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20 मिनट में ₹10 लाख करोड़ डूबे, ट्रंप के ऐलान से अब आगे क्या-क्या झेलना पड़ेगा? बिगड़ेगा तेल-गैस का खेल

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से शुरू होने का खतरा बढ़ गया है. ट्रंप के ऐलान का असर आज भारतीय शेयर बाजार ने देखा . अगर युद्ध शुरू हुआ तो क्या-क्या होगा. भारत पर क्या असर होगा. क्या फिर से तेल और गैस संकट का सामना करना पड़ सकता है ?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 08, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:22 PM IST
20 मिनट में ₹10 लाख करोड़ डूबे, ट्रंप के ऐलान से अब आगे क्या-क्या झेलना पड़ेगा? बिगड़ेगा तेल-गैस का खेल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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