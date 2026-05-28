PPF Extension Rules: पीपीएफ में निवेश करना लंबे समय से ही नौकरीपेशा और बिजनेसमैन की पसंद रहा है. अगर आप भी इसमें निवेश करते हैं तो आपको इसके एक्सटेंशन से जुड़े नियम पता होने चाहिए, जिससे आप इसमें 15 साल के बाद भी निवेश कर पाएंगे.
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What is PPF Extension Rules: अगर आपका पीपीएफ (PPF) अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, इसके नियम से जुड़ी सभी जानकारी आपको होना जरूरी है. अधिकतर निवेश करने वालों को यही पता होता है कि सरकार की तरफ से संचालित की जाने वाली स्मॉल सेविंग स्कीम पीपीएफ (PPF) में इन्वेस्टमेंट के लिए 15 साल का समय होता है. पीपीएफ का निवेश 15 साल में मैच्योर हो जाता है. लेकिन शायद ही आपको पता हो कि इसके निवेश को आप 15 साल के बाद भी कंटीन्यू कर सकते हैं. आज के समय में भी पीपीएफ सबसे सुरक्षित, टैक्स-फ्री और गारंटीड रिटर्न वाली स्मॉल सेविंग स्कीम है. आइए जानते हैं पीपीएफ (PPF) से जुड़ी डिटेल के बारे में-
पीपीएफ (PPF) अकाउंट का लॉक-इन और मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है. हर फाइनेंशियल ईयर में आपको इस अकाउंट में कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा डेढ़ लाख रुपये तक जमा करने होते हैं. मौजूदा ब्याज दर का रिव्यू हर तिमाही पर होता है. फिलहाल इसकी ब्याज दर 7.1% सालाना है. पीएफ खाताधारक के अकाउंट में ब्याज का पैसा हर फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन क्रेडिट होता है.
पीपीएफ अकाउंट के 15 साल पूरे होने पर आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं. पहले ऑप्शन यह होता है कि आप पूरा पैसा निकालकर अकाउंट को बंद कर दें. दूसरा यह कि आप 15 साल के बाद अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाते रहे. यहां आप बिना एक्स्ट्रा पैसा जमा किये केवल पुराने बैलेंस पर ब्याज की राशि कमा सकते हैं. एक्सटेंशन अपने आप नहीं होता. मैच्योरिटी के एक साल के अंदर फॉर्म-4 (या फॉर्म-H) भरकर बैंक / पोस्ट ऑफिस में आवेदन करना जरूरी है.
पीपीएफ के टाइम पीरियड को आप 5 साल के ब्लॉक में तीन बार बढ़ा सकते हैं. यानी आप चाहें इसे 20 साल, 25 साल या फिर 30 साल तक के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं. इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती. एक्सटेंशन दो तरीके से किया जा सकता है. पहले में आप हर साल डेढ़ लाख तक की नई राशि जमा कर सकते हैं. इस पैसे पर भी 7.1% ब्याज और कम्पाउंडिंग का फायदा मिलता है. इससे आपकी टैक्स सेविंग भी जारी रहती है. दूसरा बिना जमा के एक्सटेंशन यानी आपका पुराना बैलेंस किसी प्रकार की जमा के बिना भी ब्याज कमाता रहता है.
आपकी तरफ से जमा किये जाने वाले पैसे पर 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता. इसके अलावा मैच्योरिटी या निकासी पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता. यह सुविधा एक्सटेंशन पीरियड में भी बनी रहती है.
लंबे समय तक टैक्स-फ्री कंपाउंडिंग का फायदा. बाजार के उतार-चढ़ाव से अलग सुरक्षित गारंटीड रिटर्न. रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या लॉन्ग टर्म के प्लान के बहुत ही उपयोगी प्लान. अगर पैसे की जरूरत पड़े तो एक्सटेंशन पीरियड में भी कुछ शर्तों के साथ पैसा निकाला जा सकता है.
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