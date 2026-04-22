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Hindi NewsबिजनेसRBI का ऑटो पेमेंट से जुड़ा नया न‍ियम क्‍या है, पैसा कटने से 24 घंटे पहले आएगा मैसेज, क्‍या होगा फायदा?

RBI का ऑटो पेमेंट से जुड़ा नया न‍ियम क्‍या है, पैसा कटने से 24 घंटे पहले आएगा मैसेज, क्‍या होगा फायदा?

Reserve Bank of India: आरबीआई की तरफ से ग्राहकों की सुव‍िधा और सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए नया न‍ियम शुरू क‍िया गया है. इसके तहत 15000 रुपये से कम रकम का आपका कोई भी ऑटो पे यद‍ि एक्‍ट‍िव है तो अमाउंट ड‍िडक्‍शन से कम से कम 24 घंटे पहले आपको जानकारी दी जानी जरूरी है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 22, 2026, 10:53 AM IST
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RBI E-Mandate Rule: आपकी हर द‍िन से जुड़ी जरूरतों के बीच ऑटोमैटिक पेमेंट करना अब पहले से आसान हो गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ई-मैंडेट से जुड़े नए न‍ियमों को लागू कर द‍िया है. जी हां, आरबीआई (RBI) के नए न‍ियम के अनुसार अब क‍िसी भी प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट शुरू करने से पहले कस्‍टमर को एक बार रज‍िस्‍ट्रेशन कराना जरूरी होगा. इस बदलाव से यूपीआई (UPI) ऑटो-पे, क्रेडिट-डेबिट कार्ड और प्रीपेड पेमेंट इंस्‍ट्रमेंट पर लागू होगा. इसके बाद छोटी रकम वाले सब्सक्रिप्शन, बिल और रिन्यूअल बार-बार ओटीपी दर्ज क‍िये बगैर आसानी से पूरे हो जाएंगे.

आरबीआई (RBI) की तरफ से सबसे बड़ा बदलाव 15,000 रुपये की लिमिट को लेकर क‍िया गया है. अब 15,000 रुपये तक के ऑटो-पे ब‍िना क‍िसी ओटीपी (OTP) के ऑटोमेट‍िक तरीके से जो जाएंगे. इससे आपका OTT सब्सक्रिप्शन, यूटिलिटी बिल, ऐप रिन्यूअल और छोटी EMI जैसी चीजें बिना किसी रुकावट के चलेंगी. लेकिन 15,000 रुपये से ज्‍यादा के ट्रांजेक्शन के लिए एडिशनल अथेंटीकेसन जरूरी रहेगा. यानी सेफ्टी की एक एक्‍स्‍ट्रा लेयर बनी रहेगी, ताकि कोई भी बड़ा अमाउंट खाते से कटने से पहले आपकी मंजूरी हो. हालांक‍ि, यह भी छूट है क‍ि 15,000 से एक लाख रुपये तक का इंश्‍योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड इन्‍वेस्‍टमेंट और क्रेडिट कार्ड बिल जैसे पेमेंट कुछ शर्तों के साथ बिना OTP पूरे हो सकते हैं.

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ड‍िडक्‍शन से 24 घंटे पहले अलर्ट जरूरी

आरबीआई (RBI) ने कस्‍टमर कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए अलर्ट जरूरी कर द‍िया है. अकाउंट से होने वाले हर ऑटो डेबिट से कम से कम 24 घंटे पहले आपको जानकारी म‍िलनी जरूरी होगी. बैंक की तरफ से द‍िये जाने वाले मैसेज में मर्चेंट का नाम, रकम और डेबिट की सही तारीख लिखी होगी. यद‍ि आपको पेमेंट कैंस‍िल करना हो या सब्सक्रिप्शन बंद करना हो तो आप इसे आसानी से ऑप्‍ट आउट कर सकेंगे. इतना ही नहीं ट्रांजेक्शन के बाद भी पोस्ट-डेबिट अलर्ट आएगा.

ई-मैंडेट के लि‍ए क‍िसी तरह का चार्ज नहीं

र‍िजर्व बैंक की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि ई-मैंडेट सेटअप करने या यूज करने के लि‍ए कस्‍टमर से क‍िसी प्रकार का चार्ज नहीं ल‍िया जाएगा. यद‍ि आपका कार्ड नया जारी होता है तो पुराने ई-मैंडेट को नए कार्ड से आसानी से जोड़ा जा सकेगा. इससे आपकी सर्व‍िस ब‍िना क‍िसी रुकावन के चलती रहेंगी. बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की यह ज‍िम्‍मेदाीर होगी क‍ि वे इन नियमों का पालन करें. यद‍ि आपके साथ क‍िसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है और आप समय पर रिपोर्ट करते हैं तो आपकी सेफ्टी बनी रहेगी.

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आम आदमी को क्‍या फायदा होगा?

  • इन बदलाव से आपके ट्रांजेक्‍शन पहले से ज्‍यादा स‍िक्‍योर हो सकेंगे. छोटे-मोटे मंथली खर्च अब बिना क‍िसी OTP के पूरे हो जाएंगे. इससे डिजिटल पेमेंट और फास्‍ट हो जाएगा. बड़े अमाउंट पर एक्‍स्‍ट्रा चेक की सुव‍िधा होगी और आप फ्रॉड से बचे रहेंगे.

  • 24 घंटे का अलर्ट सिस्टम अनचाहे डेबिट को रोकने का अच्छा मौका है. RBI का यह कदम डिजिटल पेमेंट को बिना क‍िसी रुकावट के बढ़ावा देने की दिशा में कदम है. लेकिन यह कंज्‍यूमर स‍िक्‍योर‍िटी को कभी कमजोर नहीं होने देगा.

  • आजकल रूटीन लाइफ में सब्सक्रिप्शन और ऑटो-पेमेंट बढ़ रहे हैं. आरबीआई (RBI) सुविधा और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है.

क‍िन-क‍िन पर लागू होगा नया न‍ियम?

  • यूपीआई ऑटो पे

  • डेबिट और क्रेड‍िट कार्ड

  • प्रीपेड पेमेंट इंस्‍ट्रूमेंटस 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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