Advertisement
trendingNow13001029
Hindi Newsबिजनेस

क्‍या है एनपीएस वात्सल्य योजना? सरकार की योजना से बच्‍चों के ल‍िए अभी से करें र‍िटायरमेंट प्‍लान‍िंग

National Pension System: एनपीएस वात्सल्य स्‍कीम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की तरफ से संचालित की जाती है. योजना के तहत आपको हर साल कम से कम 1000 रुपये का न‍िवेश करना जरूरी होता है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 13, 2025, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्‍या है एनपीएस वात्सल्य योजना? सरकार की योजना से बच्‍चों के ल‍िए अभी से करें र‍िटायरमेंट प्‍लान‍िंग

NPS Vatsalya Scheme: एनपीएस वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Scheme) भारत सरकार की स्‍पेशल पेंशन स्‍कीम है. यह नेशनल पेंशन स‍िस्‍टम (National Pension System NPS) का ही एक हिस्सा है. इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 के बजट भाषण में क‍िया था. बाद में इसे सितंबर 2024 से इसे लागू कर दिया गया. इस स्‍कीम को खासतौर पर बच्चों और नाबालिगों को ध्‍यान में रखकर ड‍िजाइन की गई है, इससे उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को सुन‍िश्‍च‍ित क‍िया जा सकेगा.

बच्चों के ल‍िये लॉन्‍ग टर्म इनवेस्‍टमेंट प्‍लान

इस योजना का मकसद है कि माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर लंबी अवध‍ि का निवेश शुरू करें. यह 18 साल की उम्र होने पर नॉर्मनल NPS अकाउंट में बदल जाएगा. यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की तरफ से संचालित है. योजना के तहत आपको हर साल कम से कम 1000 रुपये का न‍िवेश करना होता है. अध‍िकतम न‍िवेश करने की कोई ल‍िमि‍ट नहीं है. आइए जानते हैं योजना के बारे में व‍िस्‍तार से-

Add Zee News as a Preferred Source

एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है?
एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) एक र‍िटायरमेंट सेव‍िंग स्‍कीम है, जो 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए है. इसमें अभिभावक अपने बच्चे के नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं और रेगुलर तौर पर योगदान देकर बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो यही अकाउंट Tier-I NPS अकाउंट में बदल जाता है, जिसे वह खुद से मैनेज कर सकता है.

NPS वात्सल्य की व‍िशेषताएं
NPS वात्सल्य के तहत हर साल कम से कम 1,000 रुपये सालाना (या 83 रुपये महीना) का न‍िवेश करना होता है. ज्‍यादा क‍ितना न‍िवेश कर सकते हो, इसकी कोई ल‍िम‍िट नहीं होती. आप बच्‍चे के पैदा होने के साथ इस अकाउंट को खोलकर 18 साल की उम्र तक ऑपरेट कर सकते हैं. इस अकाउंट को माता, पिता या कानूनी अभिभावक खोल सकते हैं. इस अकाउंट का लॉक-इन पीरियड बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने तक रहता है. इसके बाद यह नॉर्मल NPS अकाउंट में बदल जाता है. ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम के तह इसमें न‍िवेश करने पर आपको सेक्‍शन 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक के न‍िवेश पर इनकम टैक्‍स के तहत छूट म‍िलती है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

NPS Vatsalya

Trending news

DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
DNA
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Delhi blast
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
Pune
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
Kashmir
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
Delhi blast
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
Indian Air Force
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
amit shah
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
Delhi blast
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
Bihar Chunav Result 2025
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
Shivsena
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका