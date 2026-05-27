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Hindi Newsबिजनेसमोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ₹25530 करोड़ की सार्थक PDS स्कीम को मंजूरी, 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा, राशन कार्ड पर AI से निगरानी

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ₹25530 करोड़ की 'सार्थक PDS स्कीम' को मंजूरी, 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा, राशन कार्ड पर AI से निगरानी

Modi Cabinet: मोदी सरकार ने सार्थक-पीडीएस योजना को लॉॉन्च किया है, जिसका मकसद देश की 80 करोड़ आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. इसके लिए 25,530 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई हैय 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 27, 2026, 03:46 PM IST
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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ₹25530 करोड़ की 'सार्थक PDS स्कीम' को मंजूरी, 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा, राशन कार्ड पर AI से निगरानी

What is Sarthak PDS:  केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में फूड सेफ्टी पर बड़ा फैसला लिया है. इस कैबिनेट मीटिंग में सार्थक PDS स्कीम को लॉन्च किया गया. 25,530 करोड़ रुपये के इस स्कीम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को सुनिश्चित खाद्य सुरक्षा देने के साथ-साथ सही व्यक्ति को राशन मिले इसकी भी व्यवस्था की जाएगी. अगले पांच सालों में इस Sarthak PDS को पूरा किया जाएगा. 

क्या है सार्थक पीडीएस स्कीम 

भारत में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत 80 करोड़ आबादी के लिए हर महीने एक सुनिश्चित राशन का वितरण किया जाता है. सरकार इस फूड प्रोग्राम को मजबूत करने जा रही है, जिसके लिए 25,530 करोड़ रुपये की Sarthak PDS स्कीम लॉन्च की गई है. इस स्कीम के तहत  पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडेनाइज और तकनीक का इस्तेमाल कर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने की योजना है.  AI तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि सही व्यक्ति को राशन की उपलब्धता की जा सके.AI का इस्तेमाल तक राशन कार्ड में होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जाएगा.  

तीन चरणों में पूरी होगी स्कीम 

1. इस स्कीम के तहत फेयर प्राइस शॉप को मजबूती मिलेगी. 
2. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडेनाइज और स्मार्ट बनाया जाएगा. 
3. स्टेट एजेंसियों को सपोर्ट किया जाएगा, ताकि राज्यों के बीच आनाजों की आवाजाही आसान हो सके. 

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PDS सिस्टम को रिफॉर्म करने की तैयारी 

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम के तहत PDS सिस्टम को रिफॉर्म किया जाएगा. रिफॉर्म का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मौजूदा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को रिप्लेस किया जाना है, ब्लकि ट्रांसपोर्टेशन , लॉजिस्टिक, मैटेरियल हैंडिंग ने नेटवर्क में सुधार तक इस सिस्टम को सही किया जाना है. Nirmal, ASHA और  Saksham AI तकनीक का इस्तेमाल तर पीडीएस सिस्टम में धांधली को रोकने से लेकर सही व्यक्ति तक इस सिस्टम को पहुंचाने का काम होगा.इसमें AI आधारित तीन बड़े तरीके अपनाकर राशन सिस्टम को दुरुस्त करने की तैयारी है.  

योजना की बड़ी बातें

  • इस योजना के तहत राज्यों की एजेंसियों को अपने राज्य के भीतर खाद्यान्न के परिवहन, भंडारण और वितरण से जुड़े खर्चों में सहायता दी जाएगी.  
  • पीडीएस की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार किया जाएगा.  
  • पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम  को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक तौर पर स्मार्ट बनाया जाएगा.  
  • सरकार का लक्ष्य 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों तक खाद्यान्न की बेहतर और अंतिम छोर तक पहुंचाने का है. 
  • राशन दुकानदारों को अधिक कमीशन मिलेगा.  
  • AI, मशीन लर्निंग की मदद से राशन कार्ड के फर्जीवाड़े को पकड़ने की कोशिश होगी. 
  • रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेटा आधारित निगरानी और शिकायतों का निवारण होगा.  
  • योजना का मुख्य उद्देश्य लीकेज रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है. 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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