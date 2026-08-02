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जंग के बीच भी महंगा नहीं होगा तेल! होर्मुज में शुरू हुआ 'खेला'; इस खास तरीके से बाजार तक पहुंच रहा क्रूड

Strait of Hormuz: होर्मुज स्‍ट्रेट का रास्‍ता बंद हुआ तो क्रूड ऑयल के दाम चढ़कर 120 डॉलर तक पहुंच गए. लेक‍िन सीजफायर के बाद तेज ग‍िरावट देखी गई. लेक‍िन अब होर्मुज में ऑयल-शटलिंग' शुरू होने से दाम को कंट्रोल में रखने में मदद म‍िलेगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 02, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:38 AM IST
जंग के बीच भी महंगा नहीं होगा तेल! होर्मुज में शुरू हुआ 'खेला'; इस खास तरीके से बाजार तक पहुंच रहा क्रूड
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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