससे किसानों, एमएसएमई, कर्मचारियों, कारीगरों, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और युवाओं के साथ अधिक श्रम उपयोग वाले सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, कपड़ा, चमड़ा और फुटवियर उद्योग को फायदा होगा. इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, प्लास्टिक और केमिकल इंडस्ट्री को भी इससे फायदा होगा. इस डील से किसानों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एफटीए न्यूजीलैंड के बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खोलता है, जिनमें फल, सब्जियां, कॉफी, मसाले, अनाज और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं.



कई सेक्टर को रखा गया बाहर

भारत ने घरेलू संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कई क्षेत्रों को इस एफटीए से बाहर रखा है,जिनमें डेयरी उत्पाद, चीनी, कॉफी, मसाले, खाद्य तेल, बहुमूल्य धातुएं (सोना और चांदी), बहुमूल्य धातु कबाड़ा, कॉपर कैथोड और रबर आधारित उत्पाद शामिल हैं.जिससे किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. एफटीए भारत के सेवा क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा करता है, जिसमें आईटी और आईटीईएस, वित्त, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण और अन्य क्षेत्र शामिल हैं. स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, छात्र गतिशीलता और अध्ययन के बाद रोजगार से संबंधित न्यूजीलैंड के पहले अनुबंध भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए अभूतपूर्व रास्ते खोलते हैं. आईएएनएस