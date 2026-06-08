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होर्मुज मार्च 2027 तक बंद रहा तो भारत पर क्या असर पड़ेगा; हरदीप पुरी ने बताया सबसे खराब स्थिति का पूरा गणित

पुरी ने भरोसा दिलाया कि भारत के पास पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति उपलब्ध है और देश ने अपने ऊर्जा स्रोतों में भी विविधता लाई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 08, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:35 PM IST
होर्मुज मार्च 2027 तक बंद रहा तो भारत पर क्या असर पड़ेगा; हरदीप पुरी ने बताया सबसे खराब स्थिति का पूरा गणित
Image Credit: Source : X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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