Advertisement
trendingNow13065546
Hindi Newsबिजनेसक्या होता है गोल्ड में कैरेट, कितने तरह के होते हैं... कैसे मापी जाती है सोने की प्योरिटी?

क्या होता है गोल्ड में कैरेट, कितने तरह के होते हैं... कैसे मापी जाती है सोने की प्योरिटी?

'कैरेट' सोने की प्योरिटी मापने की यूनिट होती है. ये बताता है कि किसी गहने या सोने के सिक्के में कितना प्योर सोना मिला हुआ है. कैरेट की अधिकतम सीमा 24 होती है. 24 कैरेट का मतलब होता है कि सोना लगभग पूरी तरह प्योर है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या होता है गोल्ड में कैरेट, कितने तरह के होते हैं... कैसे मापी जाती है सोने की प्योरिटी?

What is a carat in gold :  हमारे देश में सोना सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये निवेश और सुरक्षित संपत्ति का भी बड़ा माध्यम माना जाता है. सोना खरीदते समय अक्सर लोग 'कैरेट' शब्द सुनते हैं, लेकिन बहुत से खरीदार और निवेशक इसका सही मतलब नहीं जानते. सोने की प्योरिटी, कीमत और गुणवत्ता को समझने के लिए कैरेट की जानकारी होना बेहद जरूरी है. दरअसल, 'कैरेट' सोने की प्योरिटी मापने की यूनिट होती है. ये बताता है कि किसी गहने या सोने के सिक्के में कितना प्योर सोना मिला हुआ है. कैरेट की अधिकतम सीमा 24 होती है. 24 कैरेट का मतलब होता है कि सोना लगभग पूरी तरह प्योर है.

24 कैरेट सोना सबसे प्योर 

सोने में आमतौर पर चार तरह के कैरेट ज्यादा प्रचलित हैं. 24 कैरेट सोना सबसे प्योर माना जाता है और इसमें लगभग 99.9 प्रतिशत सोना होता है. इसका इस्तेमाल ज्यादातर सिक्के और बिस्किट बनाने में होता है. वहीं, 22 कैरेट सोना गहनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसमें करीब 91.6 प्रतिशत प्योर सोना होता है, बाकी धातुएं मजबूती के लिए मिलाई जाती हैं. 18 कैरेट सोने में लगभग 75 प्रतिशत प्योर सोना होता है और यह डिजाइनर गहनों में इस्तेमाल किया जाता है. जबकि, 14 कैरेट सोने में करीब 58.5 प्रतिशत प्योर सोना होता है, जो हल्के और सस्ते गहनों के लिए उपयोग में आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : 'तेल के खेल' में फंसा भारत, अमेरिका और रूस में से क‍िसकी नाराजगी झेलने को तैयार?

कैरेट जितना ज्यादा होगा, सोना उतना ही महंगा होगा

कैरेट जितना ज्यादा होगा, सोना उतना ही महंगा होगा. उदाहरण के तौर पर 24 कैरेट सोने की कीमत 22 कैरेट से ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें प्योर सोने की मात्रा अधिक होती है. यही कारण है कि निवेश के लिए लोग 24 कैरेट सोना पसंद करते हैं, जबकि गहनों के लिए 22 कैरेट या उससे कम के सोने का इस्तेमाल होता है, क्योंकि 24 कैरेट सोना बहुत नरम होता है, जिसका उपयोग ज्वेलरी में नहीं हो पाता. जानकारों के मुताबिक, अगर खरीदार कैरेट की जानकारी नहीं रखता, तो उसे कम शुद्धता वाला सोना ऊंचे दाम में दिया जा सकता है. वहीं, निवेशकों के लिए यह जरूरी है क्योंकि निवेश में शुद्धता जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही बेहतर कीमत भविष्य में मिल सकती है. गलत कैरेट का सोना लेने से नुकसान होने की संभावना रहती है.

 सबसे भरोसेमंद तरीका हॉलमार्क 

अगर सोने की प्योरिटी जांचने की बात करें तो, इसके लिए सबसे भरोसेमंद तरीका हॉलमार्क होता है. भारत में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा हॉलमार्किंग की जाती है. हॉलमार्क वाले सोने पर कैरेट, प्योरिटी का प्रतिशत और पहचान चिह्न अंकित होता है. इसके अलावा ज्वैलरी की दुकान पर कैरेट मीटर मशीन से भी सोने की प्योरिटी  जांची जा सकती है। जरूरत पड़ने पर सोने की प्रयोगशाला जांच भी कराई जा सकती है. जानकारों का कहना है कि सोना खरीदते या उसमें निवेश करते समय सिर्फ डिजाइन या कीमत ही नहीं, बल्कि उसकी प्योरिटी  को समझना भी जरूरी है. कैरेट की सही जानकारी, हॉलमार्क की पहचान और प्योरिटी  की जांच से खरीदार और निवेशक दोनों खुद को नुकसान से बचा सकते हैं और सुरक्षित सौदा कर सकते हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

gold carat

Trending news

BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
scam of agustawestland helicopter
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Prithviraj Chavan
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
bengal elections
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
JNU News
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
Suresh Kalmadi
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
deepam
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!