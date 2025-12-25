मर्सिडीज...Louis Vuitton, रोलेक्स, जानिए देश के रईस लोग किन लग्जरी सामानों पर कर रहे हैं खर्च?

Ultra High Net Worth Individuals : देश के अल्ट्रा हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (UHNIs) के लिए लग्जरी कारें और ज्वेलरी टॉप कंजम्पशन च्वाइस बनी हुई है. ये बात नुवामा की एक रिपोर्ट में सामने आयी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 58 प्रतिशत UHNI लग्जरी गाड़ियों पर खर्च करते हैं, जबकि 53 प्रतिशत ज्वेलरी पर खर्च करते हैं. इसकी वजह से ये हाई-एंड कंजम्पशन की दो सबसे पसंदीदा कैटेगरी बन गई है. UHNIs की अन्य पसंदीदा सेगमेंट में लग्जरी घड़ियां, बैग और खास अनुभव शामिल हैं. नुवामा के मुताबिक, UHNI का खर्च काफी हद तक ऐसे एसेट्स के प्रति पसंद से तय होता है जो शॉर्ट-टर्म ट्रेंड के बजाय लंबे समय तक वैल्यू देते हैं. इनमें लग्जरी ऑटोमोबाइल, बेहतरीन ज्वेलरी, प्रीमियम घड़ियां शामिल हैं.

मर्सिडीज-बेंज सबकी पसंद

लग्जरी ऑटोमोबाइल सेगमेंट में जर्मन ब्रांड्स की पसंद हावी है. मर्सिडीज-बेंज सबसे आगे है, 42 प्रतिशत UHNIs के पास ये ब्रांड है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ UHNI ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके पूरे व्हीकल फ्लीट में सिर्फ मर्सिडीज कारें ही हों. BMW 29 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है. UHNIs के पास मौजूद अन्य लग्जरी कार ब्रांड्स में रेंज रोवर, पोर्श, रोल्स-रॉयस, जगुआर, वोल्वो और लेम्बोर्गिनी शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : फ्रेशर्स के लिए खुशखबरी! Infosys टैलेंटेड ग्रेजुएट्स को देगी ₹21 लाख का सालाना पैकेज

लग्जरी घड़ियां

लग्जरी घड़ियां भी UHNI कंजम्पशन का एक अहम हिस्सा हैं. रोलेक्स सबसे पसंदीदा ब्रांड के तौर पर उभरा है. 27 प्रतिशत UHNIs ने कम से कम एक रोलेक्स घड़ी होने की बात कही है. हाई-एंड घड़ी बनाने वालों में 23 प्रतिशत UHNIs ऑडेमर्स पिगुएट को पसंद करते हैं. जबकि 19 प्रतिशत पटेक फिलिप को पसंद करते हैं. ब्रेटलिंग की भी मजबूत मौजूदगी है. 19 प्रतिशत UHNIs ने इस ब्रांड के प्रति अपनी पसंद बताई है. राडो, ब्रेगुएट और हबलोट जैसे अन्य घड़ी ब्रांड्स की हिस्सेदारी कम है.

ज्वेलरी

कारों, ज्वेलरी और घड़ियों के अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि 39 प्रतिशत UHNI लग्जरी बैग पर खर्च करते हैं. जबकि इतने ही लोग घड़ियों पर खर्च करते हैं. इसमें लगभग 17 प्रतिशत लोग परफ्यूम, लग्जरी ट्रैवल, हीरे और हाई-एंड कपड़ों जैसी अन्य लग्जरी कैटेगरी पर खर्च करते हैं.

Louis Vuitton लग्जरी बैग सेगमेंट में सबसे आगे

लग्जरी बैग सेगमेंट में फ्रेंच ब्रांड्स की पसंद सबसे आगे है. Louis Vuitton इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. 35 प्रतिशत UHNI इस ब्रांड को पसंद करते हैं. चैनल 25 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि हर्मेस की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत है. रिपोर्ट में बताए गए अन्य ब्रांड्स में क्रिश्चियन डायर और लोरो पियाना शामिल हैं.