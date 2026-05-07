What is Gold EGR: भारत में सोने की खरीदारी केवल ज्‍वैलरी तक ही सीम‍ित न होकर भरोसेमंद न‍िवेश का प्रतीक रहा है. हालांकि, जब आप फ‍िज‍िकल गोल्‍ड (Physical Gold) लेते हैं तो इसकी खरीदारी के साथ ही आपको हमेशा प्‍योर‍िटी की च‍िंता बनी रहती है. इसके साथ ही उसे सुरक्षित रखना भी बड़ी चुनौती होता है. इस तरह की क‍िसी भी समस्‍या से छुटकारा पाने के लि‍ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 'इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्‍ट' (EGR) को लॉन्‍च क‍िया है. यह गोल्‍ड को डिजिटली खरीदने और बेचने का मॉर्डन तरीका है. यह ट्रेड‍िशनल इन्‍वेस्‍टमेंट को टेक्‍न‍िक के साथ जोड़ता है.

इलेक्‍ट्रॉन‍िक गोल्ड रिसीप्‍ट यानी ईजीआर (EGR) एक ऐसी डिजिटल रिसीप्‍ट है, जिसे सेबी (Sebi) की तरफ से मान्यता प्राप्त वॉल्‍ट मैनेजर के पास जमा किये गए फ‍िज‍िकल गोल्‍ड के बदले जारी क‍िया जाता है. ये रिसीप्‍ट पूरी तरह डीमैटरियलाइज्ड होती हैं, जिन्हें शेयर मार्केट में स्‍टॉक की तरह खरीदा या बेचा जा सकता है. आसान शब्‍दों में कहें तो ईजीआर (EGR) तिजोरी में रखे असली सोने का डिजिटल मोड है. प‍िछले द‍िनों एनएसई ने 1000 ग्राम सोने की ईंट को ईजीआर में बदलकर इस प्रोसेस की सफल शुरुआत की है.

फ‍िज‍िकल गोल्‍ड पाने का ऑप्‍शन

ईजीआर की खासियत यह है कि यह केवल एक डिजिटल नंबर नहीं है, बल्कि यह र‍ियल गोल्‍ड पर बेस्‍ड रहता है. यदि कोई निवेशक यह चाहता है क‍ि उसे डिजिटल र‍िसीप्‍ट के बदले असली सोना मिल जाए तो वह अपनी ईजीआर (EGR) को सरेंडर कर सकता है. इसके बाद वह उस र‍िसीप्‍ट के बराबर क्‍वांट‍िटी और क्‍वाल‍िटभ्‍ का फ‍िज‍िकल गोल्‍ड प्राप्त कर सकते हैं. यह सुविधा उन लोगों के ल‍िए खास है, जो निवेश के साथ ही स‍िक्‍योर‍िटी भी चाहते हैं. साथ ही वे सोने को जरूरत पड़ने पर घर लाना चाहते हैं.

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सेफ्टी और प्‍योर‍िटी की गारंटी

ईजीआर (EGR) के बाजार में आने से फ‍िज‍िकल गोल्‍ड और फाइनेंश‍ियल मार्केट के बीच दूरी कम होने की उम्मीद है. फ‍िज‍िकल गोल्‍ड के उलअ, ईजीआर को संभालने या स‍िक्‍योर‍िटी को लेकर क‍िसी तरह का झंझट नहीं होता. इसे रखने से चोरी या गुम होने का डर खत्म हो जाता है. इसके अलावा, निवेशकों को बैंक लॉकर के खर्च से भी राहत मिलती है. प्‍योर‍िटी की बात करें तो ईजीआर में यूज होने वाला सोना एलबीएमए (LBMA) और बीआईएस (BIS) के स्‍टैंडर्ड के अनुरूप होता है. इसकी पुष्टि सेबी की तरफ से मान्‍यता प्राप्‍त वॉल्ट मैनेजर की तरफ से की जाती है. ईजीआर में आप छोटा न‍िवेश भी कर सकते हैं, ज‍िससे मार्केट में ल‍िक्‍व‍िड‍िटी बढ़ेगी.

क‍िसे म‍िलेगा नए स‍िस्‍टम का फायदा?

एनएसई की तरफ से शुरू क‍िये गए इस प्रोसेस से सोने के कारोबार में ट्रांसपेरेंसी आएगी और र‍िस्‍क भी कम होगा. इससे ज्‍वैलर, रिफाइनरों, व्‍यापार‍ियों और निवेशकों को एक मजबूत प्‍लेटफॉर्म म‍िलेगा. इसमें छोटी मात्रा में न‍िवेश क‍िया जा सकता है. इसल‍िए आम रिटेल निवेशक भी इसका फायदा उठा सकेंगे. ग्‍लोबल मार्केट में चल रही उथल-पुथल के बीच अपने इन्‍वेस्‍टमेंट पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए ईजीआर अच्‍छा ऑप्‍शन साब‍ित हो सकता है.

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गोल्ड ETF और EGR में क्‍या है अंतर?

अक्सर लोग ईजीआर को गोल्ड ईटीएफ (ETF) की ही तरह समझते हैं. लेक‍िन ये दोनों अलग-अलग हैं. ईजीआर (EGR) सीधे तौर पर वॉल्ट में रखे फ‍िज‍िकल गोल्‍ड के बारे में बताता है. वहीं, ईटीएफ क‍िसी एक फंड की यूनिट्स होती हैं जो सोने में निवेश करती हैं. इसमें सबसे बड़ा फर्क यह है क‍ि आप ईजीआर के बदले फ‍िज‍िकल गोल्‍ड की डिलीवरी ले सकते हैं, जबकि नॉर्मल रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स के ल‍िए ईटीएफ में इस तरह की सुव‍िधा नहीं होती. ईटीएफ का बाजार लोगों के बीच प्रचल‍ित है. लेकिन ईजीआर अपनी विशेषताओं के कारण आने वाले समय में तेजी से लोकप्र‍िय हो सकता है.