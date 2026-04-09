National Pension System: सरकार की तरफ से देश की तेजी से बूढ़ी होती आबादी को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की सुविधा दी गई थी. इसके तहत निवेश करने वाले हर शख्स को एक तय उम्र के बाद पेंशन की सुविधा मिलती है.
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What is NPS Swasthya: अगर आप भी अपने बुढ़ापे को ध्यान में रखते हुए एनपीएस (NPS) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ने वाली नई पहल 'NPS स्वास्थ्या' (NPS Swasthya) का दूसरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (POC) शुरू कर दिया है. इस योजना के तहत निवेश करने वालों को बुढ़ापे में पेंशन के साथ मेडिकल खर्च की चिंता से भी मुक्ति मिलेगी. सीधा सा मतलब यह हुआ कि यदि आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो आपको बुढ़ापे के लिए पेंशन के साथ ही हेल्थ से जुड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है.
'एनपीएस स्वास्थ्या' मल्टी-पार्टनर प्रोजेक्ट है, इसमें आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ ही हेल्थ कवर भी मिलता है. इसमें मेडी असिस्ट हेल्थकेयर सर्विसेज टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में काम करेगी. CAMS KRA अकाउंट ओपन करने के साथ ही KYC से जुड़ा काम संभालेगी. फंड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी टाटा पेंशन फंड और एक्सिस पेंशन फंड पर रहेगी. आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से टॉप अप कवर दिया जाएगा, जबकि मेडी असिस्ट टीपीए (TPA) क्लेम को हैंडल करेगा.
पीएफआरडीए (PFRDA) के अनुसार देश में रिटायरमेंट के समय सेहत से जुड़े खर्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. साल 2026 में इन खर्चों के 11.5 से 14 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है. यह आंकड़ा महंगाई से कहीं ज्यादा है. मेडिकल खर्च बढ़ने से लाखों लोगों की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सेफ्टी पर दबाव पड़ रहा है. 'एनपीएस स्वास्थ्या' के तहत इन खर्च को मैनेज किये जाने की कोशिश हो रही है.
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सरकार की तरफ से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पेंशन सिस्टम तेजी से फैल रहा है. मार्च 2026 तक एनपीएस (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के कुल 9.64 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं. इसके अलावा इनके पास 16.55 लाख करोड़ रुपये की एसेट्स हैं.
नॉर्मल एनपीएस (NPS) फंड रिटायरमेंट तक लॉक रहते हैं, लेकिन एनपीएस स्वास्थ्या में सब्सक्राइबर्स अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का 25 प्रतिशत तक 'नेट एलिजिबल बैलेंस' मेडिकल खर्च के लिए निकाल सकते हैं. इस पैसे को मेडी असिस्ट की तरफ से बनाए गए MAven ऐप के जरिये आसानी से निकाला जा सकता है. यह ऐप CAMS सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम से जुड़ा है, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फंड तुरंत मुहैया हो जाता है.
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इस योजना को केवल रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने तक ही सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि इससे हेल्थ से जुड़ी सिक्योरिटी भी मिलती है. इससे आम आदमी को बुढ़ापे में आर्थिक और हेल्थ दोनों मोर्चों पर मजबूती मिलेगी.