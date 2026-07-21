/Farmers Protest in Delhi: अमेरिका-भारत ट्रेड डील में ऐसा क्या है, जो किसानों ने कर दिया दिल्ली कूच, जानिए बवाल की असली वजह

किसान मजदूर मोर्चा के वर‍िष्‍ठ नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों से क‍िसान दिल्ली पहुंच रहे हैं. 'देश बचाओ मोर्चा' के बैनर तले क‍िसानों की व‍िशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है. हजारों किसान द‍िल्‍ली में एकजुट होकर ट्रेड डील का विरोध करेंगे. डील को लेकर क‍िसान संगठनों की तरफ से च‍िंता जाह‍िर की जा रही है. उनका कहना है क‍ि यह डील हुई तो इससे भारतीय किसान, कृषि मजदूरों, पशुपालकों और छोटे कारोबार‍ियों को नुकसान होगा. पंधेर का कहना है इस डील का असर एग्रीकल्‍चर, डेयरी प्रोडक्‍ट, डिजिटल ट्रेड और सरकारी खरीद पर पड़ेगा. आइए जानते हैं क्‍या भारत- अमेर‍िका के बीच होने जा रही डील क्‍या है और क‍िसान इसका व‍िरोध क्‍यों कर रहे हैं?