गर्लफ्रेंड की बर्थ डेट हो या कोई लकी नंबर...ये कंपनी लाई धांसू स्कीम, ऐसे मिलेगा फेवरेट मोबाइल नंबर, जानें प्रोसेस और चार्ज

BSNL : भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL अपने ग्राहकों को एक स्पेशल ऑफर दे रहा है. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अपने ऑफिशियल ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए कस्टमर्स को स्पेशल, आसानी से याद रहने वाले मोबाइल नंबर खरीदने का मौका दे रहा है जिन्हें आमतौर पर VIP, फैंसी या वैनिटी नंबर के नाम से जाना जाता है. इन नंबरों में आकर्षक डिजिट पैटर्न होते हैं. जैसे कि रिपीट होने वाले डिजिट, बढ़ते या घटते क्रम, या पर्सनलाइज्ड कॉम्बिनेशन. ये पूरे भारत में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं.

क्या है BSNL VIP नंबर?

BSNL VIP नंबर एक ऐसा मोबाइल नंबर होता है जिसमें एक यूनिक या आसानी से याद रखने वाला डिजिट पैटर्न होता है. इसे याद रखना आसान होता है और ये देखने में भी आकर्षक लगता है. यूजर्स अक्सर पर्सनल पहचान को बेहतर बनाने या बिजनेस के लिए ब्रैंड रिकॉल बढ़ाने के लिए ऐसे नंबर चुनते हैं. BSNL VIP नंबरों को कई पैटर्न में कैटेगरी में बांटता है, जैसे कि रिपीट होने वाले डिजिट (जैसे, 8888), सीक्वेंस वाले कॉम्बिनेशन और यूनिक न्यूमेरिकल सीक्वेंस. ये प्रीमियम नंबर BSNL की ई-ऑक्शन वेबसाइट पर अपडेट और लिस्ट किए जाते हैं. यहां यूजर्स बिडिंग में हिस्सा ले सकते हैं. पैटर्न और डिमांड के आधार पर VIP नंबर कुछ हजार रुपये से शुरू होकर काफी महंगे हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करता है BSNL का ई-ऑक्शन प्रोसेस?

VIP नंबर पाने के लिए कस्टमर्स को eauction.bsnl.co.in पर रजिस्टर करना होगा.

अपना टेलीकॉम सर्कल चुनने के बाद यूजर्स को एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करके रजिस्टर करना होगा.

इसके बाद BSNL रजिस्टर्ड ईमेल पर लॉगिन क्रेडेंशियल भेजता है. लॉगिन करने के बाद यूजर्स उपलब्ध VIP नंबर देख सकते हैं और अपनी बिड लगा सकते हैं.

देनी होगी रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस

हर ऑक्शन साइकिल BSNL द्वारा टॉप तीन बिडर्स- H1, H2, और H3 को शॉर्टलिस्ट करने के साथ खत्म होती है. सबसे अधिक बिड लगाने वाले (H1) को नंबर क्लेम करने का पहला मौका मिलता है. अगर H1 तय समय में पेमेंट या एक्टिवेशन पूरा नहीं कर पाता है. तो नंबर H2 को दिया जाता है. जो बिडर सफल नहीं होते. उनकी रजिस्ट्रेशन फीस 10 दिनों के अंदर रिफंड कर दी जाती है.

ये भी पढ़ें :ताकत ही नहीं, इस बार कर्तव्य पथ बना भारत के सबसे बड़े साइलेंट इन्वेस्टर पिच का गवाह

चार्ज और फीस

BSNL एक रजिस्ट्रेशन फीस लेता है. ये नंबर के टाइप के आधार पर अलग-अलग होती है. आखिर में पेमेंट की जाने वाली रकम सबसे अधिक लगाई गई बिड पर निर्भर करती है. आकर्षक VIP नंबर डिमांड और डिजिट पैटर्न के आधार पर 5,000 रुपये से 25,000 रुपये या उससे अधिक के हो सकते हैं.

कौन अप्लाई कर सकता है?

कोई भी भारतीय नागरिक या रजिस्टर्ड कंपनी BSNL VIP नंबर ई-ऑक्शन में हिस्सा ले सकती है. रजिस्ट्रेशन के लिए एक वैलिड मोबाइल नंबर और चालू ईमेल आईडी जरूरी है. सबसे अधिक बिड लगाने वाला व्यक्ति अवार्ड मिलने के बाद वैनिटी नंबर दूसरों को नहीं बेच सकता, अगर ऐसा होता है तो BSNL के पास उसे कैंसिल करने का अधिकार है. वैनिटी नंबर सबसे अधिक बिड लगाने वाले को दिए गए समय के अंदर पेमेंट प्रोसेस पूरा होने पर अलॉट किया जाएगा. बशर्ते सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाए. BSNL ने कहा कि एक्टिवेशन के बाद ऑक्शन नंबर को एक्टिवेशन की तारीख से 36 महीने पहले किसी दूसरे ऑपरेटर पर पोर्ट नहीं किया जाना चाहिए.