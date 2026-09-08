/₹20700 करोड़ का खर्च और 20 सालों का इंतजार...क्या है 2843 KM लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कैसे बनेगा देश की लाइफलाइन ?

Western Dedicated Freight Corridor: 20 साल के इंतजार के बाद भारत का डेडिकेटेड फ्रेट रेल नेटवर्क पूरी तरह से चालू हो गया है. मंगलवार, 8 सितंबर को पीएम मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बचे हुए तीन सेक्शन का उद्घाटन कर 2,843 किलोमीटर के रूट को पूरा कर दिया. करीब 20700 करोड़ रुपये के लागत से बने इस कॉरिडोर के पूरी तरह चालू होने के बाद भारत के मुख्य माल ढुलाई रेल नेटवर्क का काम पूरा हो गया है. जिसका सीधा फायदा देश के आयात-निर्यात को सुविधाजनक और किफायती बनाने में होगा. यानी सीधा कनेक्शन देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है.
क्या है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) भारत सरकार की बेहद महत्वपूर्ण रेल परियोजना है. इस कॉरिडोर के तहत सरकार ने मालगाड़ियों के आवागमन के लिए हाई-स्पीड और हाई-कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रिफाइड रेल लाइनों का पूरा नेटवर्क तैयार किया है. इस परियोजना के तहत कुल 2,843 km लंबा रेल नेटवर्क तैयार किया गया है. जिसमें 1,337 km का इंस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 1,506 km का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है.
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC): उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी तक
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC): पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोननगर तक फैला है.
क्या है इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की खासियत ?
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के फायदे
पहले मालगाड़ियां और यात्री ट्रेनें एक ही ट्रैक साझा करती थीं, जिससे दोनों की स्पीड और ट्रैवल टाइम प्रभावित होती थी. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ये समस्या खत्म हो जाएगी.आज ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर पर रोजाना 430 से अधिक मालगाड़ियां चल रही हैं, जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ेगी. मालगाड़ियों की रफ्तार इस रूट पर दोगुनी होगी.जिस दूरी को तय करने में पहले जितना समय लगता था, अब उसका आधा वक्त लगेगा.