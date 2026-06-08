/होर्मुज मार्च 2027 तक बंद रहा तो भारत पर क्या असर पड़ेगा; हरदीप पुरी ने बताया सबसे खराब स्थिति का पूरा गणित

What If Hormuz Remains Closed : केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान से जुड़ा संघर्ष कई महीनों तक जारी रहता है, तो भारत की ऊर्जा स्थिति का परिदृश्य बदल सकता है. एक इंटरव्यू में पुरी ने कहा कि हाल ही में कोई ईरान युद्ध के सबसे खराब संभावित परिदृश्य पर चर्चा कर रहा था. मान लीजिए कि ये संकट 31 मार्च 2027 तक जारी रहता है, तो मैंने जवाब दिया एक मिनट रुकिए. तब हम पूरी तरह अलग स्थिति में होंगे. वो वैश्विक मंदी (ग्लोबल डिप्रेशन) की स्थिति होगी.'
हालांकि, पुरी ने भरोसा दिलाया कि भारत के पास पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति उपलब्ध है और देश ने अपने ऊर्जा स्रोतों में भी विविधता लाई है.
हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'अगर होर्मुज अगले 30 दिनों तक बंद रहता है तो क्या होगा? हम सभी की अपनी घरेलू परिस्थितियां हैं, हमारे पास भंडार हैं. मेरा सहज स्तर 60-60-60 हुआ करता था, जिसका मतलब है कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का 60 दिनों का स्टॉक. मेरे पास ये उपलब्ध है और मैं कहूंगा कि ये एक आरामदायक स्थिति है.'
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निर्भर है. देश के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर आता है, जबकि LPG की करीब 60 प्रतिशत आपूर्ति भी इसी रास्ते से होती है.
उन्होंने बताया कि इतनी अधिक निर्भरता के बावजूद भारत ने ईंधन कीमतों को अपेक्षाकृत नियंत्रित रखने में सफलता हासिल की है. मंत्री का कहना था कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में हुई बढ़ोतरी अन्य कई देशों की तुलना में काफी कम रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि जापान के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जहां इन ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में सबसे सीमित ग्रोथ दर्ज की गई है.