Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /Annapurna Bhandar Scheme: 12 पेज का फॉर्म और आपके हो जाएंगे 36000 रुपये पक्के, जानें अप्लाई करने का तरीका और ड‍िटेल

Annapurna Bhandar Scheme: 12 पेज का फॉर्म और आपके हो जाएंगे 36000 रुपये पक्के, जानें अप्लाई करने का तरीका और ड‍िटेल

How To Apply For Annapurna Bhandar: वेस्‍ट बंगाल की भाजपा सरकार ने सत्‍ता में आने के बाद 'लक्ष्मी भंडार योजना' की जगह 'अन्‍नपूर्णा भंडार योजना 2026' शुरू की है. इसमें कौन कर सकता है आवेदन और कैसे? आएइ जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 07, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:31 PM IST
Annapurna Bhandar Scheme: 12 पेज का फॉर्म और आपके हो जाएंगे 36000 रुपये पक्के, जानें अप्लाई करने का तरीका और ड‍िटेल
Image Credit: (Photo Credit: AI)

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
12 पेज का फॉर्म और आपके हो जाएंगे 36000 रुपये पक्के, अप्लाई करने का तरीका और ड‍िटेल
Annapurna Bhandar scheme4 min ago
2
India-Nepal Relations8 min ago
3
Vasant Kunj road accident11 min ago
4
Petrol price13 min ago
5
IPL 202615 min ago