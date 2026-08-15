India Forex Reserve: आजादी की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर देश के फॉरेक्स रिजर्व (Forex Reserves) ने फिर से जबरदस्त वापसी की है. आरबीआई (RBI) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 7 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14.136 अरब डॉलर बढ़कर 707.002 अरब डॉलर के लेवल पर पहुंच गया. इससे पहले 31 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में भी विदेशी मुद्रा भंडार में 10.512 अरब डॉलर का इजाफा देखा गया था. देश की इकोनॉमी के लिए फॉरेक्स रिजर्व वित्तीय सुरक्षा कवच का काम करता है.
देश को जब क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मशीनरी या दूसरी चीजों का इम्पोर्ट करना होता है तो उसके भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है. ऐसे में देश में मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी जरूरतों को पूरा करने और रुपये पर दबाव को संभालने में भूमिका निभाता है. हालिया आंकड़ों से यह साफ है कि पिछले दो हफ्ते के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 24.65 अरब डॉलर का इजाफा दर्ज किया गया. ऐसे में सवाल यह है कि देश के रिजर्व में इतना बड़ा इजाफा कैसे हुआ और इसका इकोनॉमी पर क्या असर होगा?
विदेशी मुद्रा भंडर किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास मौजूद फॉरेन एसेट है, जिसका इस्तेमाल इंटरनेशनल पेमेंट और आर्थिक जरूरत के समय किया जाता है. भारत में फॉरेक्स रिजर्व को आरबीआई (RBI) मैनेज करता है. आप इसे किसी परिवार की सेविंग की तरह समझ सकते हैं. जैसे कोई परिवार अचानक आने वाले बड़े खर्च के लिए सेविंग करके रखता है, उसी तरह कोई भी देश विदेशी मुद्रा में बड़ा रिजर्व रखता है. इसका इस्तेमाल किसी भी ग्लोबल क्राइसिस, इम्पोर्ट से जुड़ा भुगतान या रुपये पर दबाव की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है. इसके चार हिस्से होते हैं-
फॉरेन करेंसी एसेट (FCA)
गोल्ड रिजर्व
विशेष आहरण अधिकार (SDR)
IMF में रिजर्व पोजिशन
जब देश में विदेशी निवेश आता है, भारतीय कंपनियां विदेशों से पैसा जुटाती हैं और निर्यात से विदेशी मुद्रा आती है या प्रवासी भारतीयों की तरफ से जमा बढ़ती है तो देश में विदेशी मुद्रा बढ़ जाती है. इसी तरह सरकार और आरबीआई (RBI) की तरफ से विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम भी फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करने में मददगार होते हैं.
विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ाने के लिए FCNR(B) डिपॉजिट योजनाएं भी अहम हैं. इन योजनाओं के जरिये प्रवासी भारतीय (NRI) विदेशी मुद्रा बैंक में जमा करते हैं. इससे बैंकिंग सिस्टम में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलती है. सरकार की इन पहल के जरिये करीब 40 अरब डॉलर मिलने की बात सामने आई है.
फॉरेक्स रिजर्व में मौजूद सोने का हिस्सा डॉलर में काउंट होता है. इसलिए यदि इंटरनेशनल मार्केट में सोना महंगा होता है तो भारत के गोल्ड रिजर्व का डॉलर प्राइस भी बढ़ सकता है. पिछले डेढ़ साल से भी ज्यादा समय से सोने के दाम में मजबूती आ रही है. इसका असर देश के फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़ों पर भी पड़ता है.
देश के फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन एसेट के तौर पर केवल डॉलर ही नहीं होता. इसमें यूरो, पाउंड और येन जैसी दूसरी करेंसी भी शामिल होती हैं. यदि इन करेंसी की डॉलर के मुकाबले कीमत बढ़ती है, तो डॉलर में तय किया जाने वाला देश का रिजर्व भी बढ़ता है.
देश का फॉरेक्स रिजर्व फरवरी के महीने में 728.494 अरब डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था. इसके बाद ग्लोबल परिस्थितियों और अन्य कारण से इसमें गिरावट देखी गई और रिजर्व 700 अरब डॉलर से नीचे चला गया. अब फिर से इसमें रिकवरी देखी जा रही है. 7 अगस्त तक के जारी आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड लेवल से 21.49 अरब डॉलर दूर है. यानी देश के फॉरेक्स रिजर्व में यदि 22 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होती है तो भारत नया रिकॉर्ड बना सकता है.
नहीं. आरबीआई (RBI) के पास 707 अरब डॉलर नकद यानी नोट या डॉलर के रूप में नहीं हैं. कुछ लोगों को यह गलतफहमी होती है लेकिन फॉरेक्स रिजर्व (Forex Reserve) को समझने के लिए जरूरी बात है. इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपकी नेटवर्थ 10 लाख रुपये है. इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास कुछ 10 लाख रुपये कैश हो. आपकी संपत्ति में कुछ बैंक बैलेंस, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ FD, कुछ म्यूचुअल फंड और कुछ सोना हो सकता है. इन सबकी कीमत जोड़कर आपकी संपत्ति 10 लाख रुपये हुई.
भारत का फॉरेक्स रिजर्व देश में आने वाली विदेशी मुद्रा को जमा करने से बनता है. आरबीआई की बैलेंस शीट में फॉरेन एसेट और गोल्ड आदि रिजर्व के अहम हिस्से होते हैं. अब यदि आप पूछे कि विदेशी मुद्रा कहां से आती है तो इसके अलग-अलग सोर्स होते हैं. विदेशी मुद्रा निर्यात से मिलने वाले डॉलर, IT और सर्विस एक्सपोर्ट से, विदेश से निवेश यानी FDI, एनआरआई से भारत में आने वाला पैसा, विदेशी कर्ज और आरबीआई की तरफ से विदेशी मुद्रा खरीदने पर डॉलर का विशाल भंडार बनता है.
देश के फॉरेक्स रिजर्व (Forex Reserve) का इस्तेमाल रोजमर्रा के सरकारी खर्च के लिए नहीं किया जाता. यह देश के लिए इमरजेंसी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है. इसके माध्यम से देश की जरूरत के लिए कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोना और कई जरूरी सामान विदेश से खरीदने पड़ते हैं. इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व रुपये को संभालने में आरबीआई की मदद करता है. अचानक डॉलर की डिमांड बढ़ने पर जब रुपया कमजोर होने लगता है तो RBI विदेशी मुद्रा बाजार के डॉलर को बेच सकता है. इसके अलावा ग्लोबल क्राइसिस के समय यह सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है.
फॉरेक्स रिजर्व (Forex Reserve) बढ़ने से पेट्रोल-डीजल पर सीधा असर नहीं पड़ता. लेकिन मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार रुपये को कमजोर होने से बचाने में मदद कर सकता है. इससे डॉलर में खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल की आयात लागत पर दबाव कम रह सकता है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है. मान लीजिए कच्चे तेल का दाम 70 डॉलर प्रति बैरल है और एक डॉलर 85 रुपये का है तो एक बैरल की कीमत भारतीय मुद्रा में करीब 5,950 रुपये हो गई. लेकिन रुपया कमजोर हो जाता है और एक डॉलर 90 रुपये का हो जाता है तो एक बैरल तेल की कीमत 6,300 रुपये हो जाएगी. इसका असर घरेलू बाजार में देखा जाएगा.
युद्ध, समुद्री रास्तों में रुकावट या अचानक ऑयल क्राइसिस के समय देश का बड़ा फॉरेक्स रिजर्व ढाल की तरह काम करता है. किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार का मकसद उस देश की इकोनॉमी का बाहरी झटकों से बचाव करना होता है. उदाहरण के लिए युद्ध के कारण यदि तेल के दाम 70 डॉलर से बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल हो जाते हैं तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत होगी. ऐसे में यदि डॉलर की कमी हो जाए तो रुपया कमजोर हो सकता है. ऐसे समय में RBI अपने फॉरेक्स रिजर्व में मौजूद डॉलर बेचकर बाजार में डॉलर की उपलब्धता बढ़ा सकता है.