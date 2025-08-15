नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट सबके खाते में आएंगे ₹15000, PM मोदी ने किया PMVBRY योजना ऐलान, किसे मिलेगा, कैसे करें अप्लाई, पूरी डिटेल

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: आजादी के 79वें उत्सव पर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. 1 लाख करोड़ रुपये की रोजगार योजना का ऐलान किया गया. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ देश के करोड़ों युवाओं को मिलेगा. सबसे खास बात ये है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही नौकरियों पर इस योजना का लाभ मिलेगा.

क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ?

जवाब: PM Viksit Bharat Rozgar Yojana रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से चलाई गई योजना है. इस स्कीम के तहत युवाओं को उनकी पहली बार नौकरी पर 15000 रुपये मिलेंगे. पहले इसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (Employment Linked Incentive) के नाम से लॉन्च किया गया, बाद में इसका नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार योजना कर दिया गया. सरकारी संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस स्कीम को ऑपरेट करती है.

किसे मिलेंगे 15000 रुपये की रकम ?

जवाब:सरकारी की इस स्कीम का लाभ उन युवाओं को मिलेगा, जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नई नौकरी ज्वाइन करते हैं. सरकारी और प्राइवेट दोनों ही नौकरियों में इस योजना का लाभ मिलेगा. जनकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता हो, वो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकेंगे. वहीं सैलरी 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. योजना के तहत 2 किश्तों में ये रकम खाते में ट्रांसफर की जाएगी. नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद पहली किश्त ट्रांसफर की जाएगी

कब तक चलेगी विकसित भारत रोजगार स्कीम?

जवाब: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PM-VBRY) के जरिए 3.5 करोड़ नौकरियां तैयार करने का लक्ष्य है. इस योजना का लाभ 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच ज्वाइन की ई नौकरियों पर लागू होगा.

इस योजना का फोकस क्या है ?



जवाब: इस स्कीम का फोकस देश के युवाओं, MSMEs और अलग-अलग सेक्टर्स पर है. खासकर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है.