स्मॉल, लार्ज या मिड कैप, किसमें इंवेस्टमेंट फायदेमंद? SIP शुरू करने से पहले समझें म्यूचुअल फंड्स कैप की ABCD

Mutual Fund Investment Guide For Beginners: यदि आप म्यूचुअल फंड में इंवेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये लेख आपके लिए मददगार साबित हो सकता है. यहां आप इक्विटी म्यूचुअल फंड और इसके प्रकार के बारे में जान सकते हैं. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:32 AM IST
स्मॉल, लार्ज या मिड कैप, किसमें इंवेस्टमेंट फायदेमंद? SIP शुरू करने से पहले समझें म्यूचुअल फंड्स कैप की ABCD

यदि आप कम रिस्क के साथ इंवेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प है. आज के दौर में ज्यादातर लोग इसमें इंवेस्ट कर रहे हैं.  भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) अगस्त 2025 तक बढ़कर 75.19 लाख करोड़ रुपये हो गया है. जबकि टोटल SIP 28,464 करोड़ रुपये रही. 

इस महीने तक म्यूचुअल फंड फोलियो की कुल संख्या बढ़कर 24.89 करोड़ हो गई, जो ये दर्शाता है कि निवेशक लगातार इस इंडस्ट्री से जुड़ते जा रहे हैं. ऐसे में यदि आप भी इंवेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले म्यूचुअल फंड मार्केट कैप के बारे में यहां समझ लें. ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है. 

इसे भी पढ़ें- शैंपू से दाल तक... 400 सामानों पर GST घटा, लेकिन कीमतें जस की तस, सरकार का एक्शन मोड ऑन

मार्केट कैप क्या है?

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) लिस्टेड कंपनियों को उनके मार्केट कैप के आधार पर क्लासिफाई करता है और हर छह महीने में ताजा मार्केट कैप के आधार पर उनको फिर से बांटता है. लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आने वाला ‘कैप’ शब्द ‘मार्केट कैपिटलाइजेशन’ का शार्ट वर्जन है. मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप किसी कंपनी के कुल शेयरों की करंट मार्केट वैल्यू का जोड़ होता है. इसी के आधार पर कंपनियों को इन तीन सेगमेंट्स में बांटा जाता है. 

स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं?

ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो 5000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करते हैं. AMFI के नियम के अनुसार, ऐसे फंड्स को अपनी कम से कम 65% संपत्ति स्मॉल कैप कंपनियों में लगानी होती है. ये कंपनियां छोटी जरूर होती हैं, लेकिन भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना बड़ी होती है. मार्केट कैप के आधार पर 251वीं रैंक और उसके बाद की कंपनियां इस लिस्ट में शामिल होती है. 

लार्ज कैप फंड क्या है?

लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड देश की बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं. इनमें मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार में लिस्टेड टॉप 100 कंपनियां शामिल हैं. लार्ज-कैप कंपनियों का आमतौर पर अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है. इनका मार्केट वैल्यू करीब 20,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक होती है. इसमें इन्वेस्ट करना कम रिस्की होता है. पिछले 5 सालों में इन्होंने औसतन 7 फीसदी का रिटर्न दिया है.

इसे भी पढ़ें- SIP: 5 साल में 3X रिटर्न! टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, निवेशकों को मिला तगड़ा मुनाफा

मिड कैप फंड क्या है?

ये म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो न तो बहुत बड़ी होती हैं और न ही बहुत छोटी. इसमें 101वें से 250वें नंबर पर आने वाली कंपनियां शामिल होती है.  Mid Cap कंपनियों का कारोबार अच्छा होता है और ये पहले से काम कर रही होती हैं. इनमें आगे बढ़ने और मुनाफा कमाने की अच्छी संभावना होती है. ये कंपनियां अब भी बढ़ रही होती हैं, इसलिए इसमें निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न (लाभ) मिलने की संभावना होती है. यह Large Cap Funds से ज्यादा रिटर्न दे सकता है और Small Cap Funds की तुलना में थोड़ा कम जोखिम वाला होता है.

 

