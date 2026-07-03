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क्‍या है बैंक ऑफ बड़ौदा और NMC हेल्‍थ का व‍िवाद? ज‍िसको लेकर 5700 करोड़ रुपये में हुआ समझौता

NMC Health: एनएमसी हेल्थ और बैंक ऑफ बड़ौदा का व‍िवाद करीब छह साल पुराना है. बीआर शेट्टी की तरफ से प्रमोटेड एनएमसी हेल्थ साल 2020 में अचानक धराशायी हो गई थी. एक फॉरेंसिक ऑडिट से सामने आया था क‍ि कंपनी के अरबों डॉलर के कर्ज को छिपाकर रखा गया था.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 03, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:18 AM IST
क्‍या है बैंक ऑफ बड़ौदा और NMC हेल्‍थ का व‍िवाद? ज‍िसको लेकर 5700 करोड़ रुपये में हुआ समझौता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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