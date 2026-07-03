Bank of Baroda NMC Health Issue: पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के द‍िग्‍गज बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने एक पुराने व‍िवाद को खत्‍म करने का फैसला क‍िया है. बैंक ने वेस्‍ट एश‍िया के बड़े हेल्थकेयर ग्रुप 'एनएमसी हेल्थ' (NMC Health) के डूबने के बाद शुरू हुए कानूनी विवाद को खत्म करने का फैसला किया है. बैंक ने इस मामले को अदालत के बाहर ही सुलझाने के लिए एडम‍िन‍िस्‍ट्रेटर्स को 600 मिलियन डॉलर (5,700 करोड़ रुपये) का भुगतान करने पर सहमति जताई है. इस सेटलमेंट के बाद सालों से कई देशों में चल रही फ्रॉड और इन्सॉल्वेंसी से जुड़ी कानूनी लड़ाई अब खत्‍म हो गई है. इस फैसले की खास बात यह रही कि दोनों पक्षों ने किसी भी तरह की गलती या कानूनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है.