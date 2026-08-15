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Explainer: भारत के पास $707 अरब का फॉरेक्‍स र‍िजर्व, क्या RBI के पास इतना कैश है, क‍िस काम आता है यह खजाना; पढ़‍िए हर सवाल का जवाब

Forex Reserves Record Level: आरबीआई की तरफ से 7 अगस्‍त तक के जारी क‍िये गए आंकड़ों के अनुसार देश का व‍िदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 707 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. लेक‍िन यह अभी फरवरी के ऑल टाइम हाई 724 अरब डॉलर से दूर है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 15, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:11 AM IST
Explainer: भारत के पास $707 अरब का फॉरेक्‍स र‍िजर्व, क्या RBI के पास इतना कैश है, क‍िस काम आता है यह खजाना; पढ़‍िए हर सवाल का जवाब
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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