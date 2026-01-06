क्या होता है गोल्ड में कैरेट, कितने तरह के होते हैं... कैसे मापी जाती है सोने की प्योरिटी?

What is a carat in gold : हमारे देश में सोना सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये निवेश और सुरक्षित संपत्ति का भी बड़ा माध्यम माना जाता है. सोना खरीदते समय अक्सर लोग 'कैरेट' शब्द सुनते हैं, लेकिन बहुत से खरीदार और निवेशक इसका सही मतलब नहीं जानते. सोने की प्योरिटी, कीमत और गुणवत्ता को समझने के लिए कैरेट की जानकारी होना बेहद जरूरी है. दरअसल, 'कैरेट' सोने की प्योरिटी मापने की यूनिट होती है. ये बताता है कि किसी गहने या सोने के सिक्के में कितना प्योर सोना मिला हुआ है. कैरेट की अधिकतम सीमा 24 होती है. 24 कैरेट का मतलब होता है कि सोना लगभग पूरी तरह प्योर है.

24 कैरेट सोना सबसे प्योर

सोने में आमतौर पर चार तरह के कैरेट ज्यादा प्रचलित हैं. 24 कैरेट सोना सबसे प्योर माना जाता है और इसमें लगभग 99.9 प्रतिशत सोना होता है. इसका इस्तेमाल ज्यादातर सिक्के और बिस्किट बनाने में होता है. वहीं, 22 कैरेट सोना गहनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसमें करीब 91.6 प्रतिशत प्योर सोना होता है, बाकी धातुएं मजबूती के लिए मिलाई जाती हैं. 18 कैरेट सोने में लगभग 75 प्रतिशत प्योर सोना होता है और यह डिजाइनर गहनों में इस्तेमाल किया जाता है. जबकि, 14 कैरेट सोने में करीब 58.5 प्रतिशत प्योर सोना होता है, जो हल्के और सस्ते गहनों के लिए उपयोग में आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : 'तेल के खेल' में फंसा भारत, अमेरिका और रूस में से क‍िसकी नाराजगी झेलने को तैयार?

कैरेट जितना ज्यादा होगा, सोना उतना ही महंगा होगा

कैरेट जितना ज्यादा होगा, सोना उतना ही महंगा होगा. उदाहरण के तौर पर 24 कैरेट सोने की कीमत 22 कैरेट से ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें प्योर सोने की मात्रा अधिक होती है. यही कारण है कि निवेश के लिए लोग 24 कैरेट सोना पसंद करते हैं, जबकि गहनों के लिए 22 कैरेट या उससे कम के सोने का इस्तेमाल होता है, क्योंकि 24 कैरेट सोना बहुत नरम होता है, जिसका उपयोग ज्वेलरी में नहीं हो पाता. जानकारों के मुताबिक, अगर खरीदार कैरेट की जानकारी नहीं रखता, तो उसे कम शुद्धता वाला सोना ऊंचे दाम में दिया जा सकता है. वहीं, निवेशकों के लिए यह जरूरी है क्योंकि निवेश में शुद्धता जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही बेहतर कीमत भविष्य में मिल सकती है. गलत कैरेट का सोना लेने से नुकसान होने की संभावना रहती है.

सबसे भरोसेमंद तरीका हॉलमार्क

अगर सोने की प्योरिटी जांचने की बात करें तो, इसके लिए सबसे भरोसेमंद तरीका हॉलमार्क होता है. भारत में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा हॉलमार्किंग की जाती है. हॉलमार्क वाले सोने पर कैरेट, प्योरिटी का प्रतिशत और पहचान चिह्न अंकित होता है. इसके अलावा ज्वैलरी की दुकान पर कैरेट मीटर मशीन से भी सोने की प्योरिटी जांची जा सकती है। जरूरत पड़ने पर सोने की प्रयोगशाला जांच भी कराई जा सकती है. जानकारों का कहना है कि सोना खरीदते या उसमें निवेश करते समय सिर्फ डिजाइन या कीमत ही नहीं, बल्कि उसकी प्योरिटी को समझना भी जरूरी है. कैरेट की सही जानकारी, हॉलमार्क की पहचान और प्योरिटी की जांच से खरीदार और निवेशक दोनों खुद को नुकसान से बचा सकते हैं और सुरक्षित सौदा कर सकते हैं.