/होर्मुज मार्च 2027 तक बंद रहा तो भारत पर क्या असर पड़ेगा; हरदीप पुरी ने बताया सबसे खराब स्थिति का पूरा गणित

What If Hormuz Remains Closed : केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान से जुड़ा संघर्ष कई महीनों तक जारी रहता है, तो भारत की ऊर्जा स्थिति का परिदृश्य बदल सकता है. एक इंटरव्यू में पुरी ने कहा कि हाल ही में कोई ईरान युद्ध के सबसे खराब संभावित परिदृश्य पर चर्चा कर रहा था. मान लीजिए कि ये संकट 31 मार्च 2027 तक जारी रहता है, तो मैंने जवाब दिया एक मिनट रुकिए. तब हम पूरी तरह अलग स्थिति में होंगे. वो वैश्विक मंदी (ग्लोबल डिप्रेशन) की स्थिति होगी.'