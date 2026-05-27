मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ₹25530 करोड़ की 'सार्थक PDS स्कीम' को मंजूरी, 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा, राशन कार्ड पर AI से निगरानी

Modi Cabinet: मोदी सरकार ने सार्थक-पीडीएस योजना को लॉॉन्च किया है, जिसका मकसद देश की 80 करोड़ आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. इसके लिए 25,530 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई हैय
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What is Sarthak PDS: केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में फूड सेफ्टी पर बड़ा फैसला लिया है. इस कैबिनेट मीटिंग में सार्थक PDS स्कीम को लॉन्च किया गया. 25,530 करोड़ रुपये के इस स्कीम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को सुनिश्चित खाद्य सुरक्षा देने के साथ-साथ सही व्यक्ति को राशन मिले इसकी भी व्यवस्था की जाएगी. अगले पांच सालों में इस Sarthak PDS को पूरा किया जाएगा.
भारत में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत 80 करोड़ आबादी के लिए हर महीने एक सुनिश्चित राशन का वितरण किया जाता है. सरकार इस फूड प्रोग्राम को मजबूत करने जा रही है, जिसके लिए 25,530 करोड़ रुपये की Sarthak PDS स्कीम लॉन्च की गई है. इस स्कीम के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडेनाइज और तकनीक का इस्तेमाल कर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने की योजना है. AI तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि सही व्यक्ति को राशन की उपलब्धता की जा सके.AI का इस्तेमाल तक राशन कार्ड में होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जाएगा.
1. इस स्कीम के तहत फेयर प्राइस शॉप को मजबूती मिलेगी.
2. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडेनाइज और स्मार्ट बनाया जाएगा.
3. स्टेट एजेंसियों को सपोर्ट किया जाएगा, ताकि राज्यों के बीच आनाजों की आवाजाही आसान हो सके.
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम के तहत PDS सिस्टम को रिफॉर्म किया जाएगा. रिफॉर्म का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मौजूदा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को रिप्लेस किया जाना है, ब्लकि ट्रांसपोर्टेशन , लॉजिस्टिक, मैटेरियल हैंडिंग ने नेटवर्क में सुधार तक इस सिस्टम को सही किया जाना है. Nirmal, ASHA और Saksham AI तकनीक का इस्तेमाल तर पीडीएस सिस्टम में धांधली को रोकने से लेकर सही व्यक्ति तक इस सिस्टम को पहुंचाने का काम होगा.इसमें AI आधारित तीन बड़े तरीके अपनाकर राशन सिस्टम को दुरुस्त करने की तैयारी है.
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