Spicejet Dark Pattern: ऑनलाइन एयर टिकट की बुक‍िंग करते समय क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क‍ि आपने केवल फ्लाइट के टिकट का ही स‍िलेक्‍शन क‍िया. लेकिन पेमेंट पेज तक पहुंचते-पहुंचते उसमें 'सीट सिलेक्शन फीस', 'ट्रैवल इंश्योरेंस' या 'कन्वेनिएंस फी' जुड़ गई? अगर हां, तो आप भी 'डार्क पैटर्न' (Dark Patterns) का शिकार हुए हैं. जी हां, ये वहीं 'डार्क पैटर्न' है ज‍िसको लेकर सीसीपीए (CCPA) ने स्‍पाइसजेट (SpiceJet) पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सीसीपीए (CCPA) की जांच में सामने आया था क‍ि टिकट बुक‍िंग प्रोसेस के दौरान SpiceClub लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल होने का ऑप्शन पहले से ही स‍िलेक्‍ट रहता था.