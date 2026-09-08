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₹20700 करोड़ का खर्च और 20 सालों का इंतजार...क्या है 2843 KM लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कैसे बनेगा देश की लाइफलाइन ?

Dedicated Freight Corridor: 2,843 किलोमीटर लंबी रेल लाइन कैसे भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को बदलेगी. कैसे मालगाड़ियों के लिए बना खास रेल लाइन ना केवल देश के आयात-निर्यात को बूस्ट करेगा, बल्कि रेलवे के लिए वरदान साबित होने वाला है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 08, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:40 PM IST
₹20700 करोड़ का खर्च और 20 सालों का इंतजार...क्या है 2843 KM लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कैसे बनेगा देश की लाइफलाइन ?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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