जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं निकोलस मादुरो..अब ट्रंप ने क्या हालत कर दी?

Nicolas Maduro Net Worth: शनिवार यानी 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. जिसके कुछ घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रूथ पर एक पोस्ट शेयर की है. वेनजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो दिखाई दे रहे हैं. फोटो में मादुरो के हाथों में हथकड़ी लगी हुई और आंखों पर पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है. अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए मीडिया के सामने इसे शानदार ऑपरेशन बताया था. मीडिया के अनुसार ट्रंप ने ऑपरेशन के दौरान कुछ अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की जानकारी भी दी.

ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने जो फोटो शेयर की है, उसमें वो मादुरो ट्रैकसूट में नजर आ रहे हैं, साथ ही उनके हाथ में पानी की बोतल भी नजर आ रही है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में सत्ता हस्तांतरण होने तक संचालन करेगा. इतना ही नहीं ट्रंप ने वेनेजुएला में मौजूद तेल के भंडारों का दोहन करने के इरादे भी साफ कर दिए हैं.

वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस ब्रीफिंग में इस पूरे ऑपरेशन पर खुलकर बात की. ट्रंप ने बताया कि यह कदम क्यों उठाया गया, इसके पीछे किसकी सलाह थी और अमेरिकी सेना ने इस मिशन को कैसे अंजाम दिया. उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की मौजूदा स्थिति क्या है. इस दौरान ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी.

बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक का सफर

निकोलस मादुरो का जन्म 1962 में काराकास में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत काराकास मेट्रो सिस्टम में बस ड्राइवर के तौर पर की थी. ट्रेड यूनियनों में उनकी भागीदारी ने उन्हें राजनीति में ला दिया, जहां वे पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज के करीबी सहयोगी बन गए. मादुरो ने 2006 से 2013 तक वेनेजुएला के विदेश मंत्री का पद संभाला और बाद में उपराष्ट्रपति बने. 2013 में शावेज की मृत्यु के बाद उन्होंने एक विवादित चुनाव के बाद राष्ट्रपति पद संभाला. उन्होंने 2018 और 2024 के अत्यधिक विवादित चुनावों के माध्यम से अपनी सत्ता बनाए रखी.

अरबों डॉलर के तेल राजस्व को डायवर्ट किया

उनके कार्यकाल के दौरान वेनेजुएला में हाइपरइन्फ्लेशन हुआ, भोजन और दवाओं की कमी का सामना करना पड़ा और एक मानवीय संकट आया जिसने लाखों लोगों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया. मादुरो के प्रशासन पर बार-बार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसमें ये दावा भी शामिल है कि उच्च पदस्थ अधिकारियों ने अवैध नेटवर्क के माध्यम से अरबों डॉलर के तेल राजस्व को डायवर्ट किया था.

मादुरो की नेट वर्थ

निकोलस मादुरो की संपत्ति के सार्वजनिक वैल्यूएशन में बहुत भिन्नता है और वित्तीय खुलासे की कमी के कारण ये बहस का विषय बना हुआ है. बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अन्य नेताओं की तुलना में उनकी बताई गई संपत्ति आश्चर्यजनक रूप से कम है. मादुरो की नेट वर्थ लगभग $2 मिलियन है.

मादुरो के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध

मादुरो के प्रशासन को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा. 2020 में वाशिंगटन ने उन पर भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों का आरोप लगाया. हालांकि, मादुरो ने इन आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने जनवरी 2025 में तीसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली, जो 2024 के चुनाव के बाद हुआ. इस चुनाव को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और विपक्ष ने धोखाधड़ी वाला बताया था. सरकार के जीत के दावे का विरोध करने वाले कई लोगों को जेल में डाल दिया गया. अमेरिकी न्याय विभाग ने मादुरो पर नार्को-टेररिज्म और ड्रग तस्करी का आरोप लगाया. अगस्त 2025 में अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले के लिए इनाम की राशि 15 मिलियन से बढ़ाकर 50 मिलियन डॉलर (करीब ₹420 करोड़) कर दी.