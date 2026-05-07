Advertisement
trendingNow13207789
Hindi NewsExplainerExplainer: सोने में पैसा लगाने के लि‍ए क्‍या है EGR स्कीम? शेयरों की तरह होगा गोल्‍ड का ट्रेड, आपके ल‍िए कैसे फायदेमंद?

Explainer: सोने में पैसा लगाने के लि‍ए क्‍या है EGR स्कीम? शेयरों की तरह होगा गोल्‍ड का ट्रेड, आपके ल‍िए कैसे फायदेमंद?

Gold ETF: गोल्‍ड ईजीआर और गोल्‍ड ईटीएफ दोनों अलग-अलग हैं. ईजीआर के बदले आप फ‍िज‍िकल गोल्‍ड हास‍िल कर सकते हैं लेक‍िन गोल्‍ड ईटीएफ क‍िसी फंड की यूनिट्स होती हैं जो क‍ि सोने में न‍िवेश करता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 07, 2026, 09:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

What is Gold EGR: भारत में सोने की खरीदारी केवल ज्‍वैलरी तक ही सीम‍ित न होकर भरोसेमंद न‍िवेश का प्रतीक रहा है. हालांकि, जब आप फ‍िज‍िकल गोल्‍ड (Physical Gold) लेते हैं तो इसकी खरीदारी के साथ ही आपको हमेशा प्‍योर‍िटी की च‍िंता बनी रहती है. इसके साथ ही उसे सुरक्षित रखना भी बड़ी चुनौती होता है. इस तरह की क‍िसी भी समस्‍या से छुटकारा पाने के लि‍ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 'इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्‍ट' (EGR) को लॉन्‍च क‍िया है. यह गोल्‍ड को डिजिटली खरीदने और बेचने का मॉर्डन तरीका है. यह ट्रेड‍िशनल इन्‍वेस्‍टमेंट को टेक्‍न‍िक के साथ जोड़ता है.

इलेक्‍ट्रॉन‍िक गोल्ड रिसीप्‍ट यानी ईजीआर (EGR) एक ऐसी डिजिटल रिसीप्‍ट है, जिसे सेबी (Sebi) की तरफ से मान्यता प्राप्त वॉल्‍ट मैनेजर के पास जमा किये गए फ‍िज‍िकल गोल्‍ड के बदले जारी क‍िया जाता है. ये रिसीप्‍ट पूरी तरह डीमैटरियलाइज्ड होती हैं, जिन्हें शेयर मार्केट में स्‍टॉक की तरह खरीदा या बेचा जा सकता है. आसान शब्‍दों में कहें तो ईजीआर (EGR) तिजोरी में रखे असली सोने का डिजिटल मोड है. प‍िछले द‍िनों एनएसई ने 1000 ग्राम सोने की ईंट को ईजीआर में बदलकर इस प्रोसेस की सफल शुरुआत की है.

फ‍िज‍िकल गोल्‍ड पाने का ऑप्‍शन

ईजीआर की खासियत यह है कि यह केवल एक डिजिटल नंबर नहीं है, बल्कि यह र‍ियल गोल्‍ड पर बेस्‍ड रहता है. यदि कोई निवेशक यह चाहता है क‍ि उसे डिजिटल र‍िसीप्‍ट के बदले असली सोना मिल जाए तो वह अपनी ईजीआर (EGR) को सरेंडर कर सकता है. इसके बाद वह उस र‍िसीप्‍ट के बराबर क्‍वांट‍िटी और क्‍वाल‍िटभ्‍ का फ‍िज‍िकल गोल्‍ड प्राप्त कर सकते हैं. यह सुविधा उन लोगों के ल‍िए खास है, जो निवेश के साथ ही स‍िक्‍योर‍िटी भी चाहते हैं. साथ ही वे सोने को जरूरत पड़ने पर घर लाना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 21 की उम्र में जॉब, 28 में एक करोड़ का फंड...वायरल हुई इस लड़की की 'सीक्रेट' सेव‍िंग

सेफ्टी और प्‍योर‍िटी की गारंटी

ईजीआर (EGR) के बाजार में आने से फ‍िज‍िकल गोल्‍ड और फाइनेंश‍ियल मार्केट के बीच दूरी कम होने की उम्मीद है. फ‍िज‍िकल गोल्‍ड के उलअ, ईजीआर को संभालने या स‍िक्‍योर‍िटी को लेकर क‍िसी तरह का झंझट नहीं होता. इसे रखने से चोरी या गुम होने का डर खत्म हो जाता है. इसके अलावा, निवेशकों को बैंक लॉकर के खर्च से भी राहत मिलती है. प्‍योर‍िटी की बात करें तो ईजीआर में यूज होने वाला सोना एलबीएमए (LBMA) और बीआईएस (BIS) के स्‍टैंडर्ड के अनुरूप होता है. इसकी पुष्टि सेबी की तरफ से मान्‍यता प्राप्‍त वॉल्ट मैनेजर की तरफ से की जाती है. ईजीआर में आप छोटा न‍िवेश भी कर सकते हैं, ज‍िससे मार्केट में ल‍िक्‍व‍िड‍िटी बढ़ेगी.

क‍िसे म‍िलेगा नए स‍िस्‍टम का फायदा?

एनएसई की तरफ से शुरू क‍िये गए इस प्रोसेस से सोने के कारोबार में ट्रांसपेरेंसी आएगी और र‍िस्‍क भी कम होगा. इससे ज्‍वैलर, रिफाइनरों, व्‍यापार‍ियों और निवेशकों को एक मजबूत प्‍लेटफॉर्म म‍िलेगा. इसमें छोटी मात्रा में न‍िवेश क‍िया जा सकता है. इसल‍िए आम रिटेल निवेशक भी इसका फायदा उठा सकेंगे. ग्‍लोबल मार्केट में चल रही उथल-पुथल के बीच अपने इन्‍वेस्‍टमेंट पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए ईजीआर अच्‍छा ऑप्‍शन साब‍ित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: होर्मुज पर ट्रंप के यूटर्न से बढ़े सोने-चांदी के भाव, 24K, 22K, 18K का रेट देखिए

गोल्ड ETF और EGR में क्‍या है अंतर?

अक्सर लोग ईजीआर को गोल्ड ईटीएफ (ETF) की ही तरह समझते हैं. लेक‍िन ये दोनों अलग-अलग हैं. ईजीआर (EGR) सीधे तौर पर वॉल्ट में रखे फ‍िज‍िकल गोल्‍ड के बारे में बताता है. वहीं, ईटीएफ क‍िसी एक फंड की यूनिट्स होती हैं जो सोने में निवेश करती हैं. इसमें सबसे बड़ा फर्क यह है क‍ि आप ईजीआर के बदले फ‍िज‍िकल गोल्‍ड की डिलीवरी ले सकते हैं, जबकि नॉर्मल रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स के ल‍िए ईटीएफ में इस तरह की सुव‍िधा नहीं होती. ईटीएफ का बाजार लोगों के बीच प्रचल‍ित है. लेकिन ईजीआर अपनी विशेषताओं के कारण आने वाले समय में तेजी से लोकप्र‍िय हो सकता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Gold EGR

Trending news

जिस पिस्टल ने बचाई ट्रंप की जान, उसी ने ली चंद्रनाथ की जान! जानें G- 43X की खूबियां
West Bengal
जिस पिस्टल ने बचाई ट्रंप की जान, उसी ने ली चंद्रनाथ की जान! जानें G- 43X की खूबियां
मेरे बेटे को मारा, लेकिन मैं उसे फांसी नहीं... सुवेंदु के पीए की हत्या पर बोली मां
West Bengal Assembly Election 2026
मेरे बेटे को मारा, लेकिन मैं उसे फांसी नहीं... सुवेंदु के पीए की हत्या पर बोली मां
बिहार: सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला तैयार, निशांत के पीछे की जानें INSIDE STORY
Bihar cabinet expansion
बिहार: सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला तैयार, निशांत के पीछे की जानें INSIDE STORY
खत्म हुआ कूलिंग पीरियड! नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर बढ़ाएगा आफत; अलर्ट जारी
weather update
खत्म हुआ कूलिंग पीरियड! नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर बढ़ाएगा आफत; अलर्ट जारी
मुख्यमंत्री बनने जा रहे विजय, अब अपनी सुपरहिट 'हीरोइन' को भी लड़वाएंगे चुनाव
thalapathy vijay
मुख्यमंत्री बनने जा रहे विजय, अब अपनी सुपरहिट 'हीरोइन' को भी लड़वाएंगे चुनाव
मैं पीछे था, अचानक से ब्रेक मारा और..चश्मदीद ने बताया कैसे हुई चंद्रनाथ की हत्या?
Shuvendu Adhikari PA
मैं पीछे था, अचानक से ब्रेक मारा और..चश्मदीद ने बताया कैसे हुई चंद्रनाथ की हत्या?
SIR में कट गया था नाम, कोर्ट के आदेश पर जुड़ा और चुनाव जीतकर बन गए विधायक
West Bengal Election
SIR में कट गया था नाम, कोर्ट के आदेश पर जुड़ा और चुनाव जीतकर बन गए विधायक
सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में विदेशी साजिश? पाक-बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा!
West Bengal
सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में विदेशी साजिश? पाक-बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा!
कांग्रेस की जल्‍दी ने विजय की ताजपोशी पर लगाया ब्रेक, द्रविड़ दुर्ग में बदले समीकरण
Tamil Nadu Election 2026
कांग्रेस की जल्‍दी ने विजय की ताजपोशी पर लगाया ब्रेक, द्रविड़ दुर्ग में बदले समीकरण
राहुल गांधी ने हाथ से उठाया खरगे का जूता, Video देख लोग बोले- यही संस्कार हैं
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने हाथ से उठाया खरगे का जूता, Video देख लोग बोले- यही संस्कार हैं