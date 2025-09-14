ITR Last Date: आखिरी के 30 घंटे बचे, लास्ट मोमेंट में फाइल कर रहे इनकम टैक्स रिटर्न तो नोट कर लें ये बात, नोटिस से बच जाएंगे

Income Tax Return Last Date 15 September: इनकम टैक्स फाइलिंग 2025 की आखिरी डेट 15 सितंबर में बस एक दिन और कुछ घंटे का वक्त बचा है. लोगों को उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं और आखिरी दिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़ना चाहिए.

आखिरी दिन ITR Filing करने वाले जान लें ये बातें

आयकर रिटर्न (ITR Filing 2025) दाखिल करना जरूरी है. सिर्फ कानूनी तौर पर ही नहीं बल्कि ये आपको जुर्माने, नोटिस और अनावश्यक वित्तीय बोझ को भी कम करता है. अगर आप ITR की डेडलाइन को मिस करते हैं तो कानूनी परेशानी झेलनी पड़ सकती है. समय से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर आपको कई दिक्कतें हो सकती है. जुर्माना, सजा तो है ही, आपको लोन और वीजा मिलने भी दिक्कत आ सकती है.

आखिरी दिन भर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न तो ध्यान रखें ये बातें

आखिरी मौके पर गड़बड़ी की संभावना काफी बढ़ जाती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है. आखिरी दिन रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग के विभाग पर ट्रैफिक बढ़ने से साइट क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है. 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर पेनाल्टी लगेगी, रिफंड आने में भी देर होगी.

रिटर्न फाइल करने से पहले ये तैयारी कर लें

रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फॉर्म 16 तैयार रखना होगा. इसके अलावा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26एएस चाहिए. दोनों ही फॉर्म इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा. फॉर्म 16, एआईएस और फॉर्म 26एएस के डेटा को मैच कराने में सावधानी रखी. यहां गड़बड़ी से आयकर विभाग का नोटिस पहुंच सकता है. इनकम सोर्स के मुताबिक आईटीआर फॉर्म चुनना होगा. जैसे नौकतरीपेशा के लिए आईटीआर-1 , बिजनेस है या कैपिटल गेंस के लिए आईटीआर-2 या आईटीआर-3. अगर फॉर्म गलत चुना तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगा. आखिरी मौके पर इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट कर लें. रिफंड आपके उसी अकाउंट में आएगा. अगर इसमें गलती हुई तो रिफंड में परेशानी होगी. अगर आय को सोर्स एक से ज्यादा है तो सभी इनकम कोर्स को डिसक्लोज करें, जानकारी छिपाकर आप मुसीबत को दावत दे सकते हैं.

रिटर्न ई वेरिफाई करना सबसे जरूरी

टीडीएस और एडवान्स टैक्स एडजस्टमेंट के बाद अगर आपकी टैक्स देनदारी बनती है तो रिटर्न फाइल करने से पहले इसका पेमेंट कर दें. अगर टैक्स बकाया है रिटर्न फाइल करने पेनेल्टी वो भी ब्याज समेत चुकाना पड़ सकता है. आखिरी में ई-वेरिफाई जरूर करें. इसके बिना रिटर्न फाइलिंग पूरी नहीं होगी.