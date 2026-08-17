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LPG e-KYC की डेडलाइन मिस हो गई...अब क्या होगा? सिलेंडर मिलेगा या नहीं, कितना महंगा, सब्सिडी से लेकर बुकिंग तक; हर सवाल का जवाब

LPG e-KYC Last Date: 16 अगस्त को एलपीजी ई-केवाईसी की आखिरी डेडलाइन थी. जिन लोगों ने आखिरी तारीख तक केवाईसी पूरा नहीं किया, अब उनके गैस कनेक्शन का क्या होगा? क्या कनेक्शन रद्द हो जाएगा? क्या सिलेंडर नहीं मिलेंगे ? दाम ज्यादा देने होंगे या फिर अब उनके पास क्या विकल्प है ?

Written ByBavita Jha
Published: Aug 17, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:03 PM IST
LPG e-KYC की डेडलाइन मिस हो गई...अब क्या होगा? सिलेंडर मिलेगा या नहीं, कितना महंगा, सब्सिडी से लेकर बुकिंग तक; हर सवाल का जवाब

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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