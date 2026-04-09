PPF Extension Rules: अगर आप भी पीपीएफ (PPF) में न‍िवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपको होना जरूरी है. अध‍िकतर लोगों को यही जानकारी होती है क‍ि सरकार की तरफ से संचाल‍ित की जाने वाली स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम पीपीएफ (PPF) में इनवेस्‍टमेंट के ल‍िए 15 साल का समय होता है. पीपीएफ में क‍िया गया न‍िवेश 15 साल में मैच्‍योर हो जाता है. लेक‍िन आपको बता दें इसमें क‍िये जाने वाले न‍िवेश को आप 15 साल के बाद भी कंटीन्‍यू कर सकते हैं. पीपीएफ अभी भी सबसे सुरक्षित, टैक्स-फ्री और गारंटीड रिटर्न वाली स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम है. अगर आपको पैसे की तुरंत जरूरत नहीं है तो आप भी इसमें लंबे समय तक न‍िवेश करके इसका फायदा उठा सकते हैं. आइए जानते हैं पीपीएफ (PPF) से जुड़ी ड‍िटेल के बारे में-

पीपीएफ का मैच्‍योर‍िटी पीर‍ियड

पीपीएफ (PPF) अकाउंट की लॉक-इन और मैच्योरिटी पीर‍ियड 15 साल का है.

हर फाइनेंश‍ियल ईयर में आप इसमें कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. Add Zee News as a Preferred Source

मौजूदा ब्याज दर का र‍िव्‍यू हर त‍िमाही पर होता है. फ‍िलहाल इसकी ब्‍याज दर 7.1% सालाना है.

मैच्‍योर‍िटी पीर‍ियड के बाद क्‍या है ऑप्‍शन?

15 साल पूरे होने पर तीन ऑप्‍शन होते हैं. पहले ऑप्‍शन यह होता है क‍ि आप पूरा पैसा निकालकर अकाउंट को बंद कर दें. दूसरा यह क‍ि आप 15 साल के बाद अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाते रहे. इसमें आप ब‍िना एक्‍स्‍ट्रा पैसा जमा क‍िये केवल पुराने बैलेंस पर ब्याज की राश‍ि कमा सकते हैं. आपको एक्सटेंशन अपने आप नहीं होता. मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर फॉर्म-4 (या फॉर्म-H) भरकर बैंक/पोस्ट ऑफिस में आवेदन करना जरूरी है.

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कितनी बार बढ़ा सकते हैं PPF का टाइम पीर‍ियड?

पीपीएफ टाइम पीर‍ियड को आप अनलिमिटेड बार बढ़ा सतके हैं. लेक‍िन यह एक्‍सटेंशन हर 5 साल के ब्‍लॉक में होगा. यानी आप चाहें तो 20 साल, 25 साल, 30 साल या जितना चाहें उतना समय तक चला सकते हैं. इसकी कोई ऊपरी ल‍िमि‍ट नहीं है. एक्सटेंशन दो तरीके से क‍िया जा सकता है. पहले में आप हर साल डेढ़ लाख रुपये तक की नई राश‍ि जमा कर सकते हैं. इस पैसे पर भी 7.1% ब्याज और कम्‍पाउंड‍िंग का फायदा म‍िलता है. इससे आपकी टैक्स सेव‍िंग भी जारी रहती है. दूसरा ब‍िना जमा के एक्सटेंशन यानी आपका पुराना बैलेंस क‍िसी प्रकार की जमा के ब‍िना भी ब्याज कमाता रहता है.

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टैक्स बेन‍िफ‍िट (EEE स्टेटस)

आपकी तरफ से जमा क‍िये जाने वाले पैसे पर 80C के तहत टैक्स छूट म‍िलती है. इसके अलावा पीपीएफ पर म‍िलने वाले ब्याज पर भी क‍िसी तरह का टैक्स नहीं देना होता. इसके अलावा मैच्योरिटी या निकासी पर क‍िसी तरह का टैक्स नहीं लगता. यह सुविधा एक्सटेंशन पीरियड में भी बनी रहती है.

एक्सटेंशन के फायदे

लंबे समय तक टैक्स-फ्री कंपाउंडिंग का फायदा. बाजार के उतार-चढ़ाव से अलग सुरक्षित गारंटीड रिटर्न. रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या लॉन्‍ग टर्म के प्‍लान के बहुत ही उपयोगी प्‍लान. अगर पैसे की जरूरत पड़े तो एक्सटेंशन पीरियड में भी कुछ शर्तों के साथ पैसा न‍िकाला जा सकता है.