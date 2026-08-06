/Explainer: क्या है गोबरधन योजना? कब हुई शुरुआत और कैसे बढ़ेगी किसानों की आमदनी, जानिए पूरी डिटेल

GOBARdhan Scheme : केंद्र सरकार ने देश में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने 23,731 करोड़ रुपये के बजट वाली नेशनल यूनिफाइड स्कीम 'गोबरधन' को स्वीकृति दी है. इस योजना का उद्देश्य घरेलू CBG उत्पादन को करीब दस गुना तक बढ़ाना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है.
सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के जरिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए साधन विकसित हों और जैविक कचरे का बेहतर प्रबंधन हो सके. माना जा रहा है कि 10 अगस्त को विश्व जैव-ईंधन दिवस के अवसर पर 'संपूर्ण गोबरधन योजना' की शुरुआत की जा सकती है.
क्या है GOBARdhan योजना?
GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) योजना केंद्र सरकार की एक पहल है. जिसे साल 2018 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शुरू किया गया था. इस योजना का उद्देश्य गांवों में उपलब्ध गोबर, कृषि अवशेष और अन्य जैविक कचरे को उपयोगी संसाधनों में बदलना है. इसके माध्यम से जैविक कचरे से बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) और जैविक खाद तैयार की जाती है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बढ़ाने के साथ-साथ किसानों और पशुपालकों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर भी पैदा होते हैं.
सरकार के मुताबिक, गोबरधन योजना देश में उपलब्ध पशुओं के गोबर, कृषि अवशेष, प्रेस मड, शहरी जैविक कचरे और अन्य बायोमास संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद और आर्थिक अवसरों में बदलने में मदद करेगी.
गोबरधन योजना का मुख्य लक्ष्य देश में घरेलू CBG उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाना है. इसके अलावा योजना के जरिए निजी निवेश को बढ़ावा देना और देश में एक मजबूत सर्कुलर बायो-इकोनॉमी तैयार करना भी शामिल है. सरकार का मानना है कि बेहतर खरीद व्यवस्था, स्थिर कीमतें, पूंजी सहायता, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, आसान ऋण सुविधा और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से CBG सेक्टर को मजबूती मिलेगी.
इस योजना से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को कई फायदे मिलने की उम्मीद है. गोबर और कृषि अपशिष्ट का इस्तेमाल कर किसान अतिरिक्त आय कमा सकेंगे. इसके अलावा जैविक खाद की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे खेती में भी मदद मिलेगी. CBG के बढ़ते उत्पादन से प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी और आयातित जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता कम हो सकती है.
आने वाले समय में CNG में बायोगैस को शामिल किया जाएगा. इसे CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस कहा जाता है. इसके लिए देशभर में बड़े पैमाने पर बायोगैस उत्पादन की जरूरत होगी. इसी उद्देश्य से सरकार 600 से 700 नए बायोगैस प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है. इन प्लांटों से स्वच्छ ईंधन उत्पादन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.