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क्‍या है 'डार्क पैटर्न'? ज‍िसके जर‍िये SpiceJet ने ग्राहकों को चूना लगाया; CCPA की पकड़ में आया मामला; अब क्‍या बदलेगा?

Spicejet Airline: 'डार्क पैटर्न' के जर‍िये स्‍पाइसजेट अपने कस्‍टमर को उन सर्व‍िस को बेच रही थी, ज‍िन्‍हें वो लेना नहीं चाहते. लेक‍िन द‍िखाई नहीं देने वाले क्‍ल‍िक के जर‍िये इन सर्व‍िस को ट‍िकट के दाम में शाम‍िल कर द‍िया जाता था.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 18, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:37 PM IST
क्‍या है 'डार्क पैटर्न'? ज‍िसके जर‍िये SpiceJet ने ग्राहकों को चूना लगाया; CCPA की पकड़ में आया मामला; अब क्‍या बदलेगा?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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