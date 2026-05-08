क्या है NPS Sanchay? जानिए किसके लिए है ये योजना और आम लोगों के लिए कितनी फायदेमंद है ये स्कीम?

What is NPS Sanchay : पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का एक आसान और सरल वर्जन NPS Sanchay लॉन्च किया है. इसका मुख्य उद्देश्य देश के बड़े असंगठित और अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक रिटायरमेंट सेविंग सिस्टम से जोड़ना है. ये नई स्कीम ऑल सिटीजन मॉडल और माइक्रो सेविंग्स फ्रेमवर्क (MSF) के तहत शुरू की गई है, ताकि ऐसे लोगों के लिए पेंशन निवेश आसान बनाया जा सके जिनके पास वित्तीय सलाहकारों या निवेश संबंधी जानकारी की कमी है. PFRDA के मुताबिक, इस स्कीम का डिफॉल्ट फ्रेमवर्क निवेश विकल्पों और एसेट एलोकेशन से जुड़ी जटिलताओं को कम करने के लिए तैयार किया गया है. खासकर उन लोगों के लिए जिनकी वित्तीय समझ सीमित है.

NPS Sanchay किन लोगों के लिए है?

NPS Sanchay मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिन्हें आमतौर पर रिटायरमेंट या पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं.

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कौन-कौन हैं शामिल?

दिहाड़ी मजदूर

गिग वर्कर्स

छोटे दुकानदार

स्वरोजगार करने वाले प्रोफेशनल

घरेलू कामगार

ड्राइवर

किसान

मजदूर

सरकारी कर्मचारियों या बड़ी कंपनियों में काम करने वालों के विपरीत, इन वर्गों के अधिकांश लोगों के पास रिटायरमेंट सेविंग की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं होती. NPS Sanchay का उद्देश्य इन्हें नियमित बचत के जरिए भविष्य के लिए पेंशन फंड बनाने में मदद करना है. ये योजना उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो पहली बार निवेश कर रहे हैं या जिन्हें पारंपरिक NPS के निवेश विकल्प जटिल लगते हैं.

कौन खोल सकता है NPS Sanchay अकाउंट?

18 से 85 वर्ष तक का कोई भी भारतीय नागरिक NPS Sanchay अकाउंट खोल सकता है. सब्सक्राइबर ऑनलाइन या फिर प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (PoP) और PoP-सर्विस प्रोवाइडर (PoP-SP) के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. सामान्य NPS अकाउंट की तरह इसमें भी KYC प्रक्रिया और जरूरी पहचान दस्तावेज जमा करने होंगे.

नियमित NPS से कैसे अलग है NPS Sanchay?

NPS Sanchay और सामान्य NPS के बीच सबसे बड़ा अंतर इसकी सरलता है. सामान्य NPS में निवेशकों को कई विकल्प चुनने होते हैं, जैसे:

पेंशन फंड मैनेजर

एसेट एलोकेशन

निवेश विकल्प

कम वित्तीय जानकारी रखने वाले लोगों के लिए ये विकल्प समझना मुश्किल हो सकता है.

NPS Sanchay में एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर दिया गया है. इससे निवेश प्रक्रिया आसान हो जाती है और सलाहकारों पर निर्भरता कम होती है. हालांकि, निवेशकों के पास बाद में अपने पेंशन फंड मैनेजर या निवेश पैटर्न बदलने की सुविधा बनी रहेगी.

NPS Sanchay में निवेश कैसे होगा?

यह स्कीम उन्हीं निवेश दिशानिर्देशों के तहत काम करेगी जो वर्तमान में इन योजनाओं पर लागू हैं:

NPS

अटल पेंशन योजना (APY)

NPS लाइट

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

PFRDA में रजिस्टर्ड सभी पेंशन फंड NPS Sanchay की सुविधा दे सकेंगे.

क्या हैं निकासी के नियम?

NPS Sanchay में निकासी और एग्जिट नियम वही होंगे जो सामान्य NPS में लागू हैं. इसका मतलब है कि निवेशकों को निकासी, मैच्योरिटी और एन्युटी से जुड़े सभी मौजूदा PFRDA नियमों का पालन करना होगा. भविष्य में अगर PFRDA NPS नियमों में कोई बदलाव करता है तो वह बदलाव NPS Sanchay पर भी खुद ही लागू होगा.

कंट्रीब्यूशन और शुल्क कैसे होंगे?

NPS Sanchay में योगदान और शुल्क संरचना अन्य NPS योजनाओं जैसी ही रहेगी, जैसे:

NPS आल सिटीजन

NPS वात्सल्य

NPS लाइट

इसमें न्यूनतम योगदान, चार्जेज और रेगुलेटरी फीस भी समान ढांचे के अनुसार लागू होंगे. अगर भविष्य में PFRDA शुल्क या योगदान नियमों में बदलाव करता है तो उसका असर NPS Sanchay पर भी पड़ेगा.

क्यों महत्वपूर्ण है NPS Sanchay?

भारत की बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है, लेकिन इनमें से अधिकांश लोगों के पास रिटायरमेंट सेविंग की कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं है. NPS Sanchay इस कमी को दूर करने की कोशिश है, जो लोगों को एक आसान, सुरक्षित और रेगुलेटेड पेंशन विकल्प उपलब्ध कराएगी. ये योजना खासतौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां वित्तीय सलाहकारों और रिटायरमेंट प्लानिंग सेवाओं की पहुंच सीमित है. निवेश प्रक्रिया को आसान बनाकर PFRDA का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को औपचारिक पेंशन व्यवस्था से जोड़ना है.