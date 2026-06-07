Annapurna Bhandar Scheme 2026: वेस्‍ट बंगाल की भाजपा सरकार ने प‍िछले द‍िनों महिलाओं के आर्थ‍िक सशक्‍त‍िकरण के ल‍िए बेहद क्रांतिकारी कदम उठाया है. सूबे की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की बजाय अब 'अन्‍नपूर्णा भंडार योजना 2026' (Annapurna Bhandar Scheme 2026) की शुरुआत की है. योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेज जाएंगे. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ क‍ि महिलाओं को अब हर साल 36,000 रुपये की फाइनेंश‍ियल मदद मिलेगी. यह अमाउंट पुरानी योजना से करीब दोगुना है. इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में फ्री यात्रा का भी ऐलान किया था. यदि आप इस योजना का फायदा उठाना चाहती हैं तो आवेदन प्रोसेस और नियमों को ध्‍यान से समझना बेहद जरूरी है.