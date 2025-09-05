No Cost EMI का सच: क्या वाकई फ्री में मिलती है किस्तों की सुविधा या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा झोल?
Advertisement
trendingNow12909660
Hindi Newsबिजनेस

No Cost EMI का सच: क्या वाकई फ्री में मिलती है किस्तों की सुविधा या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा झोल?

फेस्टिव सीजन में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म खोलें तो हर तरफ एक ऑफर नजर आता है- No Cost EMI. मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन… हर जगह आपको यह ऑफर लुभाता है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

No Cost EMI का सच: क्या वाकई फ्री में मिलती है किस्तों की सुविधा या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा झोल?

फेस्टिव सीजन में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म खोलें तो हर तरफ एक ऑफर नजर आता है- No Cost EMI. मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन… हर जगह आपको यह ऑफर लुभाता है. सुनने में तो यह अट्रैक्टिव लगता है कि आसान किस्तों में महंगे प्रोडक्ट्स खरीदना वो भी बिना ब्याज के. लेकिन क्या यह वाकई फ्री ऑफर है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा झोल? एक्सपर्ट्स की मानें तो असली खेल कुछ और ही है.

टैक्समैनेजर.इन के फाउंडर और सीईओ दीपक कुमार जैन बताते हैं कि तकनीकी रूप से नो-कॉस्ट ईएमआई पूरी तरह फ्री नहीं होती. बैंक तो हमेशा ब्याज लेता है, लेकिन या तो ब्रांड उस ब्याज का खर्च सब्सिडी के तौर पर खुद उठा लेता है या फिर प्रोडक्ट की कीमत एडजस्ट करके ग्राहक से अप्रत्यक्ष रूप से वसूल लिया जाता है.

कैसे काम करता है यह ऑफर?
डिस्काउंट या सब्सिडी मॉडल- मान लीजिए आपने 30,000 रुपये का स्मार्टफोन EMI पर खरीदा. सामान्य EMI में कुल लागत 31,800 रुपये पड़ती. लेकिन ब्रांड 1800 रुपये का ब्याज डिस्काउंट में एडजस्ट कर देता है. ऐसे में आपको लगता है आपने सिर्फ 30,000 रुपये चुकाया.

Add Zee News as a Preferred Source

छिपा हुआ ब्याज- कई बार ईएमआई पर प्रोडक्ट बिना किसी डिस्काउंट के 30,000 रुपये में मिलता है, जबकि कैश पेमेंट पर वही 27,000 रुपये में मिल जाता. इस तरह आप सीधा डिस्काउंट खो देते हैं और ब्याज इनडायरेक्ट तरीके से चुका देते हैं.

RBI की सख्ती
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2013 में साफ कहा था कि नो-कॉस्ट ईएमआई में ब्याज शून्य दिखाना भ्रामक हो सकता है. इसके बाद बैंकों और NBFCs ने स्कीम को नया रूप दिया. अब ग्राहक को तो नो कॉस्ट का अनुभव मिलता है, लेकिन असल में खर्च कहीं न कहीं एडजस्ट होता ही है.

ग्राहक किन बातों पर ध्यान दें?
* MRP और सेलिंग प्राइस चेक करें- कहीं कीमत बढ़ाकर EMI का झांसा तो नहीं दिया जा रहा?
* ऑफर्स की तुलना करें- कई बार सीधा डिस्काउंट EMI से ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.
* प्रोसेसिंग फीस- कुछ बैंकों में यह छिपा चार्ज होता है.
* टेन्योर और प्री-पेमेंट पेनल्टी- समय से पहले कर्ज चुकाने पर अतिरिक्त चार्ज लग सकता है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

No cost EMI

Trending news

मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
;