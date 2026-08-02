जंग के बीच भी महंगा नहीं होगा तेल! होर्मुज में शुरू हुआ 'खेला'; इस खास तरीके से बाजार तक पहुंच रहा क्रूड

Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट पिछले 5 महीने से तनाव बना है. अमेरिका-इजरायल और ईरान बीच बढ़ी टेंशन और जंग के बाद एनर्जी सप्लाई की चेन टूट गई. अब इस बीच दुनियाभर के लिए राहत की खबर आई है. इस बीच क्रूड ऑयल के दाम में भी इंटरनेशनल लेवल उठापटक बनी हुई है. शुक्रवार को खत्म हुए कारोबारी हफ्ते में क्रूड ऑयल के दाम हरे निशान के साथ बंद हुए. ब्रेंट क्रूड चढ़कर 87.93 डॉलर प्रति बैरल पर और WTI क्रूड 84.67 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. इस बीच ऑयल क्राइसिस को टालने में अहम भूमिका निभाने वाली 'ऑयल-शटलिंग सर्विस' एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है. पिछले दिनों इस सर्विस में थोड़ी मंदी आई थी, लेकिन अब फिर से रोजाना लाखों बैरल क्रूड ऑयल को होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के जरिये बाहर निकाला जा रहा है.
मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच तेल उत्पादकों के लिये यह 'ऑयल-शटलिंग' किसी लाइफलाइन से कम साबित नहीं हुई. इसके तहत छोटे जहाजों के जरिये फारस की खाड़ी से क्रूड ऑयल निकाला जाता है. अक्सर जहाजों के ट्रांसपोंडर इसलिए बंद रखे जाते हैं ताकि दुश्मन या निगरानी एजेंसियों से बचा जा सके. इसके बाद, होर्मुज के सुरक्षित हिस्से में खड़े बड़े जहाजों (शिप-टू-शिप) पर इस तेल को लोड कर दिया जाता है. इसके बाद यह तेल दुनियाभर के खरीदारों तक पहुंचता है. अभी होर्मुज के जरिये तेल की सप्लाई जंग शुरू होने से पहले के लेवल से काफी नीचे है. लेकिन इस तरह निकलने वाले तेल ने इंटरनेशनल मार्केट में कीमत के अचानक उछाल को काफी कंट्रोल किया है.
इस महीने की शुरुआत में जब सीजफायर का समझौता टूटा और जहाजों पर हमले शुरू हुए तब शटलिंग एक्टिविटि में अस्थायी तौर पर भारी गिरावट देखी गई. लेकिन अब हालात फिर से बदल रहे हैं. मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अब दो प्रमुख शिपिंग कंपनियां फिर से उसी लेवल के करीब तेल का ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं. आपको बता दें पिछले दिनों तनाव बढ़ने से क्रूड ऑयल के दाम अचानक 100 डॉलर प्रति बैरल के लेवल तक पहुंच गए थे.
होर्मुज के रास्ते कितना तेल अभी निकल रहा है, इसका कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है. लेकिन जमीनी सबूत से तेजी का संकेत मिल रहा है. खाड़ी देशों से तेल खरीदने वाले ग्राहकों को उनकी रुकी हुई डिलीवरी मिलनी शुरू हो गई. यूरोपीय यूनियन के सेंटिनल-1 सैटेलाइट से मिली हालिया तस्वीरों से यह साफ हुआ है कि ओमान के सोहार पोर्ट के पास सात जहाजों के जोड़े आमने-सामने खड़े होकर तेल ट्रांसफर कर रहे थे. इनमें चार सुपरटैंकर लेवल के जहाज थे. इनकी क्षमता 80 लाख बैरल तेल ले जाने की है.
कई इंटरनेशनल जहाजरानी कंपनियां जंग के कारण इस रूट से अपने जहाज भेजने से कतरा रही हैं. ऐसे में क्षेत्रीय तेल उत्पादकों ने नया रास्ता निकाला है. वे या तो अपने जहाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर तय अवधि के कॉन्ट्रैक्ट पर जहाजों को काम पर लगा रहे हैं. इससे यह उम्मीद बनी ळै कि ग्लोबल अनिश्चितता के बीच तेल बिना किसी रुकावट के मार्केट तक पहुंच रहा है. होर्मुज स्ट्रेट केा जहाजों की आवाजाही के लिए सबसे अहम माना समुद्री मार्ग माना जाता है. क्योंकि जंग शुरू होने से पहले दुनियाभर की कुल तेल सप्लाई का पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता था.