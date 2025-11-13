NPS Vatsalya Scheme: एनपीएस वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Scheme) भारत सरकार की स्‍पेशल पेंशन स्‍कीम है. यह नेशनल पेंशन स‍िस्‍टम (National Pension System NPS) का ही एक हिस्सा है. इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 के बजट भाषण में क‍िया था. बाद में इसे सितंबर 2024 से इसे लागू कर दिया गया. इस स्‍कीम को खासतौर पर बच्चों और नाबालिगों को ध्‍यान में रखकर ड‍िजाइन की गई है, इससे उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को सुन‍िश्‍च‍ित क‍िया जा सकेगा.

बच्चों के ल‍िये लॉन्‍ग टर्म इनवेस्‍टमेंट प्‍लान

इस योजना का मकसद है कि माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर लंबी अवध‍ि का निवेश शुरू करें. यह 18 साल की उम्र होने पर नॉर्मनल NPS अकाउंट में बदल जाएगा. यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की तरफ से संचालित है. योजना के तहत आपको हर साल कम से कम 1000 रुपये का न‍िवेश करना होता है. अध‍िकतम न‍िवेश करने की कोई ल‍िमि‍ट नहीं है. आइए जानते हैं योजना के बारे में व‍िस्‍तार से-

Add Zee News as a Preferred Source

एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है?

एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) एक र‍िटायरमेंट सेव‍िंग स्‍कीम है, जो 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए है. इसमें अभिभावक अपने बच्चे के नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं और रेगुलर तौर पर योगदान देकर बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो यही अकाउंट Tier-I NPS अकाउंट में बदल जाता है, जिसे वह खुद से मैनेज कर सकता है.

NPS वात्सल्य की व‍िशेषताएं

NPS वात्सल्य के तहत हर साल कम से कम 1,000 रुपये सालाना (या 83 रुपये महीना) का न‍िवेश करना होता है. ज्‍यादा क‍ितना न‍िवेश कर सकते हो, इसकी कोई ल‍िम‍िट नहीं होती. आप बच्‍चे के पैदा होने के साथ इस अकाउंट को खोलकर 18 साल की उम्र तक ऑपरेट कर सकते हैं. इस अकाउंट को माता, पिता या कानूनी अभिभावक खोल सकते हैं. इस अकाउंट का लॉक-इन पीरियड बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने तक रहता है. इसके बाद यह नॉर्मल NPS अकाउंट में बदल जाता है. ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम के तह इसमें न‍िवेश करने पर आपको सेक्‍शन 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक के न‍िवेश पर इनकम टैक्‍स के तहत छूट म‍िलती है.