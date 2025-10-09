TATA की लड़ाई दिल्ली तक आई, ₹35.5 लाख करोड़ की कंपनी के बोर्ड रूम हंगामे ने क्यों सरकार में मचा दी खलबली

Tata Group Internal Dispute: जब तक रतन टाटा (Ratan Tata) जिंदा रहे, टाटा समूह (Tata Group) एकजुट रहा. अपनी पूरी जिंदगी टाटा कंपनी के नाम कर देने वाले रतन टाटा को गए आज एक साल बीत गए. 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी. उनके जाने के एक साल बाद आज देश का सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी समूह विवादों की वजह से चर्चा में है. कभी छंटनी को लेकर तो कभी समूह के भीतर वर्च्सव को लेकर विवाद हो रहा है. 157 साल पुराने इस कारोबारी ग्रुप में 400 कंपनियां हैं, जिसनें से 30 बाजार में लिस्टेड हैं. इतनी बड़ी कंपनी का विवाद भी बड़ा ही होगा. इतना बड़ा कि टाटा के बोर्डरूम में हुए विवाद ने सरकार को सकते में ला लिया. केंद्र सरकार को बोर्डरूम विवाद में दखल देना पड़ा. कमान खुद गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संभाली. टाटा के बोर्डरूम का विवाद नेशनल मुद्दा बन गया. केंद्रीय मंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण ने टाटा समूह के बड़े अधिकारियों, जिनमें नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन मौजूद थे उसने मुलाकात की और विवाद को जल्द सुलझाने को कहा. 157 साल पुराने इस समूहका आंतरिक विवाद अब बोर्डरूम से निकलकर बाहर आम लोगों के बीच पहुंच गया है. आइए समझते हैं कि ये विवाद है क्या और क्यों समूह दो गुटों में बंटकर गुटबाजी का शिकार बन गया है ?

टाटा समूह का आंतरिक विवाद

₹30 लाख करोड़ रुपये वाले टाटा समूह, जिसकी वैल्यूएशन पूरा पाकिस्तान की जीडीपी पर भारी है, इन दिनों आंतरिक विवाद में फंस गया है. इस विवाद में सरकारी दखल इसलिए जरूरी है क्योंकि टाटा समूह का 25 लाख करोड़ बाजार में लगा है. देश की कुल जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी 4 फीसदी की है. टैक्स के तौर पर यह समूह हर साल हजारों करोड़ रुपये देता है. लाखों नौकरियां पैदा करता है. ऐसे में समूह के आंतरिक मतभेदों का असर सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है . विवाद इतना बढ़ गया कि बुधवार को अमित शाह के घर पर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, टाटासंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, टाटा ट्रस्ट के वीसी वेणु श्रीनिवासन, ट्रस्टी की बैठक हुई. सरकार ने उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा कि मतभेद का असर कंपनी पर नहीं पड़ेगा.

नोएल टाटा के आने के बाद से चीजें बदल गई...क्या है विवाद की वजह

जिस तरह से रतन टाटा कंपनी को एकजुट रखने में सफल हुए उनके भाई नोएल टाटा उसमें चूक गए . रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप में जो हो रहा है वो किसी की भी उम्मीदों से परे है. रतन टाटा के बाद उनकी जगह नोएल टाटा को तो मिल गई, लेकिन उनके आने के बाद से टाटा ट्रस्ट के भीतर दो गुट बन गया है. टाटा ट्रस्ट टाटा समूह क होल्ड करता है . टाटा में उसकी 65% होल्डिंग है. 13 फीसदी हिस्सेदारी टाटा ग्रुपकी कंपनी और 18.4 फीसदी हिस्सेदारी मिस्त्री परिवार की है. नोएल टाटा तो पहले ट्रस्ट फिर टाटासंस में शामिल किया. टाटा संस होल्डिंग कंपनी है, जो टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और TCS जैसी कंपनियों को चलाती है. नोएल टाटा बोर्ड में शामिल तो हो गए, लेकिन ये फैसला ट्रस्ट के एकमत का नहीं था, जिसके बाद से ही टाटा ट्रस्ट में दो गुट बंट गए. समूह के भीतर विरोधऔर सत्ता के ध्रुवीकरण दिखने लगा. इसने विद्रोह को जन्म दे दिया और भरोसा कम होने लगा. TATA में ट्रस्ट इश्यू...रतन टाटा के जाते ही दो गुटों में बंट रही 157 साल पुरानी कंपनी,नोएल टाटा की खिलाफत, बोर्डरूम ड्रामे में सरकार की एंट्री

रतन टाटा के जाने के बाद क्या भरोसा कम होने लगा है ?

रतन टाटा जब तक जिंदा रहे, पूरा टाटा समूह एकजुट दिखा. उनके जाने क बाद ट्रस्ट के भीतर उम्मीदवारी, री-अपॉइंटमेंट जैसे मु्द्दों पर विवाद बढ़ गया. एक गुट मिस्त्री का तो दूसरा गुट नोएलटाटा का बन गया. मेहल मिस्त्री शापूरजी पल्लोनजी परिवार से हैं, जिनकी टाटा में 8.3 फीसदी की हिस्सेदारी है. मिस्त्री पर आरोप है कि वो नोएल टाटा को कमजोर करना चाहते हैं जबकि वो आरोप लगाते हैं कि उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों से बाहर रखा जा रहा है. इस सब झगड़े के बीच टाटा समर्थक माने जाने वाले विजय सिंह ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया. नोएल टाटा चाहते थे कि विजय सिंह बोर्ड में बने रहे, लेकिन मिस्त्री गुट ने उनके री-अपॉइंटमेंट को स्वीकार नहीं किया. असली मोड़ तो तब आया, जब ट्रस्टियों के एक बड़े समूह ने मेहली मिस्त्री को नामित करने की कोशिश की. ट्रस्ट में मेहली मिस्त्री जैसे पुराने ताकतवर सदस्यों का एक गुट बन गया. यह गुट नोएल टाटा के फैसलों में दखल देना चाहता है. यूं ही कोई रतन टाटा नहीं बन जाता...बचपन में छूटे मां-बाप,अधूरा रहा प्यार, अपने स्टाफ के लिए गुंडों से भिड़े, बेजुबानों से ऐसा लगाव कि 'ताज' तक ठुकरा दिया

दांव पर क्या लगा, पहली बार हुआ ऐसा

157 साल पुरानी कंपनी की लगभग 400 कंपनियों इस समूह का हिस्सा है. बाजार में 25 लाख करोड़ों रुपये लगे हैं. इस विवाद का असर कंपनी के कामकाज पर पड़ सकता है. सीधे तौर पर तो नहीं. लेकिन यह सत्ता संघर्ष रणनीतिक फैसलों को प्रभावित कर सकता है, निवेशकों की भावना पर असर डाल सकता है. बीते एक साल में जो हुआ वो पहली बार हुआ था. पहली बार टाटा की कंपनी TCS में 2000 लोगों की छंटनी कर दी गई. टीसीएस में हुई छंटनी ने उद्योग जगत के साथ पूरे देश के भरोसे को हिला दिया है.

रतन टाटा के जाने के बाद पावर की लड़ाई

रतन टाटा के जाने के बाद से समूह के भीतर पावर की लड़ाई चल रही है. पहली बार टाटा परिवार से किसी को टाटा ट्रस्ट और टाटासंस बोर्ड में जगह मिली. टाटा परिवार की नई जेनेरेशन बोर्ड में शामिल होने लगी. नोएल टाटा की बेटी माया, लिआह और बेटे नेविल टाटा को सर रतन टाटा इंडस्ट्रियल इंस्‍टीट्यूट के बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टीज में शामिल किया गया है.