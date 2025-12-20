Advertisement
हर महीने 15000 रुपये का इन्‍वेस्‍टमेंट बना देगा करोड़पत‍ि, जान‍िए क्‍या है 15×15×15 वाला रूल

Share Maeket Tips: आज आपको भले ही एक करोड़ की फ‍िगर ठीकठाक अमाउंट लग रही हो. लेक‍िन आने वाले कुछ सालों में यह फ‍िगर छोटी लगेगी. इसल‍िए जरूरी है क‍ि आप सही न‍िवेश करें और पूरे धैर्य के साथ करें.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 20, 2025, 02:09 PM IST
Investment Tips: महंगाई के दौर में हर शख्‍स का सपना होता है क‍ि उसके पास बड़ी सेव‍िंग हो. बढ़ते खर्च और महंगाई के बीच घरेलू खर्च सेव‍िंग को खा रहे हैं. ऐसे में पर्सनल फाइनेंस का एक आसान फॉर्मूला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जी हां इस फॉर्मूले को '15×15×15' SIP रूल कहा जा रहा है. इस फॉर्मूले में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि हर महीने 15,000 रुपये की SIP, 15 साल तक चलाओ और 15% एनुअल रिटर्न म‍िलता है तो 15 साल बाद आपके पास करीब एक करोड़ रुपये हो जाएंगे. सुनने में तो यह बहुत अच्‍छा लगता है लेकिन क्‍या यह हकीकत में इतना आसान है?

क्या है 15×15×15 का रूल?

इस रूल के अनुसार यद‍ि आप हर महीने 15,000 रुपये म्यूचुअल फंड में SIP के जरिये निवेश करते हैं तो इसे 15 साल तक बिना रुके जारी रखें. इस पर यद‍ि आपको औसतन 15% सालाना का रिटर्न मिले तो आपका कुल पैसा करीब एक करोड़ रुपये हो जाएगा. इस दौरान आपको कुल इनवेस्‍टमेंट महज 27 लाख रुपये (15,000×12×15) करना होगा. आप सोच रहे होंगे 27 लाख जमा करके एक करोड़ कैसे म‍िलेगा, यह जादू है कम्‍पाउंड‍िंग का.

क‍िस बात पर ट‍िकी है सफलता?
लेक‍िन 15×15×15 रूल की सफलता इस बात पर ट‍िकी है क‍ि हर महीने आपको 15,000 रुपये बचाकर इनवेस्‍ट करना जरूरी है. यह न‍िवेश आपको ब‍िना क‍िसी रुकावन के 15 साल तक जारी रखना है. अगर आपकी एक भी एसआईपी रुकी तो आपके टारगेट को झटका लग सकता है. इसके ल‍िए जरूरी है हर साल आपका एवरेज र‍िटर्न 15% का हो. पहली दो शर्तें आपकी ड‍िस‍िप्‍ल‍िन और आदमनी की स्थिरता पर निर्भर करती हैं. लेकिन तीसरी शर्त 15% रिटर्न बाजार के मूड पर ड‍िपेंड है.

इतना आसान नहीं 15% का रिटर्न
लॉन्‍ग टर्म के आंकड़ों से यह साफ है क‍ि इक्‍व‍िटी म्यूचुअल फंड्स ने देश में औसतन 11-13% सालाना रिटर्न दिया है. कुछ सालों में यह 20-30% तक का भी रहा है. लेकिन लगातार 15 साल तक हर साल 15% औसत बनाए रखना मुश्‍क‍िल है. अगर रिटर्न 12% का रह गया तो 15 साल बाद आपका करीब 75 लाख रुपये बनेगा. यानी 3 प्रत‍िशत का अंतर आते ही 25 लाख की चोट.

ज्यादा रिस्क लेकर 15% चेज करने का खतरा
कई निवेशक यह सोचते हैं क‍ि लार्ज-कैप फंड 15% नहीं दे रहे तो मिड-कैप या स्मॉल-कैप फंड में न‍िवेश कर दें. ये फंड ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं लेक‍िन तेज उतार-चढ़ाव के कारण इनमें र‍िस्‍क भी काफी रहता है . बाजार गिरने पर लंबे समय तक नुकसान रहता है. ऐसे में ज्यादातर निवेशक घबरा जाते हैं, SIP रोक देते हैं या गलत समय पर पैसा निकाल लेते हैं. इसका नतीजा यही होता है क‍ि डिसिप्लिन टूटा और आपका रिटर्न कम हो गया.

एक करोड़ की कीमत क्‍या होगी?
मान लीजिए आपने किसी तरह एक करोड़ रुपये का फंड बना भी ल‍िया. लेकिन 15 साल बाद महंगाई क्या करेगी? यद‍ि औसतन 6% महंगाई रही तो आज के एक करोड़ की वैल्यू महज करीब 42 लाख रुपये रह जाएगी. ऊपर से टैक्स, बढ़ते हेल्थकेयर खर्च, परिवार की जिम्मेदारियां और लाइफस्टाइल में तेजी से बदलाव. उस समय यह एक करोड़ आपको उतना नहीं लगेगा, जितना आज लग रहा है.

15×15×15 रूल की सच्‍चाई क्‍या है?
15×15×15 रूल लॉन्‍ग टर्म में इनवेस्‍ट करने वालों के ल‍िए बहुत सही है. यह लंबे समय में कम्‍पाउंड‍िंग की कंताकत को बहुत आसानी से समझाता है. नए निवेशकों को SIP शुरू करने के लिए प्रेरित करता है. यह एक अच्छा शुरुआती प्‍वाइंट है. जानकार यही कहते हैं क‍ि आपको ज्‍यादा र‍िटर्न की उम्‍मीद नहीं करनी चाह‍िए, आपको न‍िवेश 12 प्रत‍िशत की उम्‍मीद के साथ ही करना चाह‍िए. यह ज्‍यादा हो जाता है तो आपके लि‍ए अच्‍छा है.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जी न्‍यूज की तरफ से अपने पाठकों को क‍िसी भी तरह के न‍िवेश की सलाह नहीं दी जाती है। यह एक साधारण कैलकुलेशन है। क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश करने से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एडवाइजर से संपर्क करें।)

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

share marketSIP

