अनिल अंबानी की इन दो कंपनियों ने पी कौन सी संजीवनी कि मुश्किल वक्त में भी दहाड़ उठे शेयर, बनेंगे कमबैक की वजह ?

Anil Ambani: कभी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल अनिल अंबानी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. उनकी कंपनियां ईडी, सीबीआई की निगरानी में है. जांच और केस उनके घर-परिवार तक पहुंच गई है. कंपनियों पर निगरानी बढ़ गई है. अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ निगेटिविटी का माहौल चरम पर है, लेकिन इन सबके बावजूद उनकी दो कंपनियों के शेयर चढ़े हैं. कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ( Reliance Power) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ( Reliance Infrastructure Ltd) दोनों के शेयरों में उछाल देखने को मिल रहा है.

अनिल अंबानी के शेयरों में तेजी

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में आज तेजी लौटी. जांच एजेंसियों की ओर से लगातार आ रही निगेटिक खबरों के ही वजह से रिलायंस पावर के शेयरों में गिरावट का दौर जारी था, लेकिन शुक्रवार को इस शेयर ने कमबैक किया. बाजार खुलने के साथ ही RPower के शेयर उछलकर 34.27 रुपये पर खुला. दोहपर 12 बजे तक Reliance Power Ltd 1.61% की तेजी के साथ 34.09 रुपये पर पहुंच गया.

रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में तेजी

रिलायंस इंफ्रा के शेयर भी आज तेजी के साथ खुला. बाजार खुलने के साथ ये स्टॉक 131 रुपये पर खुला, जो दिन चढ़ने के साथ चढ़ता चला गया. दोपहर 12 बजे Reliance Infrastructure Ltd के शेयर +4.97% की तेजी के साथ 136.10 रुपये पर पहुंच गया. ये तेजी आगे कि ओर मुड़ेगी, ये तेजी शॉर्ट टर्म तक ही रहेगी या लॉग टर्म में शेयर इस उछाल को बनाए रखेंगे ये देखने होगा.

अनिल अंबानी की कंपनियों की सेहत

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस पावर ने कर्ज खत्म करने के बाद निवेशकों को भरोसा जीता और ताबड़तोड़ नए ऑर्डर हासिल किए. सरकारी कंपनियों से लेकर भूटान समेत कई देशों से कंपनी को नए आर्डर मिले हैं. रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो सितंबर तिमाही में कंपनी ने 1911 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. 3000 करोड़ का कर्ज खत्म करने के बाद रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने निवेशकों को भरोसा जीता. वापसी करने के बाद अनिल अंबानी ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी बदली. उन्होंने कर्ज को खत्म करने पर फोकस बढ़ाया है.