LPG Crisis in Mumbai: म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी संघर्ष से ग्‍लोबल एनर्जी सप्‍लाई पर दबाव के बीच केंद्र की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍ट्री ने मंगलवार को एसेंशियल कमोड‍िटी एक्ट, 1955 (Essential Commodities Act, EC Act) को लागू कर द‍िया है. इस कानून के तहत सरकार की तरफ से जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाई जाएगी. इसके अलावा सरकार ने गैस की सप्‍लाई को तय करने के ल‍िए बड़ा फैसला क‍िया है. सरकार ने देश की सभी तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को निर्देश दिया गया है क‍ि वे एलपीजी (LPG) का प्रोडक्‍शन ज्‍यादा से ज्‍यादा करें और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स (प्रोपेन और ब्यूटेन) को एलपीजी पूल में डायवर्ट करें.

सरकार ने यह कदम करोड़ों घरों में रसोई गैस की सप्‍लाई को बनाए रखने के ल‍िए उठाया है. सरकार का पूरा जोर घरेलू कस्‍टमर के ल‍िए गैस सप्‍लाई को पूरा करने पर है. आदेश के तहत एक्‍स्‍ट्रा प्रोडक्‍शन वाली एलपीजी को केवल घरेलू इस्‍तेमाल के लि‍ए द‍िया जाएा. पब्‍ल‍िक सेक्‍टर की तीनों तेल कंपन‍ियां इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और ह‍िंदुस्‍तान पेट्रोलियम (HPCL) का टारगेट इसे ज्‍यादा से ज्‍यादा ग्राहकों तक पहुंचाने का है. मंत्रालय की तरफ से X पर पोस्‍ट करके कहा गया, 'मौजूदा ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और एलपीजी सप्लाई की कमी को देखते हुए रिफाइनरियों को ज्यादा प्रोडक्‍शन और घरेलू इस्‍तेमाल के ल‍िए गैस उत्‍पाद‍ित करने का आदेश द‍िया गया है.

क्‍या है ESMA?

एसेंश‍ियल सर्व‍िस एक्ट, 1955 (Essential Services Maintenance Act) यानी ESMA को 1955 में बनाया गया था. इसे सरकार की तरफ से रोजमर्रा की जरूरी चीजों जैसे गैस, अनाज, दाल, पेट्रोल-डीजल आद‍ि की कमी, जमाखोरी और काला बाजारी करने से रोकने के लि‍ए लागू क‍िया जाता है. कानून का एक ही मकसद है जरूरी सर्व‍िस को ब‍िना क‍िसी रुकावट के जारी रखना. इन सर्व‍िस के प्रभावित होने से जनजीवन ठप हो सकता है. यह कानून जरूरी सर्व‍िस में काम करने वाले कर्मचार‍ियों को हड़ताल करने से भी रोकता है. इसका उल्लंघन करने पर ब‍िना वारंट गिरफ्तारी करने और जेल भेजने का प्रावधान है.

Add Zee News as a Preferred Source

ESMA का मकसद

ESMA का मकसद आम जनता के सामान्य जीवन पर असर डालने वाली सभी सर्व‍िस को ब‍िना क‍िसी रुकावट के चालू रखना है. आमतौर पर इसे छह महीने के ल‍िए लागू किया जा सकता है. इसे केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लागू क‍िया जाता है, ज‍िससे जरूरी सर्व‍िस में हड़ताल करना अवैध हो जाता है. इसमें अस्पताल, ट्रांसपोर्ट (बस, ट्रेन), बिजली, वाटर सप्‍लाई और पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट जैसे जरूरी क्षेत्र आते हैं.

कैसे काम करता है ESMA?

ESMA और राज्‍य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लागू क‍िया जाता है. इसके लागू होने के बाद संबंध‍ित फील्‍ड में काम करने वाले कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की मनाही होती है. इस दौरान यद‍ि क‍िसी ने हड़ताल की तो उस कर्मचारी को छह महीने तक की सजा हो सकती है. इसे लागू करने से पहले कर्मचारियों को न्‍यूज पेपर या अन्य क‍िसी माध्‍यम के जर‍िये सूचना दी जाती है.