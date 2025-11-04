'खतरे में TATA ट्रस्ट', रतन टाटा के जाते ही ₹34 लाख करोड़ की कंपनी में शुरू हुई कुर्सी की सबसे बड़ी लड़ाई, बात कोर्ट-कचहरी तक घिसट गई!

Tata Trust: टाटा मतलब ट्रस्ट, भरोसा, लेकिन अब उसी टाटा ट्रस्ट में लड़ाई-झगड़े, कुर्सी के लिए मारामारी हो रही है. जिस टाटा का नमक आप खाते हैं, जिसकी गाड़ियों में घूमते हैं, जिसके जहाज में उड़ते हैं, उस टाटा ट्रस्ट में अधिकारों और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है. टाटा ट्रस्ट की ये लड़ाई सरकार के दखल से भी शांत नहीं हुई. अब इस लड़ाई का फैसला कोर्ट-कचहरी से करने की बात हो रही है.

टाटा में क्यों हो रही लड़ाई

टाटा ट्रस्ट में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है. टाटा ट्रस्ट्स के पूर्व ट्रस्टी मेहली मिस्त्री कोर्ट पहुंचने की बात कर रहे हैं. टाटा ट्रस्ट में दो गुट बंट चुके हैं. एक नोएल टाटा का गुट तो दूसरा मिस्त्री का. दोनों गुटों के बीच दबदबे की जंग के बीच मेहली मिस्त्री को टाटा ट्रस्ट्स के निकाल दिया गया. उन्होंने इस फैसले का विरोध करते हुए महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के समक्ष एक कैविएट दायर किया है. मेहली मिस्त्री वहीं हैं, जिन्होंने अपने चचेरे भाई साइरस मिस्त्री के खिलाफ जाकर रतन टाटा का साथ दिया था.मेहली, रतन टाटा के ऐसे भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी थे, जिन पर टाटा सबसे ज्यादा विश्वास करते थे. रतन टाटा के अंतिम वक्त में भी वो उनके साथ थे. रतन टाटा के खास मेहली मिस्त्री ने खुद को सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और बाई हीराबाई जमशेदजी नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से खुद को हटाए जाने की चुनौती दी है.

नोएल टाटा बढ़ा रहे हैं अपना दबदबा

रतन टाटा के जाने के बाद नोएल टाटा को ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया. उनके पास से ही नोएल अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं . नोएल टाटा गुट के वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने मेहल मिस्त्री की नियुक्ति के खिलाफ वोटिंग की, जिसके बाद सर्वसम्मति न होने के कारण फैसला पास नहीं हो सका और उन्हें ट्रस्टी का पद छोड़ना पड़ा है. अब वो इस फैसले को कानूनी चुनौती दे रहे हैं. यानी टाटा ट्रस्ट की ये लड़ाई लंबी और कानूनी रास्तों पर फैल सकती है.

रतन टाटा की बहनों ने उठाया सवाल

टाटा ट्रस्ट में चल रहे विवाद में सरकार ने भी दखल दिया. खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टाटा ट्रस्ट के बोर्ड सदस्यों से मुलाकात और उन्हें यह विवाद सुलझाने को कहा. अब रतन टाटा की दोनों बहनों ने खुलकर इस चिंता जताई है. उनकी बहन शिरीन जिजीभॉय और डीनना जिजीभॉय ने कहा कि रतन टाटा के जाने के बाद से टाटा ट्रस्ट का भविष्य खतरे में दिख रहा है. उन्की बहनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रतन टाटा तीन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते था, जिसमें मेहली मिस्त्री, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और डेरियस खंबाटा हैं. जिस तरह से नोएल टाटा ट्रस्ट में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं उसपर रतन टाटा की दोनों बहनों ने कहा कि रतन टाटा कभी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि सिर्फ टाटा परिवार का सदस्य ट्रस्ट का नेतृत्व करे.