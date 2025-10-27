Advertisement
क्‍या है EPFO की EDLI स्‍कीम? कर्मचारी को म‍िलता है 7 लाख का कवर! सबको नहीं पता इसकी ड‍िटेल

What is EDLI: यद‍ि कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उनके नाम‍िनी शख्‍स को ढाई लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक की राशि मिलती है. यह पैसा क‍ितना होगा, यह कर्मचारी की सैलरी और ईपीएफ बैलेंस पर ड‍िपेंड करता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 27, 2025, 06:40 PM IST
What is EPFO EDLI Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से एक पसंदीदा र‍िटायरमेंट सेव‍िंग स्‍कीम चलाई जाती है. इसमें कर्मचारी और एम्‍पलायर दोनों की तरफ से योगदान द‍िया जाता है ताकि कर्मचारी के रिटायरमेंट के लिए फाइनेंश‍ियल स‍िक्‍योर‍िटी बनाई जा सके. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं क‍ि ईपीएफ के साथ-साथ एक लाइफ इंश्‍योरेंस स्‍कीम भी मिलती है, जिसे कर्मचारी जमा ल‍िंक्‍ड बीमा (EDLI) स्‍कीम कहा जाता है. यह योजना में कर्मचारी की असमय मौत होने पर परिवार को व‍ित्‍तीय मदद मुहैया कराई जाती है.

क्‍या है ईडीएलआई योजना

ईडीएलआई स्‍कीम के तहत (EDLI Scheme) ईपीएफ मेंबर को लाइफ इंश्‍योरेंस मुहैया कराया जाता है. यद‍ि कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उनके नाम‍िनी शख्‍स को ढाई लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक की राशि मिलती है. यह पैसा क‍ितना होगा, यह कर्मचारी की सैलरी और ईपीएफ बैलेंस पर ड‍िपेंड करता है. एम्‍पलॉयर कर्मचारी की सैलरी का 0.5% इनवेस्‍ट करता है और कर्मचारी से क‍िसी तरह की कटौती नहीं होती.

कौन हो सकता है पात्र?
क‍िसी भी कंपनी, फैक्‍ट्री और कारखाने के कर्मचारी इस योजना के पात्र हो सकते हैं, जो क‍ि ईपीएफ में शामिल हैं. इस योजना को असम की चाय फैक्ट्रियों पर लागू नहीं क‍िया जाता. इसके अलावा ईपीएफ मेंबर को ऑटोमेट‍िक इस योजना का फायदा म‍िलता है.

योजना के क्या फायदे हैं?
इस योजना के तहत 7 लाख रुपये तक का लाइफ कवर इंश्‍योरेंस म‍िलता है. कर्मचारी की मौत पर नॉम‍िनी शख्‍स या कानूनी वारिस को आर्थिक मदद म‍िलती है. यह क्‍लेम 20 दिन के अंदर प्रोसेस किया जाता है, जिससे परिवार को जल्दी मदद मिलती है. एम्‍पलॉयर को सीधे और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए योगदान देना होता है. यह कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन हर महीने की 15 तारीख तक जमा करना जरूरी होता है.

नियोक्ता योगदान में चूक करे तो क्या होगा?
यद‍ि एम्‍पलॉयर कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन जमा नहीं करता तो बकाया राशि पर हर महीने 1% की पेनाल्‍टी लगती है. खास परिस्थितियों में जैसे मैनेजमेंट में बदलाव या फाइनेंश‍ियल द‍िक्‍कत, सेंट्रल बोर्ड जुर्माने को कम या माफ कर सकता है. योजना से क‍ितना फायदा म‍िलेगा, यह पिछले 12 महीने के औसत पीएफ बैलेंस पर निर्भर करता है. ऑप्‍शनल रूप से एवरेज मंथली बैलेंस (अधिकतम 15,000 रुपये) का 35 गुना + औसत बैलेंस का 50%, अधिकतम 1.75 लाख रुपये तक होता है. ज्‍यादा फायदे के ल‍िए कर्मचारियों को नियमित रूप से पीएफ में कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन करना चाह‍िए. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

