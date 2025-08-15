 नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट सबके खाते में आएंगे ₹15000, PM मोदी ने किया PMVBRY योजना ऐलान, किसे मिलेगा, कैसे करें अप्लाई, पूरी डिटेल
Advertisement
trendingNow12882067
Hindi Newsबिजनेस

नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट सबके खाते में आएंगे ₹15000, PM मोदी ने किया PMVBRY योजना ऐलान, किसे मिलेगा, कैसे करें अप्लाई, पूरी डिटेल

what is PM Viksit Bharat Rozgar Yojana:  आजादी के 79वें उत्सव पर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. 1 लाख करोड़ रुपये की रोजगार योजना का ऐलान किया गया. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ देश के करोड़ों युवाओं को मिलेगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 15, 2025, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट सबके खाते में आएंगे ₹15000, PM मोदी ने किया PMVBRY योजना ऐलान, किसे मिलेगा, कैसे करें अप्लाई, पूरी डिटेल

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: आजादी के 79वें उत्सव पर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. 1 लाख करोड़ रुपये की रोजगार योजना का ऐलान किया गया. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ देश के करोड़ों युवाओं को मिलेगा. सबसे खास बात ये है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही नौकरियों पर इस योजना का लाभ मिलेगा.   

क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ?

जवाब: PM Viksit Bharat Rozgar Yojana रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से चलाई गई योजना है.  इस स्कीम के तहत युवाओं को उनकी पहली बार नौकरी पर 15000 रुपये मिलेंगे. पहले इसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (Employment Linked Incentive) के नाम से लॉन्च किया गया, बाद में इसका नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार योजना कर दिया गया. सरकारी संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस स्कीम को ऑपरेट करती है.  .'मोदी दीवार बनकर खड़ा है'...लाल किले से PM ने कर दिया ट्रंप का इलाज! अमेरिकी टैरिफ का निकाल दिया तोड़

किसे मिलेंगे  15000 रुपये की रकम  ?

जवाब:सरकारी की इस स्कीम का लाभ उन युवाओं को मिलेगा, जो  1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नई नौकरी ज्वाइन करते हैं. सरकारी और प्राइवेट दोनों ही नौकरियों में इस योजना का लाभ मिलेगा. जनकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता हो, वो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकेंगे. वहीं सैलरी 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.  योजना के तहत 2 किश्तों में ये रकम खाते में ट्रांसफर की जाएगी. नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद पहली किश्त ट्रांसफर की जाएगी 

कब तक चलेगी विकसित भारत रोजगार  स्कीम?

जवाब: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PM-VBRY) के जरिए 3.5 करोड़ नौकरियां तैयार करने का लक्ष्य है.  इस योजना का लाभ 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच ज्वाइन की ई नौकरियों पर लागू होगा.   15 अगस्त को पीएम मोदी का डबल दिवाली तोहफा, TAX में होगी बड़ी कटौती, दाम कम, दम ज्यादा

इस योजना का फोकस  क्या है ?  
 
जवाब: इस स्कीम का फोकस देश के युवाओं, MSMEs और अलग-अलग सेक्टर्स पर है. खासकर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Employment

Trending news

तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
Rahul Gandhi
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
Donald Trump
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
Jammu and Kashmir
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
Kishtwar cloudburst
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Sarkaryavah Dattatreya
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
Kishtwar cloudburst
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
wagoneer jeep
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
PM Modi
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
Sudarshan Chakra
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
;