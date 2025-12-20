Advertisement
GhostPairnig Scam: न पासवर्ड, न ही वेरिफिकेशन कोड, न सिम कार्ड, ऐसे हैक होता है WhatsApp, जानें बचने का तरीका

What is GhostPairnig Scam: भारत में डिजिटल क्रांति जारी है. तकनीक में काफी विकास हो रहा है. एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी आ रही हैं और लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. देश-दुनिया में बढ़ती इन डिजिटल सुविधाओं के साथ सोशल मीडिया के यूजर्स भी बढ़ रहे हैं और इसके लिए साइबर अपराध और ऑनलाइन स्कैम चुनौती बनते जा रहे हैं. ताजा मामला WhatsApp से जुड़े GhostPairnig Scam का है.

Dec 20, 2025
WhatsApp GhostPairing Scam: दुनिया और खासकर भारत जैसे-जैसे डिजिटल की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है. वैसे-वैसे सुविधा के साथ चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं. देश में शायद ही ऐसा कोई स्मार्टफोन यूजर होगा, जिसके मोबाइल में WhatsApp ना हो. इस मैसेजिंग ऐप के जरिए लोग एक-दूसरे को फोटो, आडियो, वीडियो, मैसेज आदि भेजते हैं. यह आम जीवन का एक खास यंत्र और हिस्सा बन चुका है, जिसमें कई लोग अपनी निजी बातचीत भी शेयर करते हैं. लेकिन क्या आपने GhostPairnig Scam का नाम सुना है? जी हां, यह स्कैम काफी खतरनाक है. इसके जरिए हैकर्स बिना किसी पासवर्ड, सिम कार्ड, ओटीपी या फिर किसी वेरिफिकेशन कोड के लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर लेते हैं. इसके बाद से इसपर उनका पूरा कंट्रोल हो जाता है. आइए जानते हैं कि क्या होता है GhostPairnig Scam और क्या हैं इससे बचने के तरीके.

क्या है GhostPairnig Scam?

GhostPairnig Scam एक बहुत ही खतरनाक स्कैम है, जो आपके WhatsApp अकाउंट को हैकर्स के हवाले कर देता है. इस स्कैम में हैकर्स को किसी वेरिफिकेशन कोड या फिर आपसे ओटीपी पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. इस स्कैम को सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर माना जाता है. इसके जरिए हैकर्स जिसे भी अपना टारगेट बनाते हैं. उन्हें किसी भी तरीके से लिंक भेजकर उसे क्लिक करवा लेते हैं. हैकर्स इसके लिए टारगेट करने वाले व्यक्ति को लेकर सबसे पहले किसी भरोसेमंद को अपने पाले में करते हैं और फिर उसी से उस लिंक को टारगेटेड व्यक्ति को भेजकर क्लिक करवा लेते हैं.

लिंक पर क्लिक करते ही WhatsApp हैक 
 

जैसे ही लिंक पर कोई क्लिक करता है तो वह अपने WhatsApp को हैकर्स के डिवाइस से लिंक करने की अनुमति दे देता है. उसके बाद हैकर टारगेट किए गए व्यक्ति के WhatsApp को अपने कंट्रोल में कर लेता है. अब वह उससे किसी को आपकी तरफ से मैसेज भेज सकता है, मैसेज पढ़ सकता है, फोटो या वीडियो को डाउनलोड कर सकता है. इसके होते ही आपके फोन में कोई बड़ा बदलाव भी नहीं दिखेगा और लगेगा कि आपका फोन तो जैसे पहले काम करता था वैसे ही अब भी कर रहा है लेकिन ध्यान दें कि आपका WhatsApp किसी दूसरे के वश में हो चुका होता है और वह जो चाहे कर सकता है.

ऐसे काम करता है यह स्कैम

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह GhostPairnig Scam एक मैसेज से शुरू होता है. एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए इस मैसेज में लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी किसी खास की तस्वीर मिल गई है. इसके साथ ही इस मैसेज पर एक लिंक भी होता है. जैसे ही आप उस फोटो को देखने के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फेक वेबपेज खुलता है. यह फोटो व्यूअर की तरह दिखता है. इसमें आगे आपको कहा जाता है कि इसे देखने से पहले वेरिफाई करें. इसके बाद डिवाइस लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. इसमें आपका फोन नंबर मांगा जाता है और फिर एक पेयरिंग कोड जनरेट होता है. इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप इस कोड को WhatsApp में डालें. आपके द्वारा इस कोड को डालते ही आप हैकर के डिवाइस को अपनी अनुमति दे देते हैं. इसके बाद आपका  WhatsApp हैकर के वश में हो जाता है.

ऐसे कर सकते हैं बचाव

अपने WhatsApp को GhostPairnig Scam से सुरक्षित रखने के लिए आप सबसे पहले अपने ऐप(WhatsApp) की सेटिंग्स में जाएं. 
अब आप लिंक्ड डिवाइस पर क्लिक करें.
यहां आप देख सकते हैं कि आपका WhatsApp अकाउंट कहीं और किसी से लिंक तो नहीं है. अगर लिंक है तो उसे हटा दें.
आप किसी भी अनजाने QR कोड, किसी लिंक या किसी भी वेबसाइट पर जाने से पहले सावधान हो जाएं. उसके बारे में पहले पता कर लें.
WhatsApp पर आए किसी भी अनजाने लिंक को खोलने से पहले सावधान हो जाएं. 
अपने WhatsApp में टू-स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर ऑन किए रहें.

उस अनजान लिंक और मैसेज से आपको और अधिक सावधान हो जाना है जो किसी ग्रुप में या फिर आपके किसी मित्र या जान-पहचान वाले के जरिए आपको मिलता है.  ज्यादा कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप पुलिस के साइबर अपराध शाखा से संपर्क कर सकते हैं. आप cybercrime.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत भी कर सकते हैं. साइबर अपराध शाखा एक पुलिस इकाई है, जो मोबाइल, इंटरनेट आदि से जुड़े अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है. 

(अम‍ित दुबे)

 

