Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /Farmers Protest in Delhi: अमेरिका-भारत ट्रेड डील में ऐसा क्या है, जो किसानों ने कर दिया दिल्ली कूच, जानिए बवाल की असली वजह

Farmers Protest in Delhi: अमेरिका-भारत ट्रेड डील में ऐसा क्या है, जो किसानों ने कर दिया दिल्ली कूच, जानिए बवाल की असली वजह

Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है. दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत रखते हुए इंटरिम डील पर काम कर रहे हैं. ट्रंप प्रशासन का जोर बाजार की पहुंच पर है लेक‍िन भारत अपनी शर्तों पर डील करने की बात कह रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 21, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:58 AM IST
Farmers Protest in Delhi: अमेरिका-भारत ट्रेड डील में ऐसा क्या है, जो किसानों ने कर दिया दिल्ली कूच, जानिए बवाल की असली वजह
Image Credit: ANISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जानिए उस दुर्लभ उल्कापिंड का सच जिसने पृथ्वी से मिटा दिया डायनासोर का नामोनिशान
dinosaur39 min ago
2
Taliban41 min ago
3
Tata51 min ago
4
Elderly Man Honesty Viral1 hr ago
5
Ind vs Zim1 hr ago