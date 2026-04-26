Gold Price: अब तक ₹25000 सस्ता हो चुका सोना और कितना गिरेगा? तेल में उबाल से इस हफ्ते कैसी रहेगी गोल्ड की चाल, सस्ता होगा या चढ़ेंगे भाव?

Gold Price prediction: सोने की कीमत में बीते हफ्ते गिरावट का दौर जारी रहा. वीकली बेसिस पर सोना-चांदी दोनों में गिरावट दर्ज की गई. हफ्तेभर में 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1740 रुपये सस्ता हो गया. दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,708.17 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. अगर इस हफ्ते की बात करें तो सोने के दाम पर तेल की बढ़ती कीमत का असर दिख सकता है.

बीते हफ्ते सोना हुआ कमजोर

सोने के लिए बीता हफ्ता कुछ खास अच्छा नहीं रहा. स्पॉट गोल्ड 0.38 फीसदी की तेजी के साथ 4,710.30 डॉलर प्रति औंस, यूएस फ्यूचर गोल्ड 0.2 फीसदी की तेजी के साथ 4,714.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. हालांकि पूरे हफ्ते में सोने की कीमत में करीब 2 फीसदी की गिरावट आई. अगर इस हफ्ते की बात करें तो सोने के लिए ये हफ्ता भारी साबित होने वाला है.

इस हफ्ते कैसी रहेगी सोने की चाल ?

तेल की कीमतें सोने के दाम पर असर डालेगी. ब्रेंट क्रूड ऑयल 106 डॉलर प्रति बैरल के पार जा चुका है. मौजूदा स्थिति की बात करें तो ईरान-अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांतिवार्ता फिर से टल गई. अमेरिका इस बार बातचीत को तैयार नहीं हुआ. ईरान होर्मुज खोलने को तैयार नहीं है. इन सबके बीच उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग फिर से तेज हो गई है. इन सबका असर कच्चे तेल के दामों पर पड़ेगा. तेल में उबाल का सीधा संबंध सोने से है. तेल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी. महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकों ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं. अगर ब्याज दर बढ़े तो सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है. इसके अलावा मजबूत डॉलर इंडेक्स सोने की कीमतों पर दबाव को लगातार बढ़ा रहे हैं. युद्ध की वजह से शेयर बाजार में बिकवाली हावी है, जिसके चलते निवेशक सोने से पैसा निकालकर नुकसान की भरपाई कर रहे हैं. चूंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, इसलिए उम्मीद की जा रही है आने वाले हफ्ते में भी सोना नरमी दिखाएगा, कीमतों में गिरावट हो सकती है.

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सोने की कीमत में कितनी गिरावट

साल 2026 में सोना अब तक 18 हजार रुपए महंगा हुआ है. दिसंबर 2025 में सोने की कीमत 1.33 लाख रुपए पर था, 1.51 लाख रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट से 25000 रुपये सस्ता बिक रहा है. अगर चांदी की बात करें तो चांदी अपने ऑल टाईम हाई रेट 3.86 लाख रुपए से 1.46 लाख सस्ती हो चुकी है.

24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने का भाव

24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,51,479 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,38,755 रुपये प्रति 10 ग्राम.

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,13,609 रुपये प्रति 10 ग्राम

14 कैरेट वाले सोने की कीमत 88,615 रुपये प्रति 10 ग्राम