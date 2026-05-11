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Hindi Newsबिजनेसअगर भारत के लोग एक साल तक सोना खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा असर?

अगर भारत के लोग एक साल तक सोना खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा असर?

भारत में हर साल बड़ी मात्रा में सोने की खरीदारी होती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के वर्षों में देश की कुल गोल्ड डिमांड करीब 600 से 800 टन के बीच रही है. वर्ष 2025 में भारत की गोल्ड डिमांड लगभग 710 टन से ज्यादा दर्ज की गई थी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 11, 2026, 08:58 AM IST
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भारत में सोना न केवल आभूषण, बल्कि भरोसे, परंपरा और सुरक्षित निवेश का प्रतीक माना जाता है. शादी-ब्याह से लेकर त्योहारों और बचत तक, हर खास मौके पर इसकी अहम भूमिका रहती है. यही वजह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ता देशों में शामिल है और इसकी मांग का असर सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. भारत को दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ता देशों में गिना जाता है. लेकिन, अगर कल्पना करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील करें और लोग इस सलाह को मान लें, तो इसका असर सिर्फ ज्वेलरी बाजार तक सीमित नहीं रहेगा. इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था से लेकर रुपये की स्थिति और निवेश के पैटर्न तक दिखाई दे सकता है.

भारत में गोल्ड की मांग कितनी बड़ी है?

भारत में हर साल बड़ी मात्रा में सोने की खरीदारी होती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के वर्षों में देश की कुल गोल्ड डिमांड करीब 600 से 800 टन के बीच रही है. वर्ष 2025 में भारत की गोल्ड डिमांड लगभग 710 टन से ज्यादा दर्ज की गई थी. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ज्वेलरी सेक्टर का रहा, जबकि गोल्ड ETF, कॉइन और बार में निवेश भी तेजी से बढ़ा है. 2026 की पहली तिमाही में भी निवेश के लिए खरीदे गए सोने की हिस्सेदारी काफी मजबूत रही. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है. ऐसे में जब गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता है, तब देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है. यही वजह है कि सोने का आयात भारत के व्यापार घाटे पर भी असर डालता है.

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एक साल तक गोल्ड खरीदना बंद हुआ तो क्या असर पड़ेगा?

अगर देश में एक साल तक सोने की खरीदारी काफी कम हो जाए या पूरी तरह रुक जाए, तो सबसे पहले असर भारत के इंपोर्ट बिल पर दिखाई देगा. सोने का आयात घटने से विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है. इससे डॉलर की मांग कम होगी और रुपये पर दबाव भी घट सकता है. आसान भाषा में समझें तो जो पैसा विदेशों में सोना खरीदने में खर्च होता है, वही रकम देश के भीतर निवेश और विकास कार्यों में लग सकती है.

बैंक और शेयर बाजार को हो सकता है फायदा

अगर लोग गोल्ड खरीदने के बजाय बैंक FD, SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या सरकारी योजनाओं में निवेश करना शुरू करें, तो इसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिल सकता है. बैंकों के पास ज्यादा पूंजी आने से उद्योगों और कारोबारों को लोन देना आसान होगा. वहीं, शेयर बाजार में निवेश बढ़ने से कंपनियों को विस्तार का मौका मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं.

ज्वेलरी कारोबार पर पड़ेगा सीधा असर

हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है. भारत का ज्वेलरी उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है. अगर सोने की मांग अचानक घट जाए, तो ज्वेलरी दुकानदारों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. त्योहारों और शादी के सीजन में कारोबार धीमा पड़ सकता है. खासकर छोटे शहरों और पारंपरिक बाजारों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि गोल्ड से पूरी तरह दूरी बनाने के बजाय संतुलित निवेश ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है.

बदल सकती है निवेश की सोच

अगर लोग धीरे-धीरे सोने के बजाय दूसरे निवेश विकल्पों की ओर बढ़ते हैं, तो इससे भारत की निवेश संस्कृति में बड़ा बदलाव आ सकता है. नई पीढ़ी पहले ही SIP, इक्विटी और डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से आकर्षित हो रही है. ऐसे में गोल्ड पर निर्भरता कम होने से देश में उत्पादक निवेश बढ़ सकता है. 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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