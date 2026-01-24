Advertisement
Rupee Credit Card: पीएम स्‍वन‍िध‍ि क्रेड‍िट कार्ड के जर‍िये स्‍ट्रीट वेंडर अब ब‍िना क‍िसी गारंटी के 30 हजार रुपये तक का लोन ले सकते हैं. इससे पहले से चल रही पीएम स्‍वन‍िध‍ि योजना के तहत अभी 50000 रुपये तक के लोन की सुव‍िधा है.

Jan 24, 2026, 09:57 AM IST
What is PM Svanidhi Credit Card: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक द‍िन पहले पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना (PM SVANidhi Credit Card) को लॉन्‍च क‍िया था. सरकार ने इस योजना को रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे कारोबार‍ियों को ध्‍यान में रखकर शुरू क‍िया है. इसके तहत 30,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड ब‍िना क‍िसी गारंटी के ल‍िये ल‍िया जा सकेगा. कार्ड को करीब ब्याज-मुक्त बताया जा रहा है और ब‍िजनेस में रोजमर्रा की जरूरत में पैसा म‍िल सकेगा. प्रधानमंत्री ने केरल से इसकी लॉन्चिंग करते हुए कहा, 'पहले केवल अमीर लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था, अब स्‍ट्रीट वेंडर भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड रख सकेंगे.'

क्‍या है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड?

पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड (Rupee Credit Card) है. यह कोरोना काल के दौरान सरकार की तरफ से शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का हिस्सा है. योजना का मकसद स्‍ट्रीट वेंडर को छोटे-छोटे लोन देकर उनके ब‍िजनेस को मजबूत करना था. इस क्रेडिट कार्ड के जर‍िये ऐसे लोग रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. इस कार्ड में रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसेल‍िटी म‍िलती है. यानी समय पर पैसा चुकाने पर ब्याज करीब-करीब जीरो हो जाता है.

कौन ले सकता है क्रेडिट कार्ड?
पीएम स्वनिधि योजना के तहत जिन व्यापारियों ने अपनी दूसरी क‍िश्‍त के लोन का समय पर भुगतान कर द‍िया, वे इस कार्ड के ल‍िये आवेदन कर सकते हैं. तीसरी क‍िश्‍त लेने वाले भी इस कार्ड को लेने के पात्र हैं. यद‍ि आपका लोन चल रहा है या आप इस लोन को अदा कर चुके हैं तब भी आप इस कार्ड को ले सकते हैं. कार्ड के जर‍िये आपको अध‍िकतम 30,000 रुपये तक का लोन म‍िलने की सुव‍िधा है. इसके अलावा आप पीएम स्‍वन‍िध‍ि योजना के तहत लोन के ल‍िए पहली किश्त में अधिकतम 15,000 रुपये, दूसरी क‍िश्‍त में 25,000 रुपये और तीसरी क‍िश्‍त में अधिकतम 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं. समय से बकाया देने पर आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ती जाती है.

क‍ितना लगता है ब्‍याज?
वैसे को इस तरह के क्रेड‍िट कार्ड पर 7% का ब्याज है. लेक‍िन यद‍ि आप यह भुगतान समय से पहले या समय पर कर देते हैं तो ब्‍याज करीब-करीब जीरो हो जाता है. इसे यूज करने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती रहती है. यद‍ि आपने ब‍िना क‍िसी पेनाल्‍टी के साथ समय से भुगतान क‍िया तो आपको भविष्य में बड़े लोन म‍िलने में आसानी होती है.

डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक की सुव‍िधा
डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए हर महीने अधिकतम 100 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा. सालभर में कुल 1,200 रुपये तक के कैशबैक का फायदा आप उठा सकते हैं. व्यापारी इसके जर‍िये स्मार्टफोन से पेमेंट कर सकेंगे और कैशबैक का भी फायदा उठाएंगे. योजना से व्यापारी केवल लोन ही नहीं, बल्कि वित्तीय साक्षरता, स्किल डेवलपमेंट और सरकारी कल्याण योजनाओं से भी जुड़ सकेंगे. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और फाइनेंश‍ियल सर्व‍िस के ड‍िपार्टमेंट इसे लागू कर रहे हैं.

कैसे करें आवेदन?
पीएम स्‍वन‍िध‍ि योजना के तहत लोन के ल‍िए आवेदन करने के ल‍िये ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट  www.pmsvanidhi.mohua.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई करें. इसके अलावा आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं. इसके ल‍िए आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट आद‍ि की जरूरत होती है. लेक‍िन इससे जुड़े क्रेड‍िट कार्ड के ल‍िए आवेदन करने के लि‍ए आपको संबंध‍ित बैंक में जाना होगा.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

सवाल: पीएम स्‍वन‍िध‍ि क्रेड‍िट कार्ड के तहत क‍ितना पैसा म‍िल सकता है?
जवाब: पीएम स्‍वन‍िध‍ि क्रेड‍िट कार्ड योजना के तहत अध‍िकतम 30,000 रुपये तक का लोन म‍िल सकता है. सरकार इसे आगे आने वाले समय में बढ़ा सकती है.

सवाल: पीएम स्‍वन‍िध‍ि क्रेड‍िट कार्ड को कब लॉन्‍च क‍िया गया?
जवाब: पीएम स्‍वन‍िध‍ि क्रेड‍िट कार्ड योजना को पीएम मोदी ने 23 जनवरी 2026 को लॉन्‍च क‍िया. इसका मकसद रेहड़ी-पटरी वालों को साहूकारों के चंगुल से छुटकारा द‍िलाना है.

सवाल: पीएम स्‍वन‍िध‍ि क्रेड‍िट कार्ड कौन ले सकता है?
जवाब: पीएम स्‍वन‍िध‍ि क्रेड‍िट कार्ड वहीं लोग ले सकते हैं जिन्होंने पीएम स्‍वन‍िध‍ि योजना के तहत म‍िलने वाली तीसरी क‍िश्‍त ले ली हो. या उनका लोन अभी चल रहा हो. रेहड़ी-पटरी वाले, ठेला लगाने वाले, फेरी वाले आदि वहीं सड़क व्यापारी इसमें शाम‍िल हो सकते हैं ज‍िनका नाम नगर निगम / नगर पालिका के सर्वे में शाम‍िल हो. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

