PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: क्‍या है पीएम व‍िकस‍ित भारत रोजगार योजना? क‍िसे और कैसे म‍िलेगा 15,000 रुपये का फायदा
Govt Scheme: योजना के तहत कम से कम 50 कर्मचारियों वाली कंपनियों को 5 अतिरिक्त कर्मचारी और 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपन‍ियों को दो अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे. नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक काम पर रखना होगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:05 PM IST
Govt Job Scheme: केंद्र सरकार की तरफ से रोजगार के मौके बढ़ाने पर लगातार फोकस क‍िया जा रहा है. सरकार ने रोजगार के मौके बढ़ाने और नए कर्मचारियों को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) शुरू की है. 1 जुलाई 2025 को सरकार की तरफ से मंजूर एक लाख करोड़ रुपये की इस योजना का मकसद 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक देश में 3.5 करोड़ से ज्‍यादा नौकरियों के मौके पैदा करना है.

योजना के ल‍िए कौन कर सकता है आवेदन?

योजना सभी नियोक्ताओं (कंपनियों) और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए है. पार्ट A पहली बार नौकरी करने वालों के लिए है, जबकि पार्ट बी नियोक्ताओं को फायदा देता है. ऐसे कर्मचारी ज‍िनकी मंथली इनकम एक लाख रुपये तक है, वे पार्ट A के तहत फायदा ले सकते हैं. योजना के तहत कम से कम 50 कर्मचारियों वाली कंपनियों को 5 अतिरिक्त कर्मचारी और 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपन‍ियों को दो अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे. नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक काम पर रखना होगा.  
जिन कंपनियों को EPF & MP एक्ट, 1952 से छूट है वे भी इस योजना में शामिल हो सकती हैं.

क्या हैं फायदा?
इस योजना के तहत कर्मचारियों और एम्‍पलॉयर दोनों के ल‍िए फायदा है. कर्मचारियों के लिए यह फायदा है क‍ि पहली बार नौकरी करने वालों को एक बार में अधिकतम 15,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा, जो दो किस्तों में दिया जाएगा. यह पैसा उनके एक महीने की बेस‍िक सैलरी के बराबर होगी. दूसरी तरफ एम्‍पलॉयर के ल‍िए यह फायदा होगा क‍ि हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए जो 6 महीने तक काम करता है, एम्‍पलॉयर को हर महीने 3,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा.

क‍िस पर क‍ितना फायदा?
10,000 रुपये तक की सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए 1,000 रुपये. 10,000 से 20,000 रुपये सैलरी वालों के लिए 2,000 रुपये.30,000 रुपये तक की सैलरी वालों के लि‍ए 3,000 रुपये. यह स्‍कीम दो साल तक चलेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए इसे चार साल तक बढ़ाया जा सकता है.

कैसे म‍िलेगा फायदा?
क‍िसी भी कर्मचारी को पहले ऑफ‍िश‍ियल पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा या UMANG ऐप के जरिये अपना यूएएन (UAN) नंबर अपलोड करें. एम्‍पलॉयर को इसके लि‍ए इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) फाइल करना होगा और सभी मौजूदा व नए कर्मचारियों के लिए उमंग (UMANG) ऐप के जर‍िये UAN खोलें. 

