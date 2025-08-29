 जिनपिंग की 'सीक्रेट चिट्ठी' में ऐसा क्या लिखा कि मिटने लगी भारत-चीन की दूरियां, 7 साल बाद बीजिंग पहुंच रहे मोदी, इसी लेटर से बिगड़ा ट्रंप का खेल
India-China Relation: अमेरिका ने भारत पर पर टैरिफ लगाकर दोस्ती को ताख पर रख दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना दोस्त बोलकर भारत पर टैरिफ थोप रहते रहे, जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों के मायने बदल दिए.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 29, 2025, 11:20 AM IST
China Xi Jinping Sceret Latter to India: अमेरिका ने भारत पर पर टैरिफ लगाकर दोस्ती को ताख पर रख दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना दोस्त बोलकर भारत पर टैरिफ थोप रहते रहे, जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों के मायने बदल दिए. वहीं दूसरी ओर भारत और चीन के रिश्तों की दूरियां भी कम हो रही है. चीन से सीधी फ्लाइटें शुरू हो रही, चीनी कंपनियां भारत आ रही, बंद चीन ऐप टिकटॉक की भारत में वापसी हो रही. बीते कुछ महीनों से भारत और चीन के बीच रिश्तों में जन्मी बर्फ गलने लगी है. 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी चीन पहुंच रहे हैं. अब सवाल है कि आखिर ये अचानक से कैसे हो गया. दरअसल इसके पीछे एक सीक्रेट चिट्ठी है. सीक्रेट चिट्ठी, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को लिखी है. यह चिट्ठी न सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, बल्कि दो देशों के बीच नए सिरे से रिश्ते बुनने की एक कोशिश है.

चीन की सीक्रेट चिट्ठी में क्या लिखा ? 

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो मार्च 2025 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी थी. चिट्ठी के जरिए उन्होंने भारत और चीन के संबंधों को सुधारने की इच्छा जताई थी. चीनी राष्ट्रपति ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई समझौता हुआ, तो उससे चीन को नुकसान हो सकता है. यह चिट्ठी राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दफ्तर पहुंची. कहा जाता है कि इसी चिट्ठी के बाद भारत और चीन के रिश्तों के मायने बदलने लगे.  

करीब आ रहे हैं भारत और चीन  

इसी तरह की एक चिट्ठी की बात चीनी मीडिया ने भी लिखी थी.  उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि चीनी राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र भेजा है. चीन की चिट्ठी को लेकर चर्चा होती ही कि उससे पहले अप्रैल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का बम फोड़ दिया. ट्रंप ने भारत और चीन दोनों पर टैरिफ लगा दिया. इस टैरिफ ने भारत और चीन दोनों को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई . पढ़ें- मोदी के GST प्रहार से पस्त होगा ट्रंप के टैरिफ का वार, आपदा को अवसर में बदलना जानता है भारत, समझिए पूरा नंबर गेम

 

भारत और चीन के बीच बढ़ी बातचीत   

 ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जिनपिंग के प्रस्ताव पर गंभीरता दिखाई और दोनों देशों के बीच रिश्तों से बढ़ाने में पहल शुरू कर दी. रिश्तों में नरमी का नतीजा है कि दिल्ली और बीजिंग के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई. चीन ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश-मानसरोवर यात्रा का रास्ता फिर से खोला तो भारत ने भी चीनी पर्यटकों के लिए वीजा सुविधा बहाल कर दी. टैरिफ पर चीन ने भारत का साथ दिया तो भारत ने भी चीन कंपनी टिकटॉक के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं.   
 
चीन पहुंच रहे हैं पीएम मोदी  

दोनों देशों के बीच सुधरते रिश्ते का ही नतीजा है कि सात साल बाद  प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंच रहे हैं. पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन आर्गेनाइजेशन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचेंगे. जहां रविवार को उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हो सकती है. चीन और भारत दोनों अपने सीमा विवाद को सुलझाने की ओर आगे बढ़ रहा है.  चीन की सेना ने कहा है कि भारत और चीन दोनों को सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए.  इससे पहले भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी समकक्ष वांग यी ने दिल्ली में मुलाकात की. दोनों देशों के बीच धीरे-धीरे रिश्तों में सुधार हो रहा है.  शी जिनपिंग की चिट्ठी से दोनों देशों के बीच तनाव कम हो रहा है.  

china india relation

;