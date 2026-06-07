Annapurna Bhandar Scheme 2026: वेस्ट बंगाल की भाजपा सरकार ने पिछले दिनों महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहद क्रांतिकारी कदम उठाया है. सूबे की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की बजाय अब 'अन्नपूर्णा भंडार योजना 2026' (Annapurna Bhandar Scheme 2026) की शुरुआत की है. योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेज जाएंगे. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि महिलाओं को अब हर साल 36,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद मिलेगी. यह अमाउंट पुरानी योजना से करीब दोगुना है. इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में फ्री यात्रा का भी ऐलान किया था. यदि आप इस योजना का फायदा उठाना चाहती हैं तो आवेदन प्रोसेस और नियमों को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है.
अन्नपूर्णा भंडार योजना वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से शुरू की गई एक बेहद कल्याणकारी योजना है. योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके दैनिक खर्चों जैसे सेहत और राशन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना है. यह योजना पूरी तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मॉडल पर काम करती है. यानी पात्र अभ्यर्थी को सीधा फायदा मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाती है.
विभाग: महिला एवं बाल कल्याण विभाग
मंथली सहायता राशि: 3,000 रुपये महीना (सभी कैटेगरी के लिए)
सालाना लाभ: 36,000 रुपये की कुल वित्तीय सहायता
अतिरिक्त लाभ: सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर
आधिकारिक वेबसाइट: socialsecurity.wb.gov.in
आवेदन करने वाली महिला वेस्ट बंगाल की स्थायी निवासी हो.
महिला आवेदक की उम्र 25 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
आवेदक का नाम आधिकारिक वोटर लिस्ट में होना जरूरी है.
परिवार के पास गरीबी रेखा से नीचे (BPL), अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (PHH) का डिजिटल राशन कार्ड होना चाहिए.
सरकारी नौकरी करने वाली या पेंशन का फायदा उठाने वाली महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.
इनकम टैक्स (Income Tax) देने वाले परिवार की महिलाओं को भी योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
आधार कार्ड: बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है.
वोटर आईडी कार्ड (EPIC): आयु और पहचान के सत्यापन के लिए.
डिजिटल राशन कार्ड: परिवार की कैटेगरी की जांच के लिए.
बैंक पासबुक: आईएफएससी (IFSC) कोड और खाता संख्या साफ दिख रही हो.
पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन फॉर्म पर लगाने के लिए.
एक्टिव मोबाइल नंबर: जिस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी (OTP) आएगा.
ऐसी महिलाएं जो किसी भी कारणवश ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, उनके लिए सरकार ने ऑफलाइन मोड को बेहद आसान बनाया है.
सबसे पहले आप अपने नजदीकी ब्लॉक ऑफिस, नगर पालिका (Municipality) या पंचायत ऑफिस से फ्री मं आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं.
स्थानीय विधायकों (MLAs) और ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों (BDO) की टीम को घर-घर जाकर फॉर्म फिल कराने की जिम्मेदारी दी गई है.
सरकार की तरफ से राज्यभर में विशेष 'जनकल्याण शिविर' (Janakalyan Shivir) आयोजित किए जा रहे हैं. यहां पर फॉर्म सीधे जमा किये जा सकते हैं.
भरे हुए फॉर्म के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ-अटैस्टेड फोटो कॉपी संलग्न करके जमा करें. साथ ही इसकी रिसीप्ट जरूर ले लें.
यदि आप पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का फायदा उठा रही थीं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. सरकार आपके अकाउंट को ऑटो-माइग्रेट (Automatic Migration) कर रही है. यानी आपको नए सिरे से अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह एक्टिव हो और वह आधार कार्ड से भी लिंक हो. यदि पुराना अकाउंट बंद हो गया है तो आपको तुरंत पोर्टल पर जाकर अपनी नई बैंक डिटेल अपडेट करनी चाहिए.
सरकार की तरफ से पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम को बहुत पारदर्शी बनाया गया है. इससे आप आसानी से अपना स्टेटस देख सकती हैं.
योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं और 'Track Applicant Status' के लिंक पर क्लिक करें.
अपना एप्लीकेशन आईडी, आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरकर सब्मिट बटन दबाएं.
इसके बाद आपके आवेदन की स्थिति और अकाउंट में भेजी गई राशि का विवरण दिखाई दे जाएगा.
आधार कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
निवास प्रमाण
बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ