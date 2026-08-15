फॉरेक्‍स र‍िजर्व (Forex Reserve) बढ़ने से पेट्रोल-डीजल पर सीधा असर नहीं पड़ता. लेकिन मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार रुपये को कमजोर होने से बचाने में मदद कर सकता है. इससे डॉलर में खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल की आयात लागत पर दबाव कम रह सकता है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा क्रूड ऑयल व‍िदेशों से खरीदता है. मान लीज‍िए कच्‍चे तेल का दाम 70 डॉलर प्रति बैरल है और एक डॉलर 85 रुपये का है तो एक बैरल की कीमत भारतीय मुद्रा में करीब 5,950 रुपये हो गई. लेक‍िन रुपया कमजोर हो जाता है और एक डॉलर 90 रुपये का हो जाता है तो एक बैरल तेल की कीमत 6,300 रुपये हो जाएगी. इसका असर घरेलू बाजार में देखा जाएगा.