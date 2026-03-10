Advertisement
trendingNow13135774
Hindi Newsबिजनेसक्‍या है ESMA? ज‍िसे सरकार ने LPG सप्‍लाई में क‍िल्‍लत के बीच क‍िया लागू; जमाखोरी पर होगी कार्रवाई

क्‍या है ESMA? ज‍िसे सरकार ने LPG सप्‍लाई में क‍िल्‍लत के बीच क‍िया लागू; जमाखोरी पर होगी कार्रवाई

What is ESMA: पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍ट्री ने एलपीजी सप्‍लाई में द‍िक्‍कत के बीच एसेंशियल कमोडिटी एक्ट,1955 को लागू कर द‍िया है. इस एक्‍ट के तहत क‍िसी भी जरूरी चीज की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की जाती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 10, 2026, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्‍या है ESMA? ज‍िसे सरकार ने LPG सप्‍लाई में क‍िल्‍लत के बीच क‍िया लागू; जमाखोरी पर होगी कार्रवाई

LPG Crisis in Mumbai: म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी संघर्ष से ग्‍लोबल एनर्जी सप्‍लाई पर दबाव के बीच केंद्र की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍ट्री ने मंगलवार को एसेंशियल कमोड‍िटी एक्ट, 1955 (Essential Commodities Act, EC Act) को लागू कर द‍िया है. इस कानून के तहत सरकार की तरफ से जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाई जाएगी. इसके अलावा सरकार ने गैस की सप्‍लाई को तय करने के ल‍िए बड़ा फैसला क‍िया है. सरकार ने देश की सभी तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को निर्देश दिया गया है क‍ि वे एलपीजी (LPG) का प्रोडक्‍शन ज्‍यादा से ज्‍यादा करें और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स (प्रोपेन और ब्यूटेन) को एलपीजी पूल में डायवर्ट करें.

सरकार ने यह कदम करोड़ों घरों में रसोई गैस की सप्‍लाई को बनाए रखने के ल‍िए उठाया है. सरकार का पूरा जोर घरेलू कस्‍टमर के ल‍िए गैस सप्‍लाई को पूरा करने पर है. आदेश के तहत एक्‍स्‍ट्रा प्रोडक्‍शन वाली एलपीजी को केवल घरेलू इस्‍तेमाल के लि‍ए द‍िया जाएा. पब्‍ल‍िक सेक्‍टर की तीनों तेल कंपन‍ियां इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और ह‍िंदुस्‍तान पेट्रोलियम (HPCL) का टारगेट इसे ज्‍यादा से ज्‍यादा ग्राहकों तक पहुंचाने का है. मंत्रालय की तरफ से X पर पोस्‍ट करके कहा गया, 'मौजूदा ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और एलपीजी सप्लाई की कमी को देखते हुए रिफाइनरियों को ज्यादा प्रोडक्‍शन और घरेलू इस्‍तेमाल के ल‍िए गैस उत्‍पाद‍ित करने का आदेश द‍िया गया है.

क्‍या है ESMA?

एसेंश‍ियल सर्व‍िस एक्ट, 1955 (Essential Services Maintenance Act) यानी ESMA को 1955 में बनाया गया था. इसे सरकार की तरफ से रोजमर्रा की जरूरी चीजों जैसे गैस, अनाज, दाल, पेट्रोल-डीजल आद‍ि की कमी, जमाखोरी और काला बाजारी करने से रोकने के लि‍ए लागू क‍िया जाता है. कानून का एक ही मकसद है जरूरी सर्व‍िस को ब‍िना क‍िसी रुकावट के जारी रखना. इन सर्व‍िस के प्रभावित होने से जनजीवन ठप हो सकता है. यह कानून जरूरी सर्व‍िस में काम करने वाले कर्मचार‍ियों को हड़ताल करने से भी रोकता है. इसका उल्लंघन करने पर ब‍िना वारंट गिरफ्तारी करने और जेल भेजने का प्रावधान है.

Add Zee News as a Preferred Source

ESMA का मकसद

ESMA का मकसद आम जनता के सामान्य जीवन पर असर डालने वाली सभी सर्व‍िस को ब‍िना क‍िसी रुकावट के चालू रखना है. आमतौर पर इसे छह महीने के ल‍िए लागू किया जा सकता है. इसे केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लागू क‍िया जाता है, ज‍िससे जरूरी सर्व‍िस में हड़ताल करना अवैध हो जाता है. इसमें अस्पताल, ट्रांसपोर्ट (बस, ट्रेन), बिजली, वाटर सप्‍लाई और पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट जैसे जरूरी क्षेत्र आते हैं.

कैसे काम करता है ESMA?

ESMA और राज्‍य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लागू क‍िया जाता है. इसके लागू होने के बाद संबंध‍ित फील्‍ड में काम करने वाले कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की मनाही होती है. इस दौरान यद‍ि क‍िसी ने हड़ताल की तो उस कर्मचारी को छह महीने तक की सजा हो सकती है. इसे लागू करने से पहले कर्मचारियों को न्‍यूज पेपर या अन्य क‍िसी माध्‍यम के जर‍िये सूचना दी जाती है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

LPG Crisis

Trending news

बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: हमने नहीं देखा इतना गैर-जिम्मेदार विपक्ष...अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान बोले गृहमंत्री अमित शाह
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: हमने नहीं देखा इतना गैर-जिम्मेदार विपक्ष...अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान बोले गृहमंत्री अमित शाह
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद