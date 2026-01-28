What is Economic Survey: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार नौंवी बार बजट पेश करेंगी. इससे पहले सीतारमण 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश करेंगी. इकोनॉम‍िक सर्वे केंद्र सरकार का साल का सबसे अहम आर्थिक दस्तावेज होता है. यह देश की इकोनॉमी के 'रिपोर्ट कार्ड' की तरह काम करता है. हर साल आम बजट से एक द‍िन पहले संसद में पेश क‍िया जाता है. उदाहरण के लिए 2025 का इकोनॉम‍िक सर्वे 31 जनवरी को पेश क‍िया गया और बजट 1 फरवरी को आया. लेक‍िन इस बार इकोनॉम‍िक सर्वे दो द‍िन पहले पेश क‍िया जा रहा है.

संभावनाओं और सुझाव पर फोकस

इसके जर‍िये पिछले वित्तीय वर्ष की इकोनॉमी की पूरी तस्वीर पेश की जाती है. इसमें आने वाले साल के लिए संभावनाओं और सुझाव पर ध्‍यान द‍िया जाता है. इसमें द‍िये जाने वाले सुझावों को मानने के ल‍िए सरकार बाध्‍य नहीं होती. लेक‍िन यह पॉल‍िसी मेक‍िंग में बड़ा रोल न‍िभाता है. देश में पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में यून‍ियन के साथ पेश क‍िया गया था. बाद में 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया और यह बजट सेशन से पहले अलग से पेश क‍िया जाने लगा. इसे वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की इकोनॉमिक डिवीजन तैयार करती है.

दोनों भाषाओं में आता है सर्वे

मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Adviser, CEA) की तरफ से इसकी देखरेख की जाती है. मौजूदा समय में CEA वी. अनंत नागेश्‍वरन इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. सर्वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आता है. 300-400 पेज का यह ड‍िटेल्‍ड डॉक्‍यूमेंट चार्ट, ग्राफ और डेटा से भरा रहता है.

कैसे तैयार क‍िया जाता है इकोनॉम‍िक सर्वे?

इकोनॉम‍िक सर्वे की तैयारी सालभर चलती रहती है. सरकार के अलग-अलग विभागों, RBI, NSSO, CMIE जैसे संस्थान से डेटा कलेक्‍ट करके CEA और उनकी टीम इसका व‍िश्‍लेषण करती है. इसमें पिछले एक साल की उपलब्धियों, चुनौतियां, ग्‍लोबल प्रभाव और भारत की ताकत पर फोकस रहता है. सर्वे के दो ह‍िस्‍से होते हैं, इसके पहले ह‍िस्‍से में ओवरव्यू और दूसरे ह‍िस्‍सा सेक्टर वाइज डिटेल्ड एनालिसिस का होता है.

इकोनॉमिक सर्वे में क्या-क्या शाम‍िल होता है?

इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी (GDP) और ग्रोथ शाम‍िल रहती है, इसमें रियल GDP ग्रोथ, सेक्टर के ह‍िसाब से ब्रेकडाउन आद‍ि शाम‍िल क‍िया जाता है. इसमें महंगाई और फूड इन्फ्लेशन को लेकर भी चर्चा की जाती है. रोजगार और लेबर मार्केट का भी ज‍िक्र इकोनॉमिक सर्वे में रहता है. अलग-अलग सेक्‍टर जैसे एग्रीकल्‍चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक‍िंग और डिजिटल इकोनॉमी को लेकर इसमें चर्चा होती है. सुधार, रिफॉर्म्स और व‍िकस‍ित भारत@2047 के ल‍िए भी इसमें रोडमैप रहता है.

इकोनॉमिक सर्वे का क्‍या महत्‍व?

बजट आने से पहले पेश क‍िया जाने वाला इकोनॉम‍िक सर्वे सरकार को पिछले एक साल की खाम‍ियों और ताकत को बताता है. बजट में कई घोषणाएं सर्वे के सुझावों पर बेस्‍ड होती हैं. इकोनॉम‍िक सर्वे के आधार पर ही सरकार, RBI, निवेशक, कंपनियां, इकोनॉमिस्ट इसे पढ़कर फैसला लेते हैं. इससे आम आदमी यह पता चलता है क‍ि देश की इकोनॉमी की हालत कैसी है? इसमें GDP और महंगाई दर को लेकर चर्चा होती है. IMF और वर्ल्‍ड बैंक जैसे संगठनों की न‍िगाह भी इस पर रहती है. इससे भारत की क्रेडिट रेटिंग और निवेश आकर्षण पर असर पड़ता है.

आम आदमी के लिए कैसे अहम?

इकोनॉमिक सर्वे महज नंबरों का पुलिंदा नहीं होता, इससे पता चलता है क‍ि आपकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है. यद‍ि सर्वे से यह साफ होता है क‍ि ग्रामीण डिमांड मजबूत है तो FMCG कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करेंगी. अगर महंगाई ज्यादा है तो आरबीआई की तरफ से रेपो रेट बढ़ाया जा सकता है, ज‍िससे आने वाले समय में लोन महंगे होंगे. रोजगार बढ़ने पर नौकरियां आसानी से म‍िल सकती हैं.