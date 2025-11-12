मिशन के जरिये नौकरियों को बचाया जा सकेगा और यह निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकेगा. नए मार्केट में इसके जरिये देश की उपस्थिति को बढ़ाया जा सकेगा. डिजिटल और लचीला ढांचा एक्सपोर्टर को आधुनिक व्यापार जरूरत के अनुरूप बनाएगा.
Export Promotion Mission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को मंजूरी दी है. यह देश के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को बदलने और ग्लोबल कंप्टीशन को बढ़ाने का प्रमुख कदम है. खासतौर पर एमएसएमई (MSME), पहली बार निर्यात करने वालों और लेबर बेस्ड सेक्टर के लिये डिजाइन किया गया यह मिशन यूनियन बजट 2025-26 में घोषित हुआ था. यह फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा. इस दौरान कुल 25,060 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम में बदला जाएगा
ईपीएम (EPM) इंटीग्रेटेड, फ्लेक्सीबल और डिजिटल रूप से सक्षम फ्रेमवर्क है. इसके जरिये कई प्लान को रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम में बदला जाएगा. कॉमर्स मिनिस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड, इंडस्ट्री एसोसिएशन और राज्य सरकारें मदद करेंगी. एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम एमएसएमई (MSME) के लिये सस्ता बिजनेस फाइनेंस मुहैया कराएगी.
छोटे कारोबारियों को काम करने के लिए पैसा मिलेगा!
इसके तहत ब्याज सबवेंशन, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट क्रेडिट कार्ड और नए मार्केट में डायवर्सिफिकेशन के लिए क्रेडिट ग्रोथ शामिल है. इससे छोटे कारोबारियों को आसानी से काम करने के लिये कैपिटल मिल सकेगी. निर्यात दिशा योजना नॉन-फाइनेंशियल हेल्प पर फोकस्ड है. इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल ब्रांडिंग, पैकेजिंग से जुड़ी हेल्प, ट्रेड फेयर में हिस्सेदारी, एक्सपोर्ट गोडाउन, इनलैंड ट्रांसपोर्ट रीबर्समेंट, बिजनेस एनालिसिस और कैपिसिटी कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम शामिल हैं.
निर्यात में किस तरह की चुनौतियां?
देश के निर्यात को चार बड़ी चुनौतियां रोकती हैं. पहला महंगा बिजनेस फाइनेंस, ग्लोबल स्टैंडर्ड की कम्पलायेंस कॉस्ट, कमजोर ब्रांडिंग और नॉन-कोस्टल डिस्ट्रिक में लॉजिस्टिक्स की कमी. ईपीएम के जरिये इनका सॉल्यूशन किया जा सकेगा. हालिया ग्लोबल टैरिफ बढ़ोतरी से प्रभावित क्षेत्रों में कपड़ा, चमड़ा, ज्वैलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और समुद्री प्रोडक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी.
मिशन से क्या फायदा होगा?
इस मिशन के जरिये नौकरियों को बचाया जा सकेगा और यह निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकेगा. नए मार्केट में इसके जरिये देश की उपस्थिति को बढ़ाया जा सकेगा. डिजिटल और लचीला ढांचा एक्सपोर्टर को आधुनिक व्यापार जरूरत के अनुरूप बनाएगा. एमएसएमई (MSME) और नए एक्सपोर्टर आसानी से ग्लोबल मार्केट में कदम रख सकेंगे.