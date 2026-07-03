Bank of Baroda NMC Health Issue: पब्लिक सेक्टर के दिग्गज बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने एक पुराने विवाद को खत्म करने का फैसला किया है. बैंक ने वेस्ट एशिया के बड़े हेल्थकेयर ग्रुप 'एनएमसी हेल्थ' (NMC Health) के डूबने के बाद शुरू हुए कानूनी विवाद को खत्म करने का फैसला किया है. बैंक ने इस मामले को अदालत के बाहर ही सुलझाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स को 600 मिलियन डॉलर (5,700 करोड़ रुपये) का भुगतान करने पर सहमति जताई है. इस सेटलमेंट के बाद सालों से कई देशों में चल रही फ्रॉड और इन्सॉल्वेंसी से जुड़ी कानूनी लड़ाई अब खत्म हो गई है. इस फैसले की खास बात यह रही कि दोनों पक्षों ने किसी भी तरह की गलती या कानूनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है.
दोनों पक्षों के बीच हुए फैसले के बाद अबू धाबी ग्लोबल मार्केट (ADGM) और ब्रिटेन (UK) की अदालतें इससे जुड़ी कार्यवाही को पूरी तरह बंद करने की तरफ बढ़ रही हैं. एनआरआई बीआर शेट्टी की तरफ से प्रमोटेड एनएमसी हेल्थ (NMC Health) साल 2020 में अचानक धराशायी हो गई थी. एक फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला था कि कंपनी के अरबों डॉलर के कर्ज को छिपाकर रखा गया था. इसके अलावा बड़े लेवल पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी बात सामने आई थी. यह अनियमितता करीब 5 से 6 अरब डॉलर की थी. यह खुलासा होने के बाद बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप मच गया. साथ ही कई देशों में फैला जटिल दिवालियापन का मामला शुरू हुआ.
इस कानूनी लड़ाई में एनएमसी (NMC) के फाउंडर डॉ. बीआर शेट्टी और पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम भी खासतौर पर घसीटा गया था. बैंक ऑफ बड़ौदा, इस ग्रुप को यूएई और भारत में लोन देने वाले सबसे अहम बैंकों में से एक था. विवाद की वजह यह रही कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का मानना था कि बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के साथ कुछ फाइनेंशियल व्यवस्थाओं और लोन के रिश्तों के चलते एनएमसी हेल्थ को अपना भारी कर्ज छिपाने में मदद मिली. इस कारण कंपनी दिवालिया होने के बावजूद भी अपना कामकाज जारी रख सकी.
एग्रीमेंट के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) की तरफ से दिये जाने वाले 5,700 करोड़ रुपये एनएमसी की उस संपत्ति (स्टेट) में भेजे जाएंगे, जिसे जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर्स संभाल रहे हैं. इस रकम का इस्तेमाल उन लेनदारों, बैंकों, बॉन्डहोल्डर्स और कमर्शियल क्रेडिटर्स का बकाया चुकाने के लिए किया जाएगा, जिनका पैसा कंपनी के डूबने से फंस गया था. हालांकि, बैंक ऑफ बड़ौदा के बिजनेस पर इसका कोई खास बुरा असर नहीं पड़ेगा. बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पहली तिमाही में उसकी घरेलू जमा राशि 14.7 प्रतिशत बढ़कर 14.2 लाख करोड़ रुपये और घरेलू लोन 16.1 प्रतिशत बढ़कर 11.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गए हैं.
इस खबर के सामने आते ही शेयर बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों पर असर देखने को मिला. बैंक की तरफ से घोषणा किये जाने के बाद निवेशकों ने नुकसान का तात्कालिक आकलन कर बिकवाली शुरू कर दी. गुरुवार को कारोबारी सत्र के अंत में बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर 4 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर बंद हुए.