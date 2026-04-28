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Hindi NewsबिजनेसExplainer: क्या है OPEC और कैसे करता है काम; UAE के बाहर होने से क्यों मची है दुनिया में खलबली?

Explainer: क्या है OPEC और कैसे करता है काम; UAE के बाहर होने से क्यों मची है दुनिया में खलबली?

OPEC की स्थापना साल 1960 में की गई थी. इसका मकसद तेल उत्पादक देशों को एक मंच पर लाकर तेल की कीमतों में अस्थिरता और अनुचित मूल्य निर्धारण के खिलाफ एकजुट करना था. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:46 PM IST
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Source : Reuters
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What is Opec : ईरान जंग के बीच UAE ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC) और OPEC+ से बाहर निकलने का बड़ा फैसला लिया है. ये निर्णय 1 मई से प्रभावी होगा. UAE के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ये फैसला देश की ऊर्जा रणनीति और आर्थिक दृष्टिकोण की गहन समीक्षा के बाद लिया गया है. UAE ने साफ किया है कि ये कदम उसकी लॉन्ग टर्म रणनीति और आर्थिक योजना के तहत उठाया गया है.

क्या है OPEC?

OPEC की स्थापना साल 1960 में की गई थी. इसका मकसद तेल उत्पादक देशों को एक मंच पर लाकर तेल की कीमतों में अस्थिरता और अनुचित मूल्य निर्धारण के खिलाफ एकजुट करना था. साथ ही सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय स्थापित करना भी इसका उद्देश्य था. इस संगठन का लक्ष्य उपभोक्ता देशों को नियमित, किफायती और प्रभावी रूप से तेल की सप्लाई सुनिश्चित करना और निवेशकों को उचित फायदा दिलाना है. अबू धाबी (जो बाद में UAE का हिस्सा बना) ने 1967 में OPEC की सदस्यता ली थी.

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OPEC के मौजूदा सदस्य देश कौन-कौन हैं?

OPEC की शुरुआत 5 देशों ने मिलकर की थी समय के साथ कई देश जुड़े और कुछ बाहर भी हुए.

  • ईरान

  • इराक

  • कुवैत

  • सऊदी अरब

  • वेनेजुएला

फिलहाल OPEC में 11 सदस्य देश हैं:

  • अल्जीरिया

  • कांगो

  • इक्वेटोरियल गिनी

  • गैबॉन

  • ईरान

  • इराक

  • कुवैत

  • लीबिया

  • नाइजीरिया

  • सऊदी अरब

  • वेनेजुएला

इनमें सऊदी अरब को OPEC का सबसे प्रभावशाली सदस्य माना जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करता है.

ये भी पढ़ें : ईरान तनाव के बीच UAE का बड़ा फैसला, 1 मई से OPEC छोड़ने का ऐलान

कौन-कौन से देश छोड़ चुके हैं OPEC?

  • कतर: 1961 में शामिल हुआ. 2019 में बाहर निकला.

  • इंडोनेशिया: 1962 में शामिल हुआ. 2009 और 2016 में दो बार बाहर हुआ.

  • इक्वाडोर: 1973 में शामिल हुआ. 1992 में सदस्यता निलंबित हुई, 2007 में दोबारा जुड़ा और 2020 में फिर बाहर हो गया.

  • गैबॉन: 1975 में शामिल हुआ. 1995 में बाहर निकला. लेकिन 2016 में दोबारा शामिल होकर अब भी सदस्य है.

कतर ने OPEC छोड़ते समय कहा था कि यह पूरी तरह कारोबारी फैसला था, ताकि वो अपने LNG निर्यात पर ज्यादा ध्यान दे सके.

OPEC+ क्या है?

OPEC+ की स्थापना 2016 में की गई थी. इसका गठन मुख्य रूप से अमेरिका में shale oil प्रोडक्शन बढ़ने और तेल कीमतों में गिरावट के जवाब में हुआ था. इस ग्रुप में OPEC के सभी सदस्य देशों के अलावा 10 नॉन-मेंबर देश शामिल हैं. इनमें रूस सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है.

OPEC का वैश्विक प्रभाव कितना बड़ा?

साल 2022 में OPEC देशों ने लगभग 28.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन किया था, जो दुनिया के कुल तेल उत्पादन का करीब 38 प्रतिशत था. सऊदी अरब OPEC का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. वहीं, अमेरिका 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश था.

UAE के बाहर निकलने का क्या असर होगा?

UAE के बाहर निकलने के बाद भी देश ने कहा है कि वह जिम्मेदारी से तेल उत्पादन करेगा और बाजार की मांग तथा परिस्थितियों के अनुसार धीरे-धीरे अतिरिक्त उत्पादन लाएगा. एनालिस्ट का मानना है कि इससे OPEC की बाजार पर पकड़ कमजोर हो सकती है. UAE का OPEC और OPEC+ छोड़ना वैश्विक तेल बाजार के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है. इससे न केवल OPEC की ताकत पर असर पड़ेगा. बल्कि आने वाले समय में तेल की कीमतों और उत्पादन नीति में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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