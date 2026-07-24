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HDFC बैंक में सब ठीक है? पहले इस्तीफे पर बवाल, अब अमेरिका में शुरू हुई जांच, 4 दिन में ₹1 लाख करोड़ गंवाए

HDFC Bank Share: एचडीएफसी बैंक के खिलाफ अमेरिका की 3 लॉ फर्म ने जांच शुरू कर दी है. ये जांच 45 करोड़ भुगतान मामले से जुड़ा है. इश खबर के आने के बाद से बैंक के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 24, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:59 PM IST
HDFC बैंक में सब ठीक है? पहले इस्तीफे पर बवाल, अब अमेरिका में शुरू हुई जांच, 4 दिन में ₹1 लाख करोड़ गंवाए

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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