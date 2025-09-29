Advertisement
अब आप मोबाइल सिम की तरह बदल सकेंगे LPG कंपनी, जानिए क्या है LPG पोर्टेबिलिटी ऑप्शन?

अभी तक LPG पोर्टेबिलिटी सिर्फ एक ही कंपनी के अलग-अलग डीलरों के बीच संभव थी. यानी, अगर आप किसी कंपनी के ग्राहक हैं, तो केवल उसी कंपनी के किसी अन्य डीलर से ही सिलेंडर ले सकते थे. किसी दूसरी कंपनी का सिलेंडर लेने के लिए नया कनेक्शन बनवाना पड़ता था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:07 AM IST
LPG Portability Plan : अगर आप अपने LPG गैस सप्लायर या डीलर की खराब सर्विस, देरी या मनमानी से परेशान हैं, तो जल्द ही आपको राहत मिलने वाली है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इसके तहत अब ग्राहक अपने मौजूदा गैस कनेक्शन को किसी दूसरी कंपनी में बदल सकेंगे, बिलकुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) की तरह. अभी तक LPG पोर्टेबिलिटी सिर्फ एक ही कंपनी के अलग-अलग डीलरों के बीच संभव थी. यानी, अगर आप किसी कंपनी के ग्राहक हैं, तो केवल उसी कंपनी के किसी अन्य डीलर से ही सिलेंडर ले सकते थे. किसी दूसरी कंपनी का सिलेंडर लेने के लिए नया कनेक्शन बनवाना पड़ता था.

PNGRB की नई योजना इस समस्या को खत्म करेगी. इसका मतलब है कि ग्राहक अपने पुराने कनेक्शन को बिना नया रजिस्ट्रेशन कराए, किसी भी अन्य LPG कंपनी में ट्रांसफर कर सकेंगे. इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प मिलेंगे और कंपनियों को अपनी सेवा सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. इस कदम से गैस सप्लायर की मनमानी और डिलीवरी में देरी जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी और ग्राहक आसानी से बेहतर सर्विस चुन सकेंगे.

LPG कनेक्शन पोर्टेबिलिटी अब और भी आसान

देश में LPG कनेक्शन पोर्टेबिलिटी की शुरुआत 2014 में ही की जा चुकी थी, और ये सर्विस तब 480 जिलों तक सीमित थी. हालांकि, उस समय केवल डीलर बदलने तक ही सीमित थी. यानी ग्राहक किसी कंपनी के सिलेंडर को केवल उसी कंपनी के अन्य डीलर से ही रिफिल कर सकते थे. अब नई योजनाओं के तहत यह सुविधा कंपनी बदलने तक बढ़ाई जाएगी, जिससे ग्राहक बिना नया कनेक्शन बनवाए अपनी LPG सर्विस किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकेंगे.

 

ग्राहकों को  मिलेगा फायदा

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में बताया था कि देश में LPG कनेक्शनों की संख्या 2014 में 14 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 33 करोड़ से अधिक हो चुकी है. ग्राहकों की इस लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने सेवा सुधार और सुविधाओं को बढ़ाने को प्राथमिकता बनाया है. मंत्री ने कहा था कि बढ़ते उपभोक्ता आधार के चलते ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना जरूरी है. इसी दिशा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) एलपीजी पोर्टेबिलिटी जैसी नई पहल लाने की योजना बना रहा है. इसके तहत ग्राहक बिना नया कनेक्शन बनवाए अपनी मौजूदा गैस सर्विस किसी अन्य कंपनी में बदल सकेंगे, जिससे सर्विस में सुधार और ऑप्शन दोनों बढ़ेंगे.

