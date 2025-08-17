एक लोन ऐसा भी, जहां बैंक ही हर महीने भरती है 'EMI', कर्ज में ली गई रकम भी चुकाने का झंझट नहीं, रिवर्स मॉर्गेज लोन की पूरी डिटेल

Reverse Mortgage Loan: जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपने उस कर्ज के एवज में ब्याज और EMI वसूलती है. हर महीने ईएमआई के तौर पर आपको एक निश्चित रकम देनी पड़ती है, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे लोन के बारे में सुना है, जहां लोन देने वाला बैंक कर्जदार को ही हर महीने EMI भरती हो. अगर नहीं सुना तो ये खबर आपके लिए है. ये लोन न केवल आपको हर महीने अपने खर्चे चलाने के लिए एक फिक्स्ड इनकम देता है.

हर महीने फिक्स्ड इनकम

नौकरी के बाद अगर पेंशन न हो तो गुजर बसर करना आसान नहीं होता. नियमित इनकम के अभाव में लोग अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं. न पेंशन है और न देखभाल के लिए बच्चे. ऐसे में आपका अपना खुद का घर आपके बुढ़ापे की लाठी बन सकता है. आपका घर आपके लिए पेंशन का इंतजाम कर सकता है. आपका अपना घर आपको हर महीने फिक्स्ड इनकम दिला सकता है. इस लोन में बैंक आपके घर को मॉर्गेज कर आपको हर महीने एक तय रकम देती है.

क्या है रिवर्स मॉर्गेज लोन

रिवर्स मॉर्गेज लोन एक ऐा लोन हैं. जिसमें 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोन अपने मकान को बैंक के पास गिरवी रखकर नियमित किस्तों में या एकमुश्त रकम पा सकते हैं. यह लोन बाकी लोन जैसे होम लोन, पर्सनल या कार लोन से बिल्कुल अलग होती है. यहां बैंक आपसे कभी लोन चुकाने को नहीं करेगी और न ही आपको बैंक की EMI भरनी होगी. इतना ही नहीं घर गिरवी रखने का मतलब ये नहीं है कि बैंक आपको अपने घर से बाहर निकाल लेना. आप पूरी जिंदगी अपने घर में रह सकते हैं और बैंक की ओर से आपको हर महीने पैसे मिलने रहेंगे. ये लोन उन बुजुर्गों के लिए बड़ा सहारा बनती है, जिसके पास फिक्स्ड इनकम नहीं है और न ही बच्चे उनकी आर्थिक मदद करते हैं. अगर उनके पास अपना मकान है तो ये लोन उन्हें आर्थिक रूप से सबल बना देता है. पढ़ें-RBI ने बदला चेक क्लीयरेंस का नियम, अब 2 दिन नहीं बस कुछ घंटों में आएगा चेक का पैसा, 4 अक्टूबर से नया सिस्टम

कौन ले सकता है रिवर्ज मॉर्गेज लोन ?

बैंकों की रिवर्स मोर्गेज स्‍कीम 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही मिल सकता है. इसके लिए आपके पास खुद का घर होना जरूरी है. बैंक उनकी रेजीडेंसियल प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर उसे मॉर्गेज कर लेती है और फिर घर के एवज में उन्हें हर महीने पैसे देती है. रिवर्स मोर्गेज स्‍कीम के तहत घर के मालिक की मृत्यु होने की स्थिति में घर बैंक का हो जाता है. लोन कितना मिलेगा यह घर की बाजार कीमत, व्यक्ति की उम्र और बैंक की शर्तों पर निर्भर करता है. आम तौर पर घर के वैल्यूएशन का 35% से 55% रकम लोन के तौर पर मिल जाती है.

कितने साल के लिए होता है रिवर्स मॉर्गेज लोन

मकानमालिक की मौत के बाद घर बैंक का हो जाता है, लेकिन अगर कर्ज लेने वाले व्यक्ति का जीवनसाथी अभी जिंदा है तो उसे घर से निकाला नहीं जा सकता है. उसकी मृत्यु के बाद बैंक उस घर को अपने कब्जे में ले सकती है. इस लोन की अधिकतम सीमा 20 साल होती है. अगर लोन लेने वाला 20 साल से अधिक तक जीवन रहता है तो उसे मॉर्गेज का पैसा 20 साल बाद नहीं मिलेगा. हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बैंक उसे घर से निकाल सकती है. बैंक का कब्जा मकान मालिक और उसके जीवनसाथी की मौत के बाद ही होगा.

EMI घट-बढ़ सकती है, कितना है रिवर्स मॉर्गेज लोन का ब्याज

रिवर्स मॉर्गेज लोन की ब्याज दरें आम तौर पर सामान्य से ज्यादा होती है. अभी अधिकांश बैंकों का रिवर्स मॉर्गेज लोन की ब्याज दर 9.40 फीसदी से 10.95 फीसदी है. लोन में गिरवी रखे गए घर की समय-समय पर समीक्षा की जाती है. हर पांच साल पर बैंक उस घर की वैल्यूएशन की समीक्षा करती है. समीक्षा के बाद घर की नई कीमत के हिसाब से ब्याज दर और रकम दोनों बढ़, घट सकते हैं.

क्या रिवर्स मॉर्नेज लोन में घर वापस पा सकते हैं



हां मकान मालिक या कर्जदार की मृत्यु के बाद घर पर बैंक का कब्जा हो जाता है. बैंक उसे नीलाम कर सकती है. लेकिन उस मकान मालिक के बच्चों या जीवनसाथी के पास मकान को दोबारा पाने का मौका होता है. लोन की रकम ब्याज समेत चुकाने के बाद बैंक घर को आपको सौंप देती है. कर्ज लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद बैंक उस मकान को बेचकर अपना मूलधन और ब्याज की रकम वसूल लेती है. अगर बिक्री की रकम लोन के प्रिसिंपल और इंटरेस्ट से ज्यादा है तो बाकी पैसे मकानमाविक के उत्तराधिकारी के सौंप दी जाती है. खासबात ये कि मकानमालिक या उसके उत्तराधिकारी चाहे तो लोन की रकम चुकाकर मकान वापस ले सकते हैं.