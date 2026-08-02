जंग के बीच भी महंगा नहीं होगा तेल! होर्मुज में शुरू हुआ 'खेला'; इस खास तरीके से बाजार तक पहुंच रहा क्रूड

Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट प‍िछले 5 महीने से तनाव बना है. अमेर‍िका-इजरायल और ईरान बीच बढ़ी टेंशन और जंग के बाद एनर्जी सप्‍लाई की चेन टूट गई. अब इस बीच दुनियाभर के लिए राहत की खबर आई है. इस बीच क्रूड ऑयल के दाम में भी इंटरनेशनल लेवल उठापटक बनी हुई है. शुक्रवार को खत्‍म हुए कारोबारी हफ्ते में क्रूड ऑयल के दाम हरे न‍िशान के साथ बंद हुए. ब्रेंट क्रूड चढ़कर 87.93 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर और WTI क्रूड 84.67 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर बंद हुआ. इस बीच ऑयल क्राइस‍िस को टालने में अहम भूमिका निभाने वाली 'ऑयल-शटलिंग सर्विस' एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है. प‍िछले द‍िनों इस सर्विस में थोड़ी मंदी आई थी, लेकिन अब फिर से रोजाना लाखों बैरल क्रूड ऑयल को होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) के जर‍िये बाहर निकाला जा रहा है.