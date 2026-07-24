/HDFC बैंक में सब ठीक है? पहले इस्तीफे पर बवाल, अब अमेरिका में शुरू हुई जांच, 4 दिन में ₹1 लाख करोड़ गंवाए

HDFC Bank: देश के सबसे बड़े निजी सेक्टर के बैंक HDFC की मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. खासकर साल 2026 में बैंक से जुड़े एक से बढ़कर एक विवादित मामले सामने आए हैं.मार्च 2026 में एचडीएफसी बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि बैंक में सब ठीक नहीं चल रहा है. उसके बाद तिमाही नतीजों ने निवेशकों को हताश किया. जून तिमाही में एचडीएफसी बैंक के कमजोर Q1 (FY27) वित्तीय नतीजे और घटता नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) के चलते बैंक के वैल्यूएशन में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई. अब नया विवाद अमेरिकी फर्म की ओर से शुरू हुई जांच का है.
HDFC Bank को लेकर अमेरिका में हलचल शुरू हो गई है. 3 अमेरिकी फर्म बैंक के खिलाफ संभावित US Federal Securities Laws के उल्लंघन मामले की जांच करेगी. अमेरिकी लॉ फर्म ग्लैंसी प्रॉन्गे वोल्क एंड रॉटर एलएलपी, लॉ ऑफिसेज ऑफ फ्रैंक आर. क्रूज और लॉ ऑफिसेज ऑफ हॉवर्ड जी. स्मिथ बैंक के खिलाफ महाराष्ट्र स्ट्रेड रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) को किए गए 45 करोड़ के पेमेंट मामले की जांच करेगी.
दरअसल मीडिया में खबरें आई कि बैंक के अंदर गलत तरीके से भुगतान किया गया है. बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर भी सवाल उठे. बैंक की इंटरनल जांच में भी 45 करोड़ रुपये की गड़बड़ी सामने आई है. HDFC ने एमडी रंगनाथ कमेटी से महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को किए इंटरेस्ट पेमेंट की जांच कराई. बैंक पर आरोप लगा कि MSRDC के बड़े डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए उसने अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया, जिसे बैंक ने मार्केटिंग खर्च के तौर पर दिखाया. अब 3 अमेरिकी फर्म की ओर से तीनों शेयरहोल्डर लॉ फर्म अपने-अपने स्तर पर जांच की बात कही है.
अमेरिकी लॉ फर्म ने जांच शुरू करने के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब सवाल उठता है कि जब बैंक भारतीय, तो अमेरिका में जांच क्यों ? दरअसल एचडीएफसी बैंक की अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी ADR न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं. अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड होने की वजह से उसे अमेरिका के सिक्योरिटीज कानूनों का पालन करना होता है. अमेरिकी लॉ फर्म का कहना है कि HDFC पर आई इस रिपोर्ट के चलते बैंक की एडीआर की कीमत 1.02 डॉलर तक गिर गई, जिसकी वजह से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. लॉ फर्म इस बात की जांच करेगी कि क्या इस नुकसान के आधार पर बैंक के खिलाफ अमेरिकी सिक्योरिटीज नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं. बैंक ने निवेशकों से कोई जरूरी जानकारी छिपाई तो नहीं. यहां ये बात गौर करने वाली है कि ये सिर्फ लॉ फर्म की ओर से की जा रही जांच है, कोई मुकदमा नहीं. वहीं ये जांच अमेरिकी रेगुलेटरी की ओर से नहीं की जा रही है.