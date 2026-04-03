EPFO EDLI Scheme: जिस भी कर्मचारी का ईपीएफओ अकाउंट में हर महीने पीएफ जमा होता है उसके नॉमिनी को EDLI के तहत 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है. लेकिन इसके लिए क्या हैं शर्तें...आइए जानते हैं.
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What is EDLI Scheme: अगर आप भी सैलरीड क्लास हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो यह जानकारी आपके और आपके परिवार दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है. 100 में से 90 लोग इसी बात पर फोकस करते हैं कि उनका पीएफ कितना कट रहा है या खाते में ब्याज कितना आया. ये लोग ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से दी जाने वाली दूसरी सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते. शायद ही उन्हें यह पता होता है पीएफ के साथ 7 लाख तक का इंश्योरेंस कवर भी मिलता है...वो भी एकदम फ्री. ईपीएफओ (EPFO) की इस स्कीम को ईडीएलआई (EDLI) स्कीम कहा जाता है. आइए जानते हैं क्या है ये और इसका क्लेम कैसे मिलता है?
EDLI का पूरा नाम है एम्पलॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) है. यह ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से चलाई जाने वाली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे 1976 से लागू किया गया है. इस स्कीम के जरिये उन कर्मचारियों की फैमिली को आर्थिक सुरक्षा दी जाती है जिनकी सर्विस पीरियड के दौरान अचानक मौत हो जाती है. ईडीएलआई ईपीएफ (EPF) के साथ ऑटोमेटिक जुड़ी होती है, इसलिए इसके लिए अलग से किसी तरह का फॉर्म भरने या प्रीमियम देने की जरूरत नहीं होती.
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> मृत कर्मचारी के नॉमिनी (Nominee) या कानूनी वारिस को एकमुश्त राशि मिलती है.
> नॉमिनी को कम से कम ढाई लाख मिलते हैं. शर्त यह है कि कर्मचारी ने मौत से पहले न्यूनतम 12 महीने की सर्विस पूरी की हो.
> इसमें अधिकतम राशि 7 लाख रुपये की होती है. 2021 में इसे 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया था.
> यदि कर्मचारी की सर्विस कम है या PF बैलेंस बहुत कम है तब भी 50,000 रुपये की गारंटीड राशि मिल सकती है.
> कर्मचारी की औसत मंथली सैलरी (बेसिक+डीए), पिछले 12 महीनों की.
> करीब 35 गुना एवरेज मंथली सैलरी+ बोनस.
> क्लेम की अंतिम राशि को 7 लाख रुपये तक सीमित रखा गया है.
> यदि सर्विस 12 महीने से कम है और पीएफ बैलेंस कम है तो मिनिमम ढाई लाख या 50 हजार रुपये मिलेगा.
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> सभी EPF मेंबर, जिनकी सैलरी से PF कटता है...वो ऑटोमेटिक कवर होते हैं.
> प्राइवेट सेक्टर की वो कंपनी, जो EPF एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं.
> कर्मचारी की मौत सर्विस पीरियड में होनी चाहिए, नौकरी छोड़ने के बाद नहीं हुई हो.
> सर्विस में छोटे गैप (60 दिन का) को कंटीन्यूटी माना जा सकता है.
> इसके तहत फिक्स्ड-टर्म, कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर कर्मचारी सभी कवर होते हैं.
> मृत कर्मचारी का नॉमिनी या कानूनी वारिस Form 5IF भरकर क्लेम कर सकता है.
> डेथ सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल, आईडी प्रूफ, PF अकाउंट नंबर आदि.
> क्लेम आमतौर पर 20 दिन के अंदर सेटल हो जाता है.
> क्लेम एम्प्लॉयर के जरिये या सीधे EPFO ऑफिस जाकर किया जा सकता है.
> आप ऑनलाइन UMANG ऐप / EPFO पोर्टल के जरिये भी क्लेम कर सकते हैं.
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इसमें कर्मचारी को किसी प्रकार का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना होता. यह इंश्योरेंस पूरी तरह से फ्री होता है. इसमें आपका एम्पलॉयर कर्मचारी की सैलरी (Basic + DA) का 0.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है. अधिकतम सैलरी कैप 15,000 रुपये है, इसलिए प्रत्येक कर्मचारी के अधिकतम 75 रुपये महीना जमा होते हैं. EPF के कुल कॉन्ट्रीब्यूशन 12% में से एम्पलॉयर का हिस्सा EPF, EPS और EDLI में बांटा जाता है.
EDLI स्कीम किसी अलग इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह नहीं है. यह EPF मेंबर से जुड़ा इंश्योरेंस कवर होता है. इसे 'फ्री लाइफ इंश्योरेंस' नहीं बल्कि 'डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस कवर' माना जाता है. इसके तहत पूरा योगदान एम्पलॉयर का ही होता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सर्विस के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर आपके परिवार को 7 लाख रुपये तक की फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है.