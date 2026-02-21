टैरिफ पर कोर्ट से मिले झटके से तिलमिलाए ट्रंप ने अब फोड़ा 10% वाला 'बम', भारत पर क्या असर, अमेरिका के साथ ट्रेड डील का क्या होगा ?

Trump Tariff: टैरिफ पर अपनी मनमानी से ग्लोबल इकोनॉमी में भूचाल लाने वाले अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है. अमेरिकी सर्वोच्च अदालत ने ट्रंप के टैरिफ फैसलों को अवैध बताते हुए उन्हें रद्द करने का फैसला दिया है. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जिस 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट को हथियार बनाकर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर अपनी दादागिरी चला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, वो कानून उन्हें ऐसा करने का हथियार ही नहीं देता है. अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास. कोर्ट के इस फैसले के साथ ही ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं, हालांकि ट्रंप को ट्रंप है, जो इतनी आसानी से कुछ नहीं मानते. हुआ भी ऐसा ही. कोर्ट के फैसले से बौखलाए ट्रंप ने टैरिफ का नया बम फोड़ दिया है.

कोर्ट से मिले झटके के बाद बौखलाए ट्रंप

कोर्ट के फैसले से ट्रंप की बौखलाहट साफ दिखी. ट्रंप ने कोर्ट के फैसलों को निराशाजनक बताते हुए 10 प्रतिशत का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया. ट्रंप ने टैरिफ की वकालत करते हुए फिर से कहा कि हमने टैरिफ के जरिए दुनियाभर के देशों के ट्रेड के शोषण को खत्म किया. उन्होंने ये भी दलील की कि टैरिप की मदद से उन्होंने दुनिया के 5 युद्ध खत्म करवाए. कोर्ट के फैसले से नाराज ट्रंप इतने गुस्से में थे कि उन्होंने नई टैरिफ के ऐलान के साथ ही कहा कि जो लोग या देश कोर्ट के इस फैसले से खुश हो रहे हैं, वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रहेंगे.

क्या है सेक्शन 122

अमेरिका राष्ट्रपति ने कोर्ट के फैसले के फौरन बाद ही दुनियाभर के देशों पर 10 फीसदी का टैरिफ ठोक दिया . ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 122 के तहत ट्रंप ने उन्होंने ये टैरिफ लगाने का ऐलान किया. इस सेक्शन के अमेरिकी राष्ट्रपति को लगाए गए टैरिफ के ऊपर एक्सट्रा ड्यूटी लगाने का अधिकार मिलता है. ट्रंप टैरिफ से कमाई की दुहाई देते रहे, लेकिन वो भूल गए कि वो गैरकानूनी से टैरिफ लगाकर अमेरिका का खजाना तो भर रहे है, लेकिन अमेरिका की इमेज, अमेरिकियों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं.

भारत पर अब कितना टैरिफ लगेगा

अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद भारत पर बचा 18 फीसदी टैरिफ भी खत्म हो जाएगा. इससे पहलले अमेरिका ने खुद भारत के टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया था. अब चूंकि टैरिफ ही गैरकानूनी हो गया है तो ये भी खत्म हो जाएगा. हालांकि कोर्ट के फैसले के कुछ घंटें बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का नया 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है. यानी भरत पर 10 फीसदी का टैरिफ लगेगा. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि टैरिफ को अमान्य घोषित किए जाने के बावजूद भारत 18 प्रतिशत टैरिफ का भुगतान करना जारी रखेगा. उन्होंने साफ कहा कि भारत के लिए कुछ नहीं बदलेगा. हम उन्हें जीरो टैरिफ लेंगे और वो 18 फीसदी टैरिफ भरते रहेंगे. ये बातें उन्होंने ट्रेड डील की शर्तों को ध्यान में रखते हुए कहा.

भारत के लिए ट्रंप टैरिफ पर कोर्ट के फैसले का क्या है मतलब, ट्रेड डील का क्या होगा ?

ट्रंप टैरिफ रद्द होने से भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. भारत के निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार आसान और सस्ता हो जाएगा. वो कम टैरिफ पर अमेरिकी बाजार में अपना सामान बेच सकेंगे. भारत के निर्यातकों, निवेशकों और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. वहीं इस फैसले के बाद ट्रेड डील पर ट्रंप या अमेरिका मनमानी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे. भारत के उद्योग जगत, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब अमेरिका अचानक और मनमाने तरीके से टैरिफ नहीं लगा सकेगा. कोर्ट के इस फैसले से इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी , कपड़ा उद्योगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है. टैरिफ अवैध कराए दिए जाने से भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह मजबूत करने का मौका मिलेगा. भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध होगा. उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का असर भारत के साथ ट्रेड डील पर नहीं पड़ेगा. ट्रंप ने भी कहा कि भारत को टैरिफ देना पड़ेगा. अमेरिका भारत को जीरो टैरिफ देता है, लेकिन वो टैरिफ देते रहेंगे. उन्होंने कहा कि इस फैसले का डील की शर्तों पर कोई असर नहीं होगा. ट्रंप ने साफ कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील में टैरिफ पर कोर्ट के फैसलों का कोई असर नहीं पड़ेगा. Trump Tariff: टैरिफ में नया ट्वीस्ट, अपने बिछाए जाल में खुद उलझे ट्रंप अब लौटाएंगे ₹15,892,441,250,000, भारत को डबल फायदा