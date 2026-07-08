/20 मिनट में ₹10 लाख करोड़ डूबे, ट्रंप के ऐलान से अब आगे क्या-क्या झेलना पड़ेगा? बिगड़ेगा तेल-गैस का खेल

Trump on Iran Ceasefire: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान ने भारत समेत दुनियाभर के बाजारों में तबाही मचा दी. भारतीय बाजार ने 20 मिनट के भीतर 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक गंवा दिए. ट्रंप के ऐलान से सेंसेक्स 1900 अंक से ज्यादा क्रैश हो गया.ईरान पर ट्रंप के बयान ने निवेशकों में ऐसी घबराहट फैला दी कि पैनिक सेलिंग शुरू हो गई.सेंसेक्स 1900 अंकों से अधिक टूटकर 76,280 पर पहुंच गया. निफ्टी 579 प्वाइंट गिरकर 23,817 के स्तर तक फिसल गया.
सुबह 9.15 बजे सेसेंक्स 77,816 अंक पर खुला. 1.40 बजे सेंसेक्स 77,590 प्वाइंट पर ट्रेड कर रहा था. 2 बजे यानी करीब 20 मिनट बाद सेंसेक्स ने भयंकर गोता लगाया और ये 76,700 अंक पर पहुंच गया. यानी 20 मिनट में करीब 1000 अंक की गिरावट आ गई. 2:45 बजे सेंसेक्स 1810.55 प्वाइंट गिरकर 76,370.17 पर पहुंचा. आखिरकार 1667 अंक गिरकर सेंसेक्स 76,503.60 पर बंद हुआ. बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में आई इस भूचाल के पीछे ट्रंप का ईरान के साथ डील ना करने और युद्धविराम को खत्म करने का ऐलान था. बाजार में आई इस गिरावट से BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपये गिरकर 470 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
ट्रंप का बयान: भारतीय शेयर बाजार में आज आई गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान रहा, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का ऐलान किया. ट्रंप के ऐलान के बाद साफ हो गया है कि अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं.
कच्चे तेल की कीमत में 6 फीसदी से अधिक का छलांग:युद्ध और होर्मुज पर नाकेबंदी के डर से बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत में 6 फीसदी से अधिक की तेजी देखने को मिली. कच्चा तेल 78.09 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.
वैश्विक संकेतों ने किया बाजार का बुरा हाल: कमजोर वैश्विक नतीजों की बदौलत भारतीय बाजार पर बिकवाली हावी रही. भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, एशियाई बाजार में बिकवाली रही, जिसने भारतीय बाजार पर भी दबाव बनाया.
ट्रेजरी यील्ड में तेजी: ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 4.565% पर पहुंच गया. 30-साल के बॉन्ड की यील्ड 5.068% हो गए. बॉन्ड यील्ड बढ़ने से इक्विटी को लेकर निवेशकों का रुझान कमजोर हुआ.
रुपये में गिरावट: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज फिर से कमजोर हुआ. रुपया 95.50 के स्तर से नीचे गिर गया. कमजोर रुपये से बाजार पर नकारात्मक असर डाला है.
ट्रंप के बयान से साफ है कि अब वो ईरान के साथ डील के लिए तैयार नहीं है. वहीं उन्होंने सीजफायर खत्म होने का भी ऐलान कर दिया है.अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से युद्ध फिर से शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं. अमेरिका की ओर से ईरान के 80 ठिकानों को निशाना भी बनाया गया है. जवाब में ईरान फिर से होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर सकता है. होर्मुज पर टैंकरों पर होने वाले हमले से वहां आवाजाही रुक गई है, जिसका असर आज तेल की कीमतों पर दिखा. सप्लाई प्रभावित होने की वजह से तेल के दाम चढ़ गए. अगर ईरान ने होर्मुज पर फिर से नाकेबंदी पूरी तरह से लागू कर दी, तो भारत को तेल और गैस संकट का सामना करना पड़ सकता है.
भारत अपनी जरूरत का 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा होर्मुज के रास्ते से आता है. वहीं LPG की का लगभग 60 से 66 फीसदी और नेचुरल गैस का आधा हिस्सा इंपोर्ट से पूरा होता है. ऐसे में होर्मुज में बढ़े तनाव से भारत को एक बार फिर से ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि भारत ने अपने ऊर्जा आयात में काफी विविधता रखी है. 40 से अधिक देशों से कच्चे तेल का आयात करता है, लेकिन होर्मुज की अहमियत कम नहीं है. अभी भी भारत के 9 जहाज और 198 नाविक होर्मुज में फंसे हुए हैं. भारत के कच्चे तेल का 60 फीसदी आयात होर्मुज से होकर आता है, वहीं कतर, कुवैत जैसे खाड़ी देशों से नेचुरल गैस की खरीद भी होर्मुज होते हुए भारतीय तट पर पहुंचती है. इसके अलावा उर्वरक, खाद, कच्चा माल, लाइमस्टोन आदि होर्मुज के गलियारे पर निर्भर है. अगर ये रास्ता फिर से पूरी तरह बंद हुआ, तो ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है.