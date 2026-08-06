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Explainer: क्या है गोबरधन योजना? कब हुई शुरुआत और कैसे बढ़ेगी किसानों की आमदनी, जानिए पूरी डिटेल

इस योजना के तहत CBG उत्पादन को बढ़ाने के लिए बेहतर खरीद कीमतें, नए प्रोजेक्ट्स के लिए अधिक पूंजी सहायता और निवेश को प्रोत्साहन देने जैसे कदम उठाए जाएंगे. इससे देश में बायोगैस आधारित उद्योगों को गति मिलने की उम्मीद है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 06, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:41 PM IST
Explainer: क्या है गोबरधन योजना? कब हुई शुरुआत और कैसे बढ़ेगी किसानों की आमदनी, जानिए पूरी डिटेल
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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