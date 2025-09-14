 ITR Last Date: आखिरी के 30 घंटे बचे, लास्ट मोमेंट में फाइल कर रहे इनकम टैक्स रिटर्न तो नोट कर लें ये बात, नोटिस से बच जाएंगे
Advertisement
trendingNow12921790
Hindi Newsबिजनेस

ITR Last Date: आखिरी के 30 घंटे बचे, लास्ट मोमेंट में फाइल कर रहे इनकम टैक्स रिटर्न तो नोट कर लें ये बात, नोटिस से बच जाएंगे

ITR deadline: इनकम टैक्स फाइलिंग 2025 की आखिरी डेट 15 सितंबर में बस एक दिन और कुछ घंटे का वक्त बचा है. लोगों को उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 14, 2025, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ITR Last Date: आखिरी के 30 घंटे बचे, लास्ट मोमेंट में फाइल कर रहे इनकम टैक्स रिटर्न तो नोट कर लें ये बात, नोटिस से बच जाएंगे

Income Tax Return Last Date 15 September: इनकम टैक्स फाइलिंग 2025 की आखिरी डेट 15 सितंबर में बस एक दिन और कुछ घंटे का वक्त बचा है. लोगों को उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं और आखिरी दिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़ना चाहिए.

आखिरी  दिन ITR Filing  करने वाले जान लें ये बातें 

 आयकर रिटर्न (ITR Filing 2025) दाखिल करना जरूरी है. सिर्फ कानूनी तौर पर ही नहीं बल्कि ये आपको जुर्माने, नोटिस और अनावश्यक वित्तीय बोझ को भी कम करता है. अगर आप ITR की डेडलाइन को मिस करते हैं तो  कानूनी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.  समय से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर आपको कई दिक्कतें हो सकती है. जुर्माना, सजा तो है ही, आपको लोन और वीजा मिलने भी दिक्कत आ सकती है.  

Add Zee News as a Preferred Source

आखिरी दिन भर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न तो ध्यान रखें ये बातें  

आखिरी मौके पर गड़बड़ी की संभावना काफी बढ़ जाती है.  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है. आखिरी दिन रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग के विभाग पर ट्रैफिक बढ़ने से साइट क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है. 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर पेनाल्टी लगेगी, रिफंड आने में भी देर होगी. 

रिटर्न फाइल करने से पहले ये तैयारी कर लें 

रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फॉर्म 16 तैयार रखना होगा. इसके अलावा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26एएस चाहिए. दोनों ही फॉर्म इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा. फॉर्म 16, एआईएस और फॉर्म 26एएस के डेटा को मैच कराने में सावधानी रखी. यहां गड़बड़ी से आयकर विभाग का नोटिस पहुंच सकता है. इनकम सोर्स के मुताबिक आईटीआर फॉर्म चुनना होगा.  जैसे नौकतरीपेशा के लिए आईटीआर-1 , बिजनेस है या कैपिटल गेंस के लिए आईटीआर-2 या आईटीआर-3. अगर फॉर्म गलत चुना तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगा.   आखिरी मौके पर इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट कर लें. रिफंड आपके उसी अकाउंट में आएगा. अगर इसमें गलती हुई तो रिफंड में परेशानी होगी.  अगर आय को सोर्स एक से ज्यादा है तो सभी इनकम कोर्स को डिसक्लोज करें, जानकारी छिपाकर आप मुसीबत को दावत दे सकते हैं.   

रिटर्न ई वेरिफाई करना सबसे जरूरी 

 टीडीएस और एडवान्स टैक्स एडजस्टमेंट के बाद अगर आपकी टैक्स देनदारी बनती है तो रिटर्न फाइल करने से पहले इसका पेमेंट कर दें. अगर टैक्स बकाया है रिटर्न फाइल करने पेनेल्टी वो भी ब्याज समेत चुकाना पड़ सकता है. आखिरी में ई-वेरिफाई जरूर करें. इसके बिना रिटर्न फाइलिंग पूरी नहीं होगी.  दोस्त-रिश्तेदारों से ₹20,000 से ज्यादा लिए उधार, तो आयकर विभाग वाले पहुंच जाएंगे घर, जान लें इनकम टैक्स का ये रूल

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

-Income tax

Trending news

हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
IND vs PAK Asia Cup 2025
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
Maharashtra
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
;